Novosti Liječnici mu se danima borili za život: Preminuo dječak koji je pao s romobila

Liječnici mu se danima borili za život: Preminuo dječak koji je pao s romobila

Martina Gelenčir
Martina Gelenčir

04. kolovoz 2026.

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Liječnici mu se danima borili za život: Preminuo dječak koji je pao s romobila

Električni romobil, hitna pomoć | foto: Pexels

Maloljetnik koji je u petak sudjelovao u nesreći na romobilu preminuo je u bolnici od zadobivenih ozljeda.

Policijska uprava zagrebačka izvijestila je da je u ponedijeljak od posljedica ozljeda zadobivenih u prometnoj nesreći u Velikoj Gorici preminuo maloljetni vozač. Liječnici Kliničkog bolničkog centra Zagreb, gdje je bio hospitaliziran, danima su se borili za njegov život. 

Prema policijskom izvještaju, do nesreće je došlo protekli petak u 22:20 sati u Velikoj Gorici. Maloljetnik je, bez korištenja zaštitne kacige, s još jednim maloljetnikom kao putnikom koji također nije imao kacigu, upravljao osobnim prijevoznim sredstvom marke KuKirin. Stradao je upravo vozač romobila.

- Njih dvojica kretala su se kolnikom Ulice Gudci u smjeru sjevera. Dolaskom do kućnog broja 35 navedene ulice nije prilagodio brzinu kretanja osobinama i stanju ceste uslijed čega je izgubio nadzor nad romobilom te zajedno s maloljetnim putnikom pao na kolnik, izvijestila je policija prije nekoliko dana.

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Podsjetimo, krajem lipnja u Makarskoj je od posljedica ozljeda zadobivenih u nesreći na električnom romobilu poginuo 14-godišnjak. Također nije nosio kacigu. I policija i Hrvatski zavod za javno zdravstvo već mjesecima upozoravaju na pravila vožnje električnih romobila. Prema Zakonu o sigurnosti prometa na cestama, električnim romobilima ne smiju upravljati osobe mlađe od 14 godina. Za sigurnu vožnju električnim romobilom potrebno je:

  • obavezno nositi zaštitnu kacigu
  • kretati se biciklističkom stazom ili biciklističkom trakom u smjeru kretanja, a u slučajevima kada biciklistička staza/traka ne postoji površinama namijenjenim za kretanje pješaka
  • voziti stabilno i sigurno, bez skidanja obje ruke s upravljača, pridržavanja za druga vozila ili prevoženja predmeta
  • smanjiti brzinu vožnje
  • u uvjetima smanjene vidljivosti nositi reflektirajući prsluk, reflektirajuću odjeću ili drugu reflektirajuću oznaku
  • tijekom noći i u uvjetima smanjene vidljivosti imati upaljeno jedno svjetlo bijele boje na prednjoj strani i jedno crveno svjetlo na stražnjoj strani
  • ne koristiti slušalice jer umanjuju mogućnost reagiranja i sigurnog upravljanja romobilom
  • ne ostavljati romobil bez nadzora na prometnim površinama za kretanje vozila i pješaka. 
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