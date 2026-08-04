Liječnici mu se danima borili za život: Preminuo dječak koji je pao s romobila

Maloljetnik koji je u petak sudjelovao u nesreći na romobilu preminuo je u bolnici od zadobivenih ozljeda.

Policijska uprava zagrebačka izvijestila je da je u ponedijeljak od posljedica ozljeda zadobivenih u prometnoj nesreći u Velikoj Gorici preminuo maloljetni vozač. Liječnici Kliničkog bolničkog centra Zagreb, gdje je bio hospitaliziran, danima su se borili za njegov život.

Prema policijskom izvještaju, do nesreće je došlo protekli petak u 22:20 sati u Velikoj Gorici. Maloljetnik je, bez korištenja zaštitne kacige, s još jednim maloljetnikom kao putnikom koji također nije imao kacigu, upravljao osobnim prijevoznim sredstvom marke KuKirin. Stradao je upravo vozač romobila.

- Njih dvojica kretala su se kolnikom Ulice Gudci u smjeru sjevera. Dolaskom do kućnog broja 35 navedene ulice nije prilagodio brzinu kretanja osobinama i stanju ceste uslijed čega je izgubio nadzor nad romobilom te zajedno s maloljetnim putnikom pao na kolnik, izvijestila je policija prije nekoliko dana.

Podsjetimo, krajem lipnja u Makarskoj je od posljedica ozljeda zadobivenih u nesreći na električnom romobilu poginuo 14-godišnjak. Također nije nosio kacigu. I policija i Hrvatski zavod za javno zdravstvo već mjesecima upozoravaju na pravila vožnje električnih romobila. Prema Zakonu o sigurnosti prometa na cestama, električnim romobilima ne smiju upravljati osobe mlađe od 14 godina. Za sigurnu vožnju električnim romobilom potrebno je: