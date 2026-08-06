Zbog tragične smrti učenika u školu u stiže krizni tim: 'Smrt djeteta najveći je gubitak zajednice'

Što radi tim za krizne intervencije i kada dolaze u školu? Za to postoji jasan protokol
08:57 294 d 21.10.2025
06. kolovoz 2026.
Zbog tragične smrti dvoje djece u Svetom Križu Začretju u njihovu donedavnu školu stiže krizni tim Ministarstva koji će pružiti pomoć.
Nakon požara u obiteljskoj kući u Svetom Križu Začretju protekle subote pronađena su tijela 46-godišnjeg muškarca i dvoje maloljetne djece. Riječ je o članovima iste obitelji - ocu, sinu i kćeri. Dosadašnja istraga utvrdila je da je vatra bila zapaljena u nekoliko prostorija, a okolnosti se još uvijek utvrđuju.
U Krapinsko-zagorskoj županiji, Općini Sveti Križ Začretje i Općini Bedekovčina danas je proglašen Dan žalosti u znak pijeteta prema žrtvama. Lokalna osnovna škola izvijestila je kako će školu u petak, 7. kolovoza posjetiti članovi Tima za krizne intervencije u sustavu odgoja i obrazovanja MZOM-a.
- Pozivamo sve koji žele i imaju potrebu individualno razgovarati s članovima tima da dođu u školu u 17.00h U 18.00h pozivamo učenike 8.a razreda na grupni razgovor s članovima tima. U 19.00h pozivamo roditelje učenika 8.a razreda. U školi ćemo postaviti kutak sjećanja na naše bivše tragično preminule učenike, izvijestila je škola.
Stručnjaci okupljeni u ovaj tim, podsjetimo, kroz svoje djelovanje imaju cilj ublažiti posljedice kriznog događaja, ubrzati proces oporavka sudionika te, među ostalim, spriječiti dugotrajne psihološko-socijalne posljedice traumatskog događaja.
Što radi tim za krizne intervencije i kada dolaze u školu? Za to postoji jasan protokol
08:57 294 d 21.10.2025
Ranije ovoga tjedna oglasio se i Ured pravobraniteljice za djecu Tatjane Katkić Stanić, izrazivši duboko žaljenje i tugu zbog tragične smrti djece.
- Ured pravobranitelja za djecu od prvih saznanja o tragediji prati navedeni slučaj i postupanja nadležnih tijela. Uvažavajući veliki interes javnosti i danas objavljene informacije i bojazni, pozivamo javnost na suosjećanje, odgovornost i suzdržanost od nagađanja, osuđivanja i komentara koji mogu dodatno produbiti bol obitelji i narušiti dostojanstvo djece. Nastavit ćemo pratiti sve okolnosti ove tragedije, surađivati s nadležnim institucijama te razmotriti uvođenje novog, dodatnog, modela institucionalnog praćenja ovakvih slučajeva s ciljem ranog prepoznavanja rizika i pravovremene reakcije, navodi se u priopćenju Ureda pravobraniteljice.
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Ističu i kako je važno osnažiti međuresornu suradnju u zaštiti djece i jačanja povjerenja u institucije.
- Ključno je reagirati na situacije koje upućuju na moguće ugroze ili vidljive promjene u ponašanju. Dužnost je svakoga, a posebice bližnjih – članova obitelji, prijatelja, susjeda reagirati kada primijete da se u obiteljskim odnosima nešto neuobičajeno ili rizično događa, uputiti ih na traženje pomoći i podrške te obavijestiti institucije kako bi se nesreće i tragedije pokušale spriječiti. Jedino tako može se graditi sustav zaštite u kojem žrtve znaju da imaju podršku zajednice i dobivaju stvarnu, a ne simboličnu poruku da nisu same. Smrt djeteta najveći je gubitak zajednice, a njena najveća odgovornost nije samo odgovoriti na pitanje što se dogodilo, nego i učiniti da se ovakve tragedije nikada više ne ponove. Stoga je naša moralna, društvena i institucionalna odgovornost preispitati gdje posustajemo u zaštiti djece od nasilja, stoji, među ostalim, u priopćenju pravobraniteljice za djecu.
Apelirala je na građane i medije da javno ne dijele informacije o privatnom životu stradalih.
- Ova tragedija ukazuje da je zaštita žrtava odgovornost svih nas. Pozivamo roditelje, bake i djedove, da danas zagrle djecu malo dulje, da im posvete dodatno vrijeme, sigurnost i nježnost te da ih kao zajednica svakodnevno odgajamo u okruženju bez nasilja – učenjem poštovanja, suosjećanja i zajedništva. Djecu smo dužni učiti da nasilje nije privatna stvar, da o njemu treba govoriti, da imaju pravo tražiti pomoć i da nijedno dijete ne smije ostati samo sa svojim strahom. Samo zajednica koja jasno i beskompromisno osuđuje počinitelja i počinjeni zločin te poručuje da je svaki oblik nasilja neprihvatljiv – može biti zajednica u kojoj djeca odrastaju sigurno, zaštićeno i dostojanstveno, poručio je ured pravobraniteljice za djecu ranije ovoga tjedna.
U slučaju da vam je potrebna pishološka pomoć i podrška, možete se obratiti na sljedeće kontakte:
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