Hoće li se zbog vrućine odgoditi početak nastave? Pitali smo ministarstvo

Školski kalendar s praznicima za 2026. I 2027. godinu
U Narodim novinama objavljen je školski kalendar za 2026./2027. školsku godinu. Zimski praznici ponovno su u dva dijela.
14:10 67 d 05.06.2026
07. kolovoz 2026.
Dio javnosti apelira na odgodu početka nastave zbog vrućine. Iz resornog ministarstva rekli su nam da je školski kalendar i dalje na snazi.
Proteklih se dana u javnom prostoru zaziva produljenje ljetnih praznika, odnosno odgoda početka školske godine, a sve zbog visokih temperatura. Podsjetimo, nastava će prema školskom kalendaru za 2026./2027. početi 7. rujna 2026. godine. Našoj redakciji javio se čitatelj koji je Ministarstvu uputio inicijativu - predlaže odgodu početka nastave za tjedan dana, na 14. rujna.
- S obzirom na ekstremne vrućine i činjenicu da većina naših škola nema klimatizaciju, boravak u učionicama početkom rujna postaje nesnosan i opasan za zdravlje djece. Nema nikakvog smisla da djeca sjede na +35 °C u pretoplim prostorijama, dok se istovremeno koncentracija i učinkovitost nastave svode na minimum. Zato upućujem inicijativu Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih s konkretnim i lako izvedivim prijedlogom: Odgoda početka školske godine za tjedan dana, odnosno početak nastave 14. rujna, napisao je čitatelj.
Predložio je da se taj tjedan nadoknadi ukidanjem drugog dijela zimskih praznika u veljači koji, kako je rekao, 'ionako traju samo tjedan dana i u praksi često razbijaju kontinuitet nastave bez prave potrebe'.
- Na ovaj način nitko ne gubi nastavne dane ni gradivo, a djeca i nastavnici dobivaju humane uvjete za rad, zaključio je čitatelj.
Školski kalendar s praznicima za 2026. I 2027. godinu
U Narodim novinama objavljen je školski kalendar za 2026./2027. školsku godinu. Zimski praznici ponovno su u dva dijela.
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Potom smo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih (MZOM) upitali razmatraju li odgodu početka nastave. To, zasad, nije u planu.
- Školski kalendar za 2026./2027. je i dalje na snazi. Mišljenja smo da je ovom trenutku nemoguće prognozirati kakva će temperatura biti 7. rujna pa je prema tome i nemoguće odgovarati na upite poput ovoga, zaključili su iz MZOM-a.
Dodajmo da zbog sve češćih i intenzivnih toplinskih valova neke europske zemlje razmatraju promjenu školskog kalendara, točnije, raniji završetak nastavne godine i produljenje ljetnih praznika, piše Euronews. Među njima su Francuska, Španjolska i Italija.
Dopuna teksta, 10. kolovoza: O ovoj temi razgovarali smo i s učenicima škola u Hrvatskoj. Njihova razmišljanja o ovoj temi možete pročitati ovdje.
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