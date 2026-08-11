Širi se smrtonosna bolest mačaka: Veterinarski fakultet apelira na vlasnike

Sa zagrebačkog VEF-a upozorili su na epidemiju panleukopenije mačaka, ozbiljnu i visoko smrtonosnu bolest. Cijepljenje je najjeftinija zaštita.

Veterinarski fakultet u Zagrebu (VEF) upozorio je vlasnike mačaka na epidemiju panleukopenije mačaka u Zagrebu. Kako kažu, zadnjih tjedana svjedoče naglom porastu broja slučajeva ove bolesti.

- To je izuzetno ozbiljna i visoko smrtonosna bolest, osobito za necijepljene mačke i mačiće. Zbog izrazite kontagioznosti ugrožene su i unutarnje i vanjske životinje. Ako vaša mačka pokazuje povraćanje, proljev, jaku letargiju ili naglo pogoršanje stanja, hitno kontaktirajte najbližu veterinarsku organizaciju, poručili su s VEF-a.

Dodali su da je cijepljenje i dalje najučinkovitija i najjeftinija zaštita, stoga mole vlasnike da provjere cijepni status svojih mačaka.

- Mačke kojima je od cijepljenja prošlo više od 12 mjeseci uputno je docijepiti, a necijepljene cijepiti viševaljanim cjepivom protiv zaraznih bolesti. Sveučilišna veterinarska bolnica je pred popunjenim kapacitetima te smo trenutno jedina ustanova koja stacionarno liječi ovu bolest, zaključili su s VEF-a.