Besplatno školovanje? Dio škola roditeljima naplatio troškove upisa

Srednjim je školama na upisima dozvoljeno naplaćivati tzv. povećane troškove obrazovanja, što su neke i činile ove godine.

I dok osnovnoškolci imaju pravo na besplatnu prehranu i, primjerice, udžbenike, srednjoškolcima to država ne financira, što smo nedavno problematizirali. Uz to, pojedine srednje škole i ove su godine na upisima tražile i dostavu uplatnice od nekoliko desetaka eura za takozvane povećane troškove obrazovanja. Ovisno o školi, učenici uplatnicu dostavljaju ili uz dokumentaciju prilikom upisa ili do kraja rujna, kada nastava započne.

Odluka Ministarstva dopušta da neke škole naplate ovaj trošak

Mogućnost naplate tih troškova otvorena je Odlukom o upisu u I. razred srednje škole Ministarstva obrazovanja. U njoj stoji da se za pojedine programe obrazovanja/kurikule mogu utvrditi povećani troškovi obrazovanja.

Hoće li naplaćivati taj trošak i u kojem iznosu odlučuje školski odbor škole, a za to treba imati suglasnost osnivača škole, dakle grada ili županije. Informacije o naplati troška moraju biti dostupne u natječaju za upis, kao i u sustavu e-Upisi. Odluka Ministarstva navodi i da škola može potpuno ili djelomično osloboditi učenika od obveze plaćanja povećanih troškova obrazovanja. I tu odluku o oslobađanju od plaćanja donosi školski odbor na prijedlog ravnatelja te uz suglasnost osnivača.

Neke škole naplaćuju trošak za dio programa, druge za sve

Među školama koje su ove godine naplaćivale troškove obrazovanja je Srednja škola Ivana Meštrovića Drniš. Trošak je iznosio 20 eura za sve programe – gimnazijske i strukovne, a uplatnicu je trebalo dostaviti na upisima. S time da su bili oslobođeni učenici donositelji potvrde Centra za socijalnu skrb i/ili djeca roditelja s invaliditetom, smrtno stradalih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata.

U Srednjoj školi Pregrada iznos je ovisio o programu – 36 eura naplaćivalo se učenicima dentalnim tehničarima, 30 eura onima u programu farmaceutski tehničar, 20 eura u programu dentalni asistent, a 10 eura iznosili su troškovi obrazovanja za medicinske sestre i fizioterapeutske tehničare.

Na mrežnoj stranici Srednje škole Vrbovec stoji da naknadu plaćaju oni koji su upisali smjer kuhar i konobar, a iznosi 30 eura. Naknadu za povećane troškove obrazovanja naplaćuje i Prometno-tehnička škola Šibenik za svaki od programa i iznosi 30 eura po učeniku. Isti iznos, među ostalim, naplaćuje i Komercijalno-trgovačka škola Split. Ako iz iste obitelji dvoje djece pohađa ovu školu onda oba plaćaju za jednoga, a svako sljedeće dijete za upis ove škole plaća 15 eura. U slučaju da učenik KTŠ ima brata ili sestru koji ove godine upisuje neku drugu srednju, iznos je isto 15 eura.

Odluka Ministarstva ne propisuje za što škole mogu naplatiti trošak

Iz prethodnog je vidljivo da se u većini slučajeva trošak naplaćuje u strukovnim programima, s iznimkom nekih gimnazijskih. Istodobno spomenuta godišnja odluka Ministarstva ne nudi popis stavki za pojedine programe ili kurikulume.

Na primjer, može li se to odnositi na potrošni materijal za praktični dio nastave, laboratorijski materijal ili neke druge uvjete izvođenja konkretnih programa. Upravo to dovodi do različitog pristupa škola, pa jedne naplaćuju ovaj trošak, druge ne. Također, i same škole u natječajima najčešće ne obrazlažu što se ovom participacijom financira.