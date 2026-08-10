Četiri učilišta u problemu, država pronašla značajne nedostatke: 'Iziskuje korjenite promjene'

Baš kao što Agencija za znanost i visoko obrazovanje kontrolira rad i kvalitetu visokih učilišta, tako Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (ASOO) provodi vanjsko vrednovanje kvalitete u sustavu obrazovanja odraslih i cjeloživotnog učenja. Pučka učilišta, učilišta, ustanove za obrazovanje odraslih - svi oni podliježu provjerama ASOO-a. Kako nalaže Zakon o obrazovanju odraslih, kvaliteta se odnosi na uvjete za kvalitetno obrazovanje i učenje u skladu s potrebama osobnog, društvenog i gospodarskog razvoja te potrebama tržišta rada, stjecanja ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje te je ono temeljeno na ishodima učenja.

ASOO svake godine donosi godišnji plan vrednovanja institucija te nakon provjere koju obavlja stručno povjerenstvo, donosi rješenje. Ono se temelji, uz rezultate samog vanjskog vrednovanja, i na nalazima inspekcijskog nadzora te nadzora nad stručnim radom ustanove. Ocjene mogu biti: vrlo visoka razina kvalitete, visoka razina kvalitete, zadovoljavajuća razina kvalitete i nezadovoljavajuća razina kvalitete. Ako je ocjena nezadovoljavajuća, Agencija upućuje mjere za unaprjeđenje rada ustanove te određuje rok. Tijekom tog roka ustanovi ne mogu biti odobreni novi programi, ali može nastaviti rad svojih aktualnih programa. Nakon toga provjerava se jesu li mjere izvršene. Ako je ustanova dva puta uzastopno ocijenjena ocjenom nezadovoljavajuće razine kvalitete, Ministarstvo ustanovi trajno zabranjuje izvođenje svih odobrenih programa.

ASOO je zasad na svojim internetskim stranicama objavio rješenja za 20 ustanova koje su kontrolirane u 2026. godini. Ukupno su četiri institucije dobile najnižu ocjenu, nezadovoljavajuća razina kvalitete. To su : EDUCA - ustanova za srednješkolsko obrazovanje, osposobljavanje, usavršavanje i ostalo obrazovanje odraslih, HD Učilište – Ustanova za obrazovanje odraslih, ZAGREBAČKO UČILIŠTE – ustanova za obrazovanje odraslih, Ustanova za srednjoškolsko obrazovanje odraslih ZAGREBINSPEKT.

EDUCA iz Rijeke: Nedostatci u upisima, minimalni prostorni i materijalni uvjeti

U rješenju za EDUCA iz Rijeke, odakle nude niz programa poput stjecanja mikrokvalifikacija za upravljanje bagerom ili osposobljavanje za zidare i bravare, stoji kako su u svim područjima kvalitete utvrđeni ozbiljni i sustavni nedostatci koji značajno utječu na zakonitost, transparentnost, organizaciju rada, vjerodostojnost dokumentacije i mogućnost sustavnog osiguravanja kvalitete obrazovnog procesa. ASOO piše kako ustanova posjeduje odobrenja te ostvaruje kontinuitet rada s pojedinim poslodavcima, ali utvrđeni nedostatci upućuju na nepostojanje funkcionalnog i razvojno usmjerenog sustava upravljanja kvalitetom.

Ustanova nema zaposlenih nastavnika, oslanjaju se na vanjske suradnike, što otežava razvoj nastavničkih kapaciteta, sustavno stručno usavršavanje i dugoročno planiranje ljudskih potencijala, tumači ASOO. Uočeni su i nedostatci u postupcima upisa polaznika, raspolažu minimalnim prostornim i materijalnim uvjetima, postoje značajna ograničenja u funkcionalnosti prostora, ističe ASOO te dodaje kako im mrežna stranica nije dovoljno ažurna ni informativna, a javnosti nisu dostupni svi relevantni podatci o programima. Također, navode kako nisu uspostavljani jasni postupci zaštite prava polaznika, rješavanja pritužbi i praćenja etičnosti rada.

