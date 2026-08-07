Najtužnija objava škole, preminuo je učenik: 'Pamtit ćemo ga po dobroti i osmijehu'

Radost ljetnih praznika učenicima i nastavnicima Industrijske strojarske škole u Zagrebu prekinula je najtužnija vijest - u 18. godini života u ponedjeljak je tragično preminuo njihov učenik Mihael Vidović. Škola se od njega oprostila dirljivom porukom.

- S velikom tugom i boli u srcu primili smo vijest da nas je prerano napustio naš dragi učenik, Mihael Vidović, koji je ove godine s ponosom završio svoj 3. g razred. Mihaela ćemo pamtiti po njegovoj dobroti, osmijehu i tragu koji je ostavio u našim školskim klupama i srcima. Cijeloj obitelji, prijateljima i kolegama iz razreda izražavamo najdublju sućut u ime svih učenika i djelatnika škole. Počivao u miru, poručili su iz škole.

Sahrana se održava ovog petka u 13 sati na mjesnom groblju u Dubrancu.



