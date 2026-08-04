Nastavnici od 1. kolovoza rade za veću plaću: Izračunali smo koliko

Stigla povišica. Nastavnicima bez napredovanja osnovna plaća u bruto iznosu raste za 20,10 eura. Izračunali smo i za one koji su napredovali.

Od 1. kolovoza nastavnici rade za veću osnovicu, što će se 'osjetiti' na plaći za kolovoz s isplatom u rujnu. Naime, osnovica raste na 1.025 eura bruto sa sadašnjih 1.015 eura bruto. Iako sindikati javnih službi nisu pristali na uvećanje osnovice za 2026. u tri navrata po jedan posto, Vlada je samostalno odlučila da će rasti baš u tom iznosu. Prvo povećanje bilo je u travnju, drugo sada u kolovozu, dok će treće biti u prosincu, a riječ je o plaći koja će biti isplaćena u siječnju 2027. godine. Od tada će osnovica za obračun plaća u javnim službama biti 1.035 eura bruto.

Nova osnovna plaća nastavnika bez napredovanja 2.060,25 eura bruto

Kako je od 1. kolovoza narasla plaća, odnosno osnovica je narasla za deset eura, izračunali smo koliko to točno iznosi na plaći. Nova osnovica od 1. kolovoza iznosi 1.025 eura bruto. Sukladno kolektivnom ugovoru osnovnu plaću zaposlenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je zaposlenik raspoređen i osnovice za izračun plaće, uvećan za 0,5 posto za svaku navršenu godinu radnog staža.

Najmanji koeficijent od 2,01 imaju standardna radna mjesta učitelja i nastavnika koji nisu napredovali. To znači da njima osnovna plaća od 1. kolovoza iznosi 2.060,25 eura bruto, dakako uz uvećanje od 0,5 posto za svaku navršenu godinu radnog staža. To je rast za 20,10 eura, budući da je do kolovoza osnovna plaća iznosila 2.040,15 eura bruto. Na to, dakako, idu dodatci za plaću, primjerice osnovna plaća raste deset posto za smjenski rad, a postoji i naknada za trošak prijevoza.

Za nekog bez djece u Zagrebu (koji primjenjuje najviše zakonom dopuštene stope, op.a.) i bez navršene godine staža, to je neto osnovna plaća od 1.407,11 eura. Neto povećanje u tom slučaju je s 1.394,73 na 1.407,11 eura, odnosno za 12,38 eura neto.

Učitelji i nastavnici mogu napredovati u tri viša zvanja, mentor, savjetnik ili izvrstan savjetnik. Učitelj ili nastavnik mentor s koeficijentom 2,17 od 1. kolovoza ima osnovnu bruto plaću od 2.224,25 eura. Onima koji su dogurali do zvanja učitelja ili nastavnika savjetnika s koeficijentom 2,38 nova osnovna bruto plaća bit će 2.439,50 eura. Izračunajmo i nove plaće za one u najvišem zvanju, učitelja ili nastavnika izvrsnog savjetnika s koeficijentom 2,62. Njihova nova osnovna bruto plaća od 1. kolovoza je 2.685,50 eura. To je bruto povećanje od 26,20 eura. Porast plaća | foto: srednja.hr

Kakva su povećanja na fakultetima?

Kakva je situacija u visokom školstvu? Pa, asistenti imaju isti koeficijent kao učitelji i nastavnici bez napredovanja, dakle njihova nova osnovna bruto plaća bit će 2.060,25 eura. Docentima s koeficijentom 2,9 nova bruto plaća iznosit će 2.972,50 eura. U bruto iznos to je povećanje za 29 eura.

Izvanredni profesori imaju koeficijent 3,35 pa će im nova osnovna bruto plaća iznositi 3.433,75 eura. U najvišem radnom mjestu redovitog profesora u trajnom izboru koeficijent je 4,35 pa im je nova osnovna plaća 4.458,75 eura bruto. U bruto iznosu to je povećanje za 43,50 eura.

Što je s vodećim pozicijama u sustavu? Ravnatelju bez napredovanja u osnovnoj školi do 250 učenika ili srednjoj do 300 učenika s koeficijentom 2,60 nova osnovna bruto plaća iznosit će 2.665 eura. S druge strane, dekan fakulteta s do 100 zaposlenika i koeficijentom 4,45 imat će novu bruto osnovnu plaću 4.561,25 eura. Rektori sveučilišta imaju najveći koeficijent, 6,80. Zato njihova osnovna bruto plaća odsada iznosi 6.970 eura.

Porast plaća | foto: srednja.hr

U osnovnom i srednjem školstvu postoje uvećanja

Kao što smo poviše spomenuli, na osnovnu plaću idu i uvećanja. Za učitelje i nastavnike one su propisane kolektivnim ugovorom za osnovno i srednje školstvo. Za svaku navršenu godinu radnog staža osnovna plaća raste za 0,5 posto. Osnovna plaća uvećava se za smjenski rad 10 posto, za dvokratni rad 10 posto, za prekovremeni rad 50 posto. Raste za osam posto ako zaposlenik ima znanstveni stupanj magistra znanosti, odnosno za 15 posto ako zaposlenik ima znanstveni stupanj doktora znanosti. Postoje i škole s otežanim uvjetima rada gdje plaća raste za deset posto. Takvih škola je u Hrvatskoj ukupno 179. Nadalje, učitelj koji ima više od 30 godina staža ima pravo na umanjenje satnice za izvođenje neposrednog rada za dva sata tjedno, a ako to pravo ne koristi, ima pravo na uvećanje osnovne plaće za četiri posto.

Isto, u osnovnim školama za rad u redovitom razredu u kojem su integrirani učenici s teškoćama u razvoju, plaća se uvećava za sedam posto ako je riječ o učenicima koji rade po redovitom programu s prilagodbom sadržaja i individualiziranom postupku ili pak 10 posto ako je riječ po posebnom programu uz individualizirane postupke. U srednjim školama radi se o povećanju za sedam posto u slučaju izvođenja nastave s učenicima s teškoćama u razvoju po redovnim programima uz prilagodbu sadržaja i individualiziranim postupcima.

Posljednje prosječne plaće nastavnika i učitelja možete pogledati ovdje. Zašto se plaća nekog nastavnika razlikuje od prosjeka, pročitajte ovdje. Što je točno koeficijent i kako se računa plaća, pročitajte ovdje. Podsjetimo, sindikati ujedno strahuju od rezanja plaća u javnom sektoru nakon predstavljenih antiinflacijskih mjera. Zato su u svibnju od Vlade zatražili sastanak, no novosti po tom pitanju nema.