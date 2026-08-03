Preminula dugogodišnja ravnateljica škole: 'Ostavila je trajan i neizbrisiv pečat u obrazovanju'

Ravnateljica Turističko-ugostiteljske škole Šibenik Senka Dodig preminula je u subotu u 64. godini života. S tugom u srcima od nje oprostili su se iz škole. Opisali su kako je svoju karijeru započela kao nastavnica ekonomske grupe predmeta, a njezin je rad bio cijenjen i prepoznat među učenicima i djelatnicima škole.

- Uvijek je isticala svoju ljubav prema poučavanju i nastavi te je maštovitošću, kreativnošću i entuzijazmom oplemenila ne samo brojne učenike, nego i kolektiv škole, različite školske projekte te lokalnu zajednicu. Od 2005. godine Senka Dodig vodila je Turističko-ugostiteljsku školu Šibenik. Svojim ljudskim pristupom, pedagoškim taktom, stručnim znanjem i nepresušnom motivacijom pridonijela je tome da škola raste i razvija se u vrijednu i prepoznatljivu ustanovu koja odgaja i obrazuje ne samo kvalitetan turistički kadar, već i plemenite, odgovorne i dobre ljude, stoji u objavljenom oproštaju škole.

'Malo je tako inspirativnih duša koje zauvijek ostave trag'

Iz škole nastavljaju, snažnom vizijom i odmjerenim pristupom više od trideset godina Dodig je činila Turističko-ugostiteljsku školu poželjnom odgojno-obrazovnom ustanovom. Kažu da je stvarala ozračje koje potiče suradnju, međusobno poštovanje i prijateljske odnose među zaposlenicima, učenicima i njihovim roditeljima.

- Senka Dodig ostavila je za sobom trajan i neizbrisiv pečat u obrazovanju, kulturi i životu grada Šibenika te dubok trag u srcima svih koji su je poznavali. Njezino djelo, predanost i dobrota trajno će nadahnjivati buduće generacije. S poštovanjem i zahvalnošću čuvat ćemo uspomenu na nju, navode djelatnici škole.

Dodig je preminula mjesec dana prije mirovine, dok je natječaj za novog ravnatelja već bio u tijeku. U komentarima na društvenim mrežama opraštali su se nekadašnji učenici. Zahvalili su za svu ljubav, brigu, trud i za činjenicu da je u školi uvijek vladao osmijeh. Zbog nje mnogi učenici danas su dobri duh hrvatskog turizma, divna profesorica i divna žena, velika ljudska duša koja je u sebi imala sve, stoji u oproštajima.

- Malo je tako inspirativnih duša koje zauvijek ostave trag... Nema dana kad pomislim na nju da se ne sjetim tog osmjeha i toplih riječi podrške kad god bih je srela. Zauvijek će ostati u mom srcu. Hvala ti Senka za sve, napisano je u jednom oproštaju.

'Neka Vaša duša doleti do snova'

Dodig je svoj doprinos dala i u književnosti. Iz škole su izdvojili kako je objavila djela Ispovid moru, Zaljubljena vještica i Cesta bez kraja i druge bajke. Njezine priče emitirane su na Hrvatskom radiju u emisiji Priče za laku noć, autorica je brojnih tekstova za različite izvođače, dok su njezini stihovi izvedeni na poznatim glazbenim manifestacijama poput Dore, Melodija hrvatskog Juga i Večeri dalmatinske pisme, napisali su iz škole.

Oproštaj je stigao i iz Gradske knjižnice 'Juraj Šižgorić' Šibenik. Navode, Dodik je surađivala s glazbenicima poput klape Solaris i Pasika, Žanamari, Ivane Prgin i grupe MI, Dragice Gulin, grupe Karma, Kostandinka Velkovska, Vinka Coce i Jelene Radan.

- Draga Senka, neka Vaša duša doleti do snova, a mi ćemo se sa svojom susretati kroz svijet bajki tražeći Crveni dragulj. Počivajte u miru, stoji u oproštaju knjižnice.