Suze svetog Lovre 2026.: Evo kada će ih biti najviše i gdje ćete ih najbolje vidjeti

Suze svetog Lovre najbolje je promatrati sa srijede na četvrtak, a zbog orbitalne dinamike ovako savršeni uvjeti neće se ponoviti još 10-ak godina.

U noći s 12. na 13. kolovoza imamo priliku promatrati Perzeide, poznate i pod nazivom Suze svetog Lovre. Najviše meteora vidjet će se kada nebo bude najtamnije, odnosno u satima prije svitanja. A koji su savjeti za što uspješnije promatranje? Iz Zvjezdarnice Zagreb objašnjavaju da se za promatranje Perzeida ne koristi oprema poput teleskopa i dvogleda. Dakle, opservatoriji u gradovima nisu prikladna mjesta za promatranje meteorskih rojeva. Korištenjem teleskopa ili dvogleda, dodaju, smanjuje se vidno polje, a za promatranje Perzeida potrebno je vizualno obuhvatiti što veći dio neba. Tako ćete vidjeti veći broj meteora. Perzeidi se, dakle, promatraju golim okom na tamnim područjima, daleko od svjetlosnog onečišćenja gradova.

'Astronomski triptih'

Iz Jadranske aero-svemirske asocijacije (A3) obavijestili su o 'iznimno rijetkom nizu astronomskih fenomena koji će se odigrati u srijedu'. U rasponu od samo 24 sata, rekli su, svjedočit ćemo jedinstvenom 'astronomskom triptihu' koji obuhvaća jutarnju vidljivost planeta, djelomičnu pomrčinu Sunca u kasnim poslijepodnevnim satima te idealne, mračne uvjete za promatranje meteorskog roja Perzeida.

Dodali su da je ovakvo preklapanje triju značajnih nebeskih događaja u istom danu iznimno rijetko, a posebno se ističu uvjeti za promatranje Perzeida kakvi se, zbog Mjesečevih mijena, neće ponoviti u narednom desetljeću. Donijeli su pregled i stručne upute za promatranje.

1. Jutarnja planetarna parada (pred zoru)

Nebeski spektakl započinje u ranim jutarnjim satima, neposredno prije izlaska Sunca, kada će doći do impresivnog poravnanja čak šest planeta duž ekliptike. Ovi rani jutarnji sati pružaju izvrsnu priliku za astro-fotografiju. Najbolje vrijeme za promatranje jutarnjeg niza je 30 do 60 minuta prije lokalnog izlaska Sunca.

Golim okom vidljivi: Saturn (visoko na nebu), Mars (prepoznatljiv po crvenkastoj boji), te Merkur i Jupiter (vrlo nisko na istočnom horizontu neposredno pred svitanje).

Vidljivi uz optiku: Za uočavanje Urana i Neptuna građanima će biti potreban dvogled ili manji teleskop uz korištenje astronomskih karata ili mobilnih aplikacija.

2. Djelomična pomrčina Sunca i zlatni sat (kasno poslijepodne)

O djelomičnoj pomrčini Sunca već smo pisali u ovom članku. Valja ponoviti da će u većini hrvatskih gradova započeti između 19:25 i 19:30 sati. Podsjetimo, ravnatelj Zvjezdarnice Zagreb Darije Maričić za srednja.hr je objasnio da je, za razliku od pomrčine Mjeseca, pomrčina Sunca nebeski fenomen koji ne bismo trebali promatrati bez uporabe pomagala poput specijaliziranih, specificiranih filtera i naočala za promatranje.

3. Suze svetog Lovre 2026. (noć 12. na 13. kolovoza)

Kulminacija ovog astronomskog dana, rekli su iz Jadranske aero-svemirske asocijacije, dogodit će se noću, kada nastupa maksimum aktivnosti najpoznatijeg meteorskog roja - Perzeida. Ono što ovogodišnji maksimum čini povijesno značajnim jest činjenica da se savršeno poklapa s fazom Mlađaka (mladog Mjeseca). Izostanak Mjesečeve svjetlosti osigurat će potpuno tamno nebo, omogućavajući vidljivost i onih najsitnijih meteora te drastično povećati šansu za uočavanje spektakularnih 'vatrenjaka' (sjajnih meteora koji ostavljaju blještav trag i vizualni dojam dima).

- Zbog orbitalne dinamike, ovako savršeni uvjeti potpunog mraka neće se ponoviti idućih desetak godina. Očekivani Zenitni satni broj (ZHR) iznosi između 80 i 100 meteora na sat. Iako meteori počinju biti vidljivi čim padne noć, najveća aktivnost ostvaruje se u drugoj polovici noći, odnosno satima iza ponoći pa sve do pred zoru. Za optimalno iskustvo preporučujemo odlazak u prirodu, daleko od gradske rasvjete. Nisu potrebni teleskopi niti dvogledi; meteori se najbolje promatraju golim okom uz prilagodbu vida na mrak u trajanju od barem 20 do 30 minuta, poručili su iz Jadranske aero-svemirske asocijacije.