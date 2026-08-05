Ovo je 10 srednjoškolskih smjerova u Šibensko-kninskoj županiji koje su 2026. upisali najbolji osmaši

Na listi škola koje upisuju osmaši s najviše bodova u Šibensko-kninskoj županiji šest je gimnazijskih i četiri strukovna smjera.

Opća gimnazija u Srednjoj školi Ivana Meštrovića u Drnišu imala je najviši prosječni broj bodova upisanih učenika među deset rangiranih srednjoškolskih programa u Šibensko-kninskoj županiji. Učenici upisani u taj program imali su prosječno 77,72 boda. Prvi učenik na listi imao je 81 bod, dok je posljednji imao 59,72 boda, kažu to podaci Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih.

Na drugom je mjestu prirodoslovna gimnazija Gimnazije Antuna Vrančića u Šibeniku, s prosjekom od 77,67 bodova. Prvi učenik imao je 81 bod, a posljednji 73,28. Treće mjesto zauzeo je program arhitektonskog tehničara u Tehničkoj školi Šibenik. Prosjek upisanih iznosio je 76,69 bodova, uz 81 bod prvoga i 73,88 bodova posljednjeg učenika na listi.

Zanimljivo, među deset programa s najvišim prosjekom nalazi se šest gimnazijskih i četiri strukovna smjera, a dvije škole zauzimaju čak sedam mjesta na listi. Najzastupljenija je Gimnazija Antuna Vrančića u Šibeniku, koja se na listi pojavljuje s četiri programa: prirodoslovnom, općom, prirodoslovno-matematičkom i jezičnom gimnazijom.

Tehnička škola Šibenik zastupljena je s tri smjera: arhitektonskim tehničarom, tehničarom za elektroniku i komunikacije te tehničarom za električne strojeve i elektroenergetiku. Preostale škole imaju po jedan program. To su Srednja škola Ivana Meštrovića u Drnišu, Srednja škola Lovre Montija u Kninu i Medicinska škola Šibenik.

Deset sredjoškolskih smjerova u Šibensko-kninskoj županiji koje su upisali osmaši s najvišim prosječnim brojem bodova možete vidjeti u tablici ispod, kao i podatak o bodovima prvog i posljednjeg na listi za isti smjer. Top 10 škola u Šibensko-kninskoj županiji prema bodovima upisanih | izvor podataka: MZOM

Podatke za ostale objavljene županije pronađite na poveznicama:

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