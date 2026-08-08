Ovo je 10 srednjoškolskih smjerova u Dubrovačko-neretvanskoj županiji koje su 2026. upisali najbolji osmaši

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08. kolovoz 2026.
Biskupijska klasična gimnazija Ruđera Boškovića, klasični smjer, predvodi listu škola Dubrovačko-neretvanske županije koje su upisivale najosmaše.
Na vrhu liste srednjoškolskih programa u Dubrovačko-neretvanskoj županiji nalazi se klasična gimnazija Biskupijske klasične gimnazije Ruđera Boškovića s pravom javnosti u Dubrovniku. Podaci Ministarstva obrazovanja govore kako je prosječan broj bodova upisanih učenika iznosio je 77,77, prvi na listi imao je 81,85 bodova, dok je posljednji upisani učenik imao 73,16 bodova.
Drugo mjesto zauzela je opća gimnazija Srednje škole Petra Šegedina u Korčuli. Prosjek upisanih bio je 76,16 bodova, najbolje rangirani imao je 83 boda, a posljednji učenik na listi imao je 58,4 boda. Na trećem mjestu našla se prirodoslovno-matematička gimnazija Gimnazije Dubrovnik. Upisani učenici imali su prosječno 75,74 boda, prvi na listi ostvario je 81 bod, a posljednji 68,29 bodova.
Najviše različitih smjerova među deset rangiranih programa imaju Gimnazija Dubrovnik i Gimnazija Metković. Gimnazija Dubrovnik pojavljuje se s prirodoslovno-matematičkom, općom i jezičnom gimnazijom, ukupno s tri programa. Gimnazija Metković zastupljena je s općom i prirodoslovno-matematičkom gimnazijom.
Većinu liste čine gimnazijski programi, no među deset najviše rangiranih našao se i jedan strukovni program. Riječ je o programu tehničara za elektroniku i komunikacije u Pomorsko-tehničkoj školi Dubrovnik.
U tablici možete vidjeti deset srednjoškolskih programa Dubrovačko-neretvanske županije koje su upisivali osmaši s najviše bodova. Napominjemo da su na listama promatrani smjerovi s deset ili više upisanih učenika, a zbog različitog načina bodovanja izostavljene su umjetničke škole i sportski razredi.
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