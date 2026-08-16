Novosti Koliko je maturanata 2026. imalo mogućnost izravnog upisa na fakultet? Evo za što ga možete dobiti

Koliko je maturanata 2026. imalo mogućnost izravnog upisa na fakultet? Evo za što ga možete dobiti

Korana Povijač