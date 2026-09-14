Novosti Imate 100 eura na kulturnoj iskaznici? Iskoristite ih za pretplatu na srednja.hr

Imate 100 eura na kulturnoj iskaznici? Iskoristite ih za pretplatu na srednja.hr

srednja.hr

14. rujan 2026.

Google Dodajte Srednja.hr kao željeni izvor na Googleu
Facebook X Linkedin Mail
Imate 100 eura na kulturnoj iskaznici? Iskoristite ih za pretplatu na srednja.hr

Iskoristite Kulturnu iskaznicu za pretplatu na portal srednja.hr | Foto: srednja.hr

Ove godine ste napunili 18 godina i dobili kulturnu iskaznicu. Evo zašto se isplati pretplatiti na portal koji prati sve o studiranju.

Postajete punoljetni, a osim poklona od obitelji i država vam ove godine daje 100 eura koje trošite isključivo na kulturu i medije. Svi koji su ove godine napunili 18 godina, dobili su pristup kulturnoj iskaznici, poznatijoj pod nazivom Kooltura. Riječ je o vaučeru vrijednom 100 eura koji Ministarstvo kulture i medija namjenjuje za koncerte, kino, kazalište, knjige i medijske pretplate. Iskaznica se aktivira prijavom u sustav e-Građani, a nakon prijave korisnik dobiva QR kod koji koristi za kupovinu, putem aplikacije Kooltura ili putem weba.

Među pružateljima usluga kojima je odobren pristup kulturnoj iskaznici nalazi se i portal srednja.hr. To znači da dio svojih sredstava možete usmjeriti na pretplatu koja vam otključava sav sadržaj naše redakcije.

Što točno dobivate pretplatom?

Pretplata na srednja.hr ujedno otključava i dva sestrinska portala, mirovina.hr i bauštela.hr. Cijena iznosi 29 eura godišnje što je 2.42 eura mjesečno, znači da se možete pretplatiti na portal srednja.hr pomoću kulturne iskaznice. 

Iza pretplate stoji redakcija koja teme obrađuje temeljito i bez senzacionalizma. Svaki tekst ima potpisanog autora koji za njega odgovara imenom i prezimenom, a sadržaj nastaje bez oslanjanja na umjetnu inteligenciju kao zamjenu za novinara. Umjesto brzih vijesti pisanih za algoritme, dobivate analize i priče o obrazovanju, visokom školstvu i temama koje su vama kao mladoj osobi izrazito važne.

Kulturna iskaznica kao ulaganje u sebe

Ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek prilikom predstavljanja iskaznice istaknula je da je cilj potaknuti mlade da i nakon završetka škole ostanu misleći ljudi koji doprinose svom društvu. Pretplata na medij koji prati obrazovanje, visoko školstvo i važne teme za mlade upravo je takav izbor, ulaganje u informiranost.

Kako iskoristiti iskaznicu?

Za aktivaciju je potrebno posjetiti službenu stranicu kulturne iskaznice i prijaviti se putem AAI@EduHr identiteta. Nakon prijave dobivate pristupni kod koji unosite u aplikaciju Kooltura ili birate fizički bar kod u poslovnici FINA-e ako vam više odgovara. Pretplatite se možete ovdje.

Sredstva na iskaznici potrebno je potrošiti do 19. rođendana. Ako podržavate neovisno novinarstvo i razmišljate o pretplati na srednja.hr, sad je pravi trenutak da tu odluku pretvorite u stvarnost.

pretplata kulturna iskaznica kooltura