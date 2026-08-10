Traži se novi pročelnik za obrazovanje, poznata plaća i opis posla

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10. kolovoz 2026.
Osnovna plaća iznosi 4.261 eura bruto, pri čemu ona raste za 0,5 posto za svaku navršenu godinu radnog staža.
Primorsko-goranska županija traži novog pročelnika ili pročelnicu Upravnog odjela za odgoj i obrazovanje. Trenutačno je na toj poziciji magistra odgojnih znanosti Edita Stilin. Natječaj traje do 17. kolovoza te se osoba traži na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca.
Posebni uvjeti zaposlenja jesu: sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij društvene, humanističke ili prirodne struke, zatim najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje Upravnim odjelom te poznavanje rada na računalu. Među uvjetima spominje se i položen državni ispit II. razine, no natjecati se mogu i kandidati bez njega, uz obvezu da ga polože u roku od godinu dana od početka rada. Nakon odabira kandidat mora dostaviti i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.
Objavljena je i plaća, sukladno Odluci o koeficijentima za obračun plaća službenika namještenika Primorsko-goranske županije. Osnovna plaća iznosi 4.261,74 eura bruto, s time da se ona uvećava za 0,5 posto za svaku navršenu godinu radnog staža. Naime, osnovna plaća računa se kao umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta koji u ovom slučaju iznosi 4,38 i osnovice za obračun plaće, što je u ovom slučaju 973 eura, stoji u pojašnjenju natječaja.
Isto, objašnjen je i opis poslova. Najviše vremena na poslu odlazit će na upravljanje radom Upravnog odjela, uključujući planiranje i raspoređivanje poslova na službenike Upravnog odjela. Pročelnik prema potrebi savjetuje službenike o načinu rješavanja radnih zadataka te nadzire pravovremenost i kvalitetu njihova izvršenja, potpisuje akte iz djelokruga Upravnog odjela, koordinira i ujednačava rad službenika. Uz to tu je i sudjelovanje u izradi strategija te projekata, kao i sudjelovanje u radu stručnih radnih tijela županije.
Svi koji se prijave na natječaj i zadovolje formalne uvjete, proći će kroz provjeru znanja i sposobnosti u pisanom testiranju i potom intervjuu. Pisano testiranje traje 45 minuta i sadrži deset pitanja. Ona se odnose na provjeru poznavanja sustava lokalne i regionalne samouprave, službeničkih odnosa, uredskog poslovanja te provjere poznavanja zakona za resor, što je u ovom slučaju Zakon o odgoju i obrazovanju. Intervju se provodi samo s onima koji na pisanom testiranju ostvare najmanje 50 posto bodova. U intervju povjerenstvo utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata. Svaki član povjerenstva boduje kandidata te se tako aritmetičkom sredinom stvara rang lista.
Cijeli natječaj možete pronaći u dokumentu ispod. Napomena: ako vam nije vidljiv, osvježite stranicu.
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