- Ustanova nema jasno definiranu misiju i viziju razvoja, nema izrađen strateški ili razvojni plan niti sustavno planira i prati ostvarivanje razvojnih ciljeva. Upravljanje ustanovom izrazito je centralizirano, a donošenje odluka nije dovoljno uključivo ni transparentno. Nije uspostavljen učinkovit unutarnji sustav osiguravanja kvalitete, nisu doneseni ključni akti poput Pravilnika o kvaliteti niti su definirane procedure za praćenje, analizu i unapređenje rada ustanove. Posebno zabrinjava činjenica da samovrednovanje nije provedeno i nije dostavljeno u propisanim rokovima Agenciji za strukovno obrazovane i obrazovanje odraslih, te da nisu uspostavljeni mehanizmi sustavnog prikupljanja i analize podataka relevantnih za razvoj kvalitete. Utvrđeni su i ozbiljni nedostatci u vođenju i čuvanju andragoške dokumentacije, uključujući nepotpune evidencije, neusklađenosti podataka, nedostatak potpisa i neuredno vođenje matičnih knjiga, dnevnika rada i dosjea polaznika, što dovodi u pitanje vjerodostojnost administrativnog praćenja obrazovnog procesa, stoji u rješenju ASOO-a s ocjenom nezadovoljavajuće razine kvalitete.

HD Učilište iz Zagreba: 'Utvrđeni strukturni nedostaci koji iziskuju korjenite promjene'

Nadalje, u rješenju za HD Učilište iz Zagreba (programi u građevinarstvu, šumarstvu, transportu...) piše da su utvrđeni 'strukturni nedostaci u vidu nefunkcionalne organizacijske strukture, problema u donošenju odluka i potkapacitiranosti koji iziskuju korjenite promjene'. Nabrajaju - proces donošenja odluka nije transparentan, statut i drugi akti nisu usklađeni sa zakonom, takvo nepoznavanje dovelo je do ozbiljnih propusta koji se moraju otkloniti 'ako ustanova želi zadržati svoje mjesto i pozicionirati se kao snažan i kvalitetan dionik u sustavu obrazovanja odraslih, ali i cjeloživotnog učenja'. Kažu kako ustanova nema strateške dokumente, ne donose okvirne godišnje planove ni programe rada koji su okosnica za obavljanje djelatnosti.

- Nije uspostavljen unutarnji sustav osiguravanja kvalitete niti su osigurani uvjeti za provedbu procesa samovrednovanja. Andragoška dokumentacija i evidencije ne vode se cjelovito, vjerodostojno i pravodobno što za posljedicu ima nepravovremenu usklađenost programa obrazovanja s registrom HKO-a, provedbu programa obrazovanja prije ishođenja odgovarajućeg Rješenja za izvođenje programa obrazovanja, izvođenje nastave na stranom jeziku bez ishođene suglasnosti nadležnog ministarstva i izdavanje javnih isprava bez ispunjenosti uvjeta. Nedostatni nastavnički kapaciteti i nestručnost upravljačke strukture ne jamče kvalitetu provedbe nastavnog procesa i postizanja predviđenih ishoda učenja. (...) Ustanova nema u potpunosti razvijene sustavne i ujednačene postupke u području vrednovanja postignuća polaznika, praćenja završnih polaznika, upisa i podrške tijekom obrazovanja. (...) Nepostojanje mehanizama za zaštitu integriteta obrazovnog procesa, standarda kvalitete i etičnosti rada Ustanove rezultiralo je nedostacima i propustima koji su doveli u pitanje vjerodostojnost i zakonitost rada Ustanove, stoji u rješenju ASOO-a.

Zagrebačko učilište: Završne provjere nisu cjelovite niti sustavno vrednovane

ZAGREBAČKO UČILIŠTE (programi u graditeljstvu, šumarstvu, poljoprivredi...) također je tražilo odgodu postupka. ASOO je to odbio i nakon toga ova ustanova nije dostavila svoje izvješće o samovrednovanju. Utvrđeno je da ustanova ima definiranu misiju i viziju, no da su one općenite i nisu operativno povezane s upravljanjem, strateškim planiranjem niti donošenjem odluka. Zato je ocjena nezadovoljavajuća. Polaznici se upisuju u programe koji nisu usklađeni sa standardima kvalifikacija, navode, a završne provjere nisu cjelovite niti sustavno vrednovane, dok se povratne informacije polaznicima ne osiguravaju. Nadalje, nabraja se da prostorni ni materijalni uvjeti nisu kontinuirano evaluirani, javne informacije sadrže netočnosti, ne postoje etički kodeks ni mehanizmi kontrole integriteta, organizacijska struktura nedovoljno je jasna i dokumentirana, s čestim promjenama i preklapanjem uloga.

- Ustanova kontinuirano provodi programe obrazovanja koji nisu usklađeni s propisima i metodologijom, često bez ishođenih stručnih mišljenja, te ne postupa po nalozima Agencije. Ponovljene nepravilnosti utvrđene su u nadzorima 2023. i 2024., uključujući zastarjele programe i neusklađenost s HKO-om. (...). Temeljem navedenog, može se zaključiti da Ustanova ne osigurava sustavan, usklađen i transparentan pristup u ključnim segmentima svog rada. Provedba programa obrazovanja nije u potpunosti u skladu s važećim propisima, dok se kvalitetom nastave, stručnim usavršavanjem nastavnika i ostvarivanjem ishoda učenja ne upravlja na sustavan način. Nedostatak pouzdane dokumentacije, netočne javno dostupne informacije, neuređeni mehanizmi za evaluaciju i povratne informacije, kao i nepostojanje etike kontrole, ograničavaju učinkovitost, transparentnost i dugoročnu održivost Ustanove, stoji u rješenju.

