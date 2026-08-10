Je li pomrčina Sunca opasna za vid? Pitali smo stručnjaka, evo gdje je promatrati

Ove srijede, 12. kolovoza, stanovnici Hrvatske imaju priliku promatrati djelomičnu pomrčinu Sunca, jednu od najupečatljivijih astronomskih pojava. U većini hrvatskih gradova započet će između 19:25 i 19:30 sati. Ravnatelj Zvjezdarnice Zagreb Darije Maričić za srednja.hr objašnjava da je, za razliku od pomrčine Mjeseca, pomrčina Sunca nebeski fenomen koji ne bismo trebali promatrati bez uporabe pomagala poput specijaliziranih, specificiranih filtera i naočala za promatranje.

Pomrčina Sunca uz odgovarajuću opremu

- Osobitost ove pomrčine je ta da će nam Sunce zalaziti, dakle pomrčina će trajati tijekom zalaska Sunca, a znate i sami da u Sunce možemo malo pogledati tijekom njegovog zalaska, ali opet će biti puno ugodnije ako motritelji imaju naočale za promatranje pomrčine Sunca ili nekakav filter specijaliziran za tako nešto. Pomrčina počinje u 19:25, dakle to je prvi kontakt kada će Mjesec dotaknuti prividnu sunčevu ploču, i to nećete moći gledati direktno golim okom, nego tek kada se Sunce još spusti, a i tada će biti neugodno, iako je Sunce na zalasku. Preporučujemo da se čak i tijekom potpune pomrčine Sunca koriste zaštitne naočale za promatranje, savjetuje Maričić.

Dakle, bilo bi dobro ne gledati kroz stakla za zavarivanje ili 'obične' sunčane naočale, već kroz certificirane naočale za promatranje Sunca. One imaju posebne folije, a tu su i stakleni filteri koji su baš certificirani za promatranje Sunca.

- Radi se o tome da tek kad filter propusti manje od 0,01 posto svjetlosti, tek vam je onda ugodno motriti Sunce. Ova stakla za zavarivanje ili sunčane naočale nisu ni blizu te osobitosti, objašnjava Maričić.

Dodaje da je istina da direktno gledanje u Sunce bez zaštitne opreme može oštetiti vid.

- Čim izađete i pogledate Sunce vidjet ćete da prirodno bježite, da pogled ide u suprotnu stranu. To znači da dugotrajna izloženost svakako može oštetiti oko, a osobito gledanje kroz optičke instrumente, dalekozor ili teleskop. Oni svu svjetlost koja uđe kroz njihov objektiv skupe u jednu točku koja se zove fokus, i da stavite prst iza teleskopa, prst bi vam izgorio, a kamoli da se oko ne bi oštetilo. Naglašavamo da je opasno motriti Sunce bez stručne aparature i certificirane zaštite, zaključuje Maričić.

Gdje gledati pomrčinu Sunca?

Naočale za promatranje Sunca inače se mogu kupiti na internetu, ali i u nekoliko trgovina u Hrvatskoj. Zvjezdarnica Zagreb, koja se nalazi na adresi Opatička ulica 22, ne prodaje takvu opremu, ali ima svoje filtere i 50-ak naočala za promatranje koje će ove srijede posuditi svojim posjetiteljima.

Dodajmo da na službenim stranicama ove Zvjezdarnice stoji da pomrčina u Zagrebu prvi kontakt nastupa u 19:25, u Rijeci oko 19:27, u Puli 19:28, u Zadru 19:29, u Splitu 19:29, u Osijeku 19:26, a u Dubrovniku oko 19:30 sati. Sunce će zatim zaći između 19:53 i 20:17 sati, ovisno o mjestu promatranja.

Osim u Zvjezdarnici Zagreb, pomrčina Sunca 2026., u organizaciji Osnovne škole Sveti Križ Začretje, promatrat će se i kod tamošnje kapele Svete Ane. Sve organizira škola na čelu s učiteljem astronomije Ivanom Boticom. Okupljanje počinje od 18:30 sati, a druženje će trajati sve do zalaska sunca.

- Iako pomrčina sunca na našem području neće biti potpuna ovo je rijetka prilika za vidjeti stvarno nesvakidašnji i poseban zalazak sunca. Bilo bi nam drago da se vidimo, ali ako niste u mogućnosti doći svakako pogledajte taj dan zalazak sunca, stoji na društvenim mrežama škole.