Najtužnija objava škole, preminuo je učenik: 'Pamtit ćemo ga po dobroti i osmijehu'

Havaianas japanke: zašto ih nosimo iz sezone u sezonu?
Svake sezone pojave se modni komadi koji nakratko osvoje društvene mreže pa nestanu.
11:00 5 d 06.08.2026
07. kolovoz 2026.
Industrijska strojarska škola u Zagrebu oprostila se od preminulog učenika Mihaela Vidovića.
Radost ljetnih praznika učenicima i nastavnicima Industrijske strojarske škole u Zagrebu prekinula je najtužnija vijest - u 18. godini života u ponedjeljak je tragično preminuo njihov učenik Mihael Vidović. Škola se od njega oprostila dirljivom porukom.
- S velikom tugom i boli u srcu primili smo vijest da nas je prerano napustio naš dragi učenik, Mihael Vidović, koji je ove godine s ponosom završio svoj 3. g razred. Mihaela ćemo pamtiti po njegovoj dobroti, osmijehu i tragu koji je ostavio u našim školskim klupama i srcima. Cijeloj obitelji, prijateljima i kolegama iz razreda izražavamo najdublju sućut u ime svih učenika i djelatnika škole. Počivao u miru, poručili su iz škole.
Sahrana se održava ovog petka u 13 sati na mjesnom groblju u Dubrancu.
Havaianas japanke: zašto ih nosimo iz sezone u sezonu?
Svake sezone pojave se modni komadi koji nakratko osvoje društvene mreže pa nestanu.
11:00 5 d 06.08.2026
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