Zagrebinspekt: Nastavnički kapaciteti nisu stabilni ni sustavno upravljani

I ZAGREBINSPEKT (programi za zidara, stolara, krovopokrivača...) dobio je ocjenu nezadovoljavajuće razine kvalitete. I oni su tražili odgodu postupka pa nakon što im je to odbijeno, nisu poslali izvješće o samovrednovanju. U rješenju stoji da nastava nije sustavno usmjerena na polaznika niti se kontinuirano unaprjeđuje. Nastavljaju, dio programa nije usklađen s HKO-om, dok obrazovni programi i nastavni proces nisu ujednačeno usklađeni s važećom metodologijom pristupom temeljenim na ishodima učenja. Iako ustanova formalno raspolaže osnovnim preduvjetima za obavljanje djelatnosti obrazovanja odraslih, dodaju iz ASOO-a, ključni sustavi upravljanja, osiguravanja kvalitete i provedbe obrazovnog procesa nisu razvijeni kao cjeloviti i funkcionalni.

- Postupci vrednovanja nisu u potpunosti usklađeni s ishodima učenja te ne osiguravaju objektivnu i cjelovitu provjeru kompetencija. Ustanova ne prati polaznike nakon završetka obrazovanja niti koristi podatke za unaprjeđenje rada. Sustav upisa i podrške polaznicima nije razvijen, a informiranje je djelomično netočno i neusklađeno. Nastavnički kapaciteti nisu stabilni ni sustavno upravljani. Ustanova nema imenovanog andragoškog voditelja ni stalno zaposlene nastavnike, već se oslanja na vanjske suradnike. (...) Zaključno, utvrđeni nedostatci u svim ključnim područjima kvalitete ukazuju na nepostojanje funkcionalnog i integriranog sustava osiguravanja kvalitete, što značajno ograničava mogućnost osiguravanja kvalitetnog obrazovanja i daljnjeg razvoja Ustanove, stoji u rješenju ASOO-a.

Ovi postupci, unatoč nezadovoljavajućim ocjenama, 'nemaju represivnu mjeru'

Kao što smo poviše spomenuli, četiri institucije dobile su najgoru ocjenu, nezadovoljavajuću razinu kvalitete. Višu ocjenu, zadovoljavajuća razina kvalitete, dobilo je najviše institucija: Suvremeno učilište u Splitu, Pučko otvoreno učilište Ivan, Pučko otvoreno učilište Mentor, Učilište Modus, Pučko otvoreno učilište Invictus, Pučko otvoreno učilište Knin, Pučko otvoreno učilište Libar, Pučko otvoreno učilište Omega, Pučko otvoreno učilište Obris, Instruktažni centar ustanova za obrazovanje odraslih, Ustanova za obrazovanje odraslih ADRIANUS i Učilište za cestovni promet – Ustanova za obrazovanje odraslih. Drugu najvišu ocjenu, visoka razina kvalitete ,dobili su: Ustanova za obrazovanje odraslih – ZIRS Učilište, UČILIŠTE PIRAMIDA ZNANJA – Ustanova za obrazovanje odraslih i UČILIŠTE MAGISTRA - Ustanova za obrazovanje odraslih. Najvišu ocjenu, vrlo visoka razina kvalitete, dobila je tek jedna institucija: Pučko otvoreno učilište Samobor.

Podsjetimo, u ovoj, 2026. godini ASOO planira ući u 40 institucija. Rješenja za njih 20 već su objavljena. Sve četiri institucije koje su dobile ocjenu nezadovoljavajuću razinu u propisanom roku za otklanjanje nedostataka ne mogu dobiti dozvolu za pokretanje novih programa. Ali, i dalje mogu obavljati postojeću djelatnost i provoditi svoje programe obrazovanja. Kako su razjasnili iz ASOO-a, postupak vanjskog vrednovanja ustanova nema represivnu namjeru, već mu je cilj unaprjeđenje kvalitete rada ustanova za obrazovanje odraslih. Već je poznato i koje su institucije na redu za vanjsko vrednovanje u 2027. godini.

Detaljna rješenja za institucije koje su dobile nezadovoljavajuću ocjenu kvalitete možete pronaći ispod. Napomena: ako vam dokument nije vidljiv, osvježite stranicu.