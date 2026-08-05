Upoznajte Bornu: Školski dan mu prođe u čekanju zadnjeg zvona, ali nacionalni ispit riješio je sa 100 posto

Borna Kolar iz Virovitice nacionalni ispit iz Kemije riješio je sa 100 posto, a briljirao je i na nizu ostalih ispita koji su se pisali.

Svi učenici četvrtih i osmih razreda u Hrvatskoj moraju polagati nacionalne ispite. Oni im ni na koji način ne utječu na školske rezultate, a za osmaše nisu niti element koji se boduje prilikom upisa u srednje škole. Unatoč tome, Borna Kolar, učenik OŠ Ivane Brlić Mažuranić Virovitica, ispit iz Kemije riješio je sa stopostotnim točnošću.

- Saznao sam za svoj najbolji rezultat iz nacionalnog ispita iz Kemije na satu, na dan kada su bili objavljeni rezultati. Očekivao sam da sam ispit napisao dobro, ali, naravno, nisam očekivao 100 posto riješenosti te sam bio malo šokiran, kaže Borna za srednja.hr.

Briljirao je i na ostalim ispitima

Briljirao je i na drugim predmetima – na Matematici je imao rezultat riješenosti 95 posto, Fizici 90 posto, Povijesti 89,6 posto, Engleskom 87 posto, Hrvatskom 81,4 posto dok mu je riješenost Biologije bila 74,3 posto, a na Geografiji 69,7 posto.

- Budući da nacionalni ispiti nisu za ocjenu, nisam se posebno pripremao, samo sam nešto malo ponovio večer prije ispita. Budući da sam pratio većinu sati, nacionalne sam ispite napisao dobro jer većinu zadataka ne smatram teškima. Bilo je zadataka različitih težina, no meni su dobar dio teorije i općenito formule i kemijske jednadžbe bili lagani, odgovara nam Borna na pitanje jesu li zadaci bili zahtjevni.

Kaže i da Kemiju dobro poznaje, taj predmet mu zapravo ide jednako dobro kao i većina ostalih.

- Najzanimljiviji dio i onaj koji najviše razumijem su formule i kemijske jednadžbe, kaže Borna.

'Razmišljao sam o zadacima cijelo vrijeme, bilo bi mi dosadno da sjedim na jednom mjestu i ne radim ništa'

Prilikom objave rezultata nacionalnih ispita iz škola se nerijetko može čuti argument kako oni ne pokazuju puno toga jer nemaju ulogu u uspjehu učenika pa ih ni sami učenici ne doživljavaju dovoljno ozbiljno. Zagovornici provedbe ovih ispita kažu da su oni važnije jer učenicima mogu pokazati kako s određenim područjima pa ih usmjeriti ka odabiru srednje. Pitamo Bornu što misli o svemu tome – uzimaju li učenici ove ispite 'zdravo za gotovo', zašto se on potrudio na njima te mogu li zaista usmjeriti osmaše kod odabira srednje.

- Koliko sam čuo, u mojoj školi ima nekih mojih vršnjaka koji nisu s velikom željom i trudom pisali ispite. Razmišljao sam o zadacima cijelo vrijeme jer bi mi inače bilo dosadno da sjedim na jednom mjestu i ne radim ništa. Sumnjam da nacionalni ispiti mogu usmjeriti mnoge pri odabiru neke škole jer se rezultati i uspješnost dobivaju pri kraju školske godine te je većina već odabrala koju školu želi, kaže Borna.

'Treba uvesti nekakav utjecaj na upise'

Borna je ovo ljeto upisao prirodoslovno-matematičku gimnaziju Virovitici. Odabrao je tu školu jer voli prirodne znanosti, no još uvijek ne zna što bi želio raditi u budućnosti. Kako je i sam prošao kroz proces upisa u srednje, pitamo ga i bi li po njemu nacionalni ispiti trebali biti element koji se boduje na upisima.

- Cilj nacionalnih ispita je provjeriti znanje učenika i kvalitetu obrazovnog sustava, te u slučaju velikog broja netočnih odgovora u nekim temama gradiva, poboljšati i nadograditi te teme. Nacionalni ispiti su, može se reći, proba za one koji planiraju pisati maturu, dok za one koji je neće pisati nisu potrebni. Neće biti napisani s najvećim trudom ako se ne smatraju bitnima i ako nemaju nikakav utjecaj na upise. Ali ako bi imali veliki utjecaj na upise, bio bi veći broj onih koji uče, a cilj je provjeriti stvarno i trajno znanje koje je ostalo bez učenja. Moje je mišljenje, nepopularno među mojim vršnjacima, da treba uvesti ne prevelik, ali nekakav utjecaj na upise, kaže Borna.

Školski mu protječe u iščekivanju zvona za kraj zadnjeg sata

Borna je bio izvrstan cijelu školu i kao odlikaš dobivao je puno pohvala pa smo ga pitali i kako je izgledao jedan njegov radni dan i ima li kakve hobije. Otkriva nam da je veliki ljubitelj kvizova.

- Školski mi dan protječe u iščekivanju zvona za kraj zadnjeg sata. Na nastavi sjedim i slušam stvari koje su mi povremeno dosadne, a na odmorima većinom sjedim na klupama u hodnicima i povremeno razgovaram. Moj hobiji su kvizovi, povremeno riješim neki na internetu, nekad napravim sam i igram sa svojom rodbinom, a moja najdraža i jedina televizijska emisija koju gledam je Potjera, ističe Borna.

Kalendar nacionalnih ispita za iduću godinu već je poznat, a ponovno ga pišu iste skupine školaraca kao i u tekućoj godini. Bornu za kraj pitamo i što bi savjetovao novoj generaciji učenika pred kojima su ovi ispiti.

- Moj je savjet sljedećim generacijama da razmisle o zadacima, iskoriste dodijeljeno vrijeme i napišu ispite barem za dva jer je samo sjedenje većinu vremena malo dosadnije, poručuje Borna.