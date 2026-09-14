Imate 100 eura na kulturnoj iskaznici? Iskoristite ih za pretplatu na srednja.hr

Ove godine ste napunili 18 godina i dobili kulturnu iskaznicu. Evo zašto se isplati pretplatiti na portal koji prati sve o studiranju.

Postajete punoljetni, a osim poklona od obitelji i država vam ove godine daje 100 eura koje trošite isključivo na kulturu i medije. Svi koji su ove godine napunili 18 godina, dobili su pristup kulturnoj iskaznici, poznatijoj pod nazivom Kooltura. Riječ je o vaučeru vrijednom 100 eura koji Ministarstvo kulture i medija namjenjuje za koncerte, kino, kazalište, knjige i medijske pretplate. Iskaznica se aktivira prijavom u sustav e-Građani, a nakon prijave korisnik dobiva QR kod koji koristi za kupovinu, putem aplikacije Kooltura ili putem weba.

Među pružateljima usluga kojima je odobren pristup kulturnoj iskaznici nalazi se i portal srednja.hr. To znači da dio svojih sredstava možete usmjeriti na pretplatu koja vam otključava sav sadržaj naše redakcije.

Što točno dobivate pretplatom?

Pretplata na srednja.hr ujedno otključava i dva sestrinska portala, mirovina.hr i bauštela.hr. Cijena iznosi 29 eura godišnje što je 2.42 eura mjesečno, znači da se možete pretplatiti na portal srednja.hr pomoću kulturne iskaznice.

Iza pretplate stoji redakcija koja teme obrađuje temeljito i bez senzacionalizma. Svaki tekst ima potpisanog autora koji za njega odgovara imenom i prezimenom, a sadržaj nastaje bez oslanjanja na umjetnu inteligenciju kao zamjenu za novinara. Umjesto brzih vijesti pisanih za algoritme, dobivate analize i priče o obrazovanju, visokom školstvu i temama koje su vama kao mladoj osobi izrazito važne.

Kulturna iskaznica kao ulaganje u sebe

Ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek prilikom predstavljanja iskaznice istaknula je da je cilj potaknuti mlade da i nakon završetka škole ostanu misleći ljudi koji doprinose svom društvu. Pretplata na medij koji prati obrazovanje, visoko školstvo i važne teme za mlade upravo je takav izbor, ulaganje u informiranost.

Kako iskoristiti iskaznicu?

Za aktivaciju je potrebno posjetiti službenu stranicu kulturne iskaznice i prijaviti se putem AAI@EduHr identiteta. Nakon prijave dobivate pristupni kod koji unosite u aplikaciju Kooltura ili birate fizički bar kod u poslovnici FINA-e ako vam više odgovara. Pretplatite se možete ovdje.

Sredstva na iskaznici potrebno je potrošiti do 19. rođendana. Ako podržavate neovisno novinarstvo i razmišljate o pretplati na srednja.hr, sad je pravi trenutak da tu odluku pretvorite u stvarnost.