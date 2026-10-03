Zašto se glas mijenja u pubertetu? Normalno je da 'puca' ili 'preskakuje'

Mutacija glasa jedna je od glavnih karakteristika puberteta, a kod većine se počne događati između 11. i 15. godine života. Naravno, kod nekih može dogoditi i ranije ili kasnije. Kako grkljan raste, tako rastu i prilagođavaju se glasnice. Te su promjene posljedica povećanog lučenja hormona testosterona koje započinje tijekom puberteta, piše Kids Health.

Zašto se glas mijenja u pubertetu?

Grkljan, koji se nalazi u grlu na vrhu dušnika, nalik je šupljoj cijevi veličine oko pet centimetara. Grkljan je odgovoran za stvaranje zvuka glasa. Preko grkljana se pružaju dva mišića, glasnice.

Kada dišete, glasnice su opuštene uz stijenke grkljana i potpuno otvorene kako bi zrak mogao slobodno ulaziti u pluća i izlaziti iz njih. Međutim, kada govorite, glasnice se približavaju jedna drugoj i napinju preko grkljana. Zrak iz pluća tada prolazi između glasnica pa one vibriraju i tako stvaraju ton vašega glasa.

'Pucanje' glasa

Kada govorite dubljim glasom, glasnice su opuštenije i mlohavije. Kada povisujete glas, glasnice se zatežu. Kako grkljan raste, glasnice postaju dulje i deblje. Istodobno počinju rasti i kosti lica. Povećavaju se i šupljine sinusa, nosa i stražnjeg dijela grla te stvaraju više prostora u licu, što omogućuje da glas bolje odjekuje. Sve te promjene zajedno uzrokuju produbljivanje glasa.

Dodajmo da je normalno da se glas teže kontrolira dok se privikavate na te promjene. Glas mladića može 'pucati' ili 'preskakati' zato što se tijelo prilagođava promjenama veličine grkljana. Obično to ne traje dulje od nekoliko mjeseci. Napomenimo da se kod nekih ova promjena događa postupno, a kod drugih vrlo brzo, što je također normalno.