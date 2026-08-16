Koliko je maturanata 2026. imalo mogućnost izravnog upisa na fakultet? Evo za što ga možete dobiti

Najčešći razlog dobivanja prava prednosti je šezdesetpostotno i veće tjelesno oštećenje, kažu iz Agencije za znanosti i visoko obrazovanje.

Ove je godine 141 maturant imao mogućnost izravnog upisa na fakultet, ako zadovolji i ostale uvjete. Podsjetimo, maturanti za upis fakulteta moraju položiti državu maturu, a na nekima i prijemni ispit. Uz to, maturantima za upis na studij mogu pomoći dodatni bodovi, ali i izravni upis.

Najčešći razlozi

- Ove godine smo dodali status prava prednosti za 141 kandidata kojim mogu dobiti pravo na izravan upis, ako se zadovolje i ostali uvjeti. Najčešći razlog dobivanja prava prednosti je šezdesetpostotno i veće tjelesno oštećenje (invaliditet), rekli su nam iz Agencije za znanost i visoko obrazovanje (AZVO).

Za što se dobivaju dodatni bodovi i izravni upis detaljno je pojašnjeno u dokumentu pod nazivom Pravila o uvjetima, postupku prijave, provedbi ispita za upis i rangiranju kandidata na studije, a o čemu smo detaljnije pisali u ovom članku. To si možete osigurati i izvrsnim plasmanima na natjecanjima, kako domaćima, tako i međunarodnima.

Izravan upis na fakultet na primjeru FER-a

Podsjetimo, svaki fakultet za sebe u sustav Postani student unosi podatke o tome koja gradska, županijska, državna ili međunarodna natjecanja ili druga dodatna postignuća boduje. Ili za koji uspjeh možete ostvariti izravan upis.

Objasnimo to na primjeru Fakulteta elektrotehničke i računarstva (FER), na kojemu ste za postignuća na natjecanjima mogli ostvariti izravan upis. To je moguće ako ste ostvarili prva tri mjesta u trećem i četvrtom razredu na državnom iz fizike, informatike u kategoriji primjena algoritma i matematici. Izravan upis na ovaj faks omogućuju i prva tri mjesta tijekom srednje na Europskoj matematičkoj olimpijadi za djevojke, na Europskoj informatičkoj olimpijadi za djevojke te na međunarodnim olimpijadama iz fizike, informatike i matematike.