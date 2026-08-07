Ovo je 10 srednjoškolskih smjerova u Karlovačkoj županiji koje su 2026. upisali najbolji osmaši

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07. kolovoz 2026.
Listu škola koje su upisali osmaši s najviše bodova u Karlovačkoj županiji predvode smjerovi Gimnazije Karlovac.
Nakon završetka ljetnog upisnog roka provjerili smo koje su srednjoškolske programe u Karlovačkoj županiji upisivali učenici s najviše bodova. Među deset najbolje rangiranih nalazi se šest gimnazijskih i četiri strukovna smjera.
Na prva tri mjesta nalaze se programi Gimnazije Karlovac. Vrh ljestvice zauzela je prirodoslovna gimnazija, koju su upisali učenici s prosječno 77,93 boda. Prvi učenik na listi imao je 82 boda, a posljednji upisani 71,06 bodova. Na drugom je mjestu prirodoslovno-matematička gimnazija iste škole, s prosjekom od 77,26 bodova. Najbolje rangirani učenik imao je 80 bodova, a posljednji upisani 71,88 bodova. Treće mjesto pripalo je općoj gimnaziji Gimnazije Karlovac. Prosjek upisanih iznosio je 77,01 bod, prvi učenik na listi imao je 81 bod, a posljednji 70,63 boda.
Gimnazija Karlovac ujedno je škola koja se na popisu pojavljuje najviše puta, ukupno četiri. Uz tri prvoplasirana programa, među deset najboljih ušla je i njezina jezična gimnazija. Na četvrtom mjestu nalazi se opća gimnazija Gimnazije i strukovne škole Bernardina Frankopana u Ogulinu, dok je među deset najboljih ušla i opća gimnazija Srednje škole Slunj. Četiri strukovna programa na listi su referent za poslovnu ekonomiju u Ekonomsko-turističkoj školi Karlovac, farmaceutski tehničar u Medicinskoj školi Karlovac, tehničar za električne strojeve i elektroenergetiku u Tehničkoj školi Karlovac te arhitektonski tehničar u Mješovitoj industrijsko-obrtničkoj školi Karlovac.
U tablici možete vidjeti svih deset programa u Karlovačkoj županiji poredanih prema prosječnom broju bodova upisanih učenika. Napomenimo da zbog drugačijeg načina bodovanja nismo rangirali sportske razrede, a na listi su smjerovi s više od deset upisanih učenika.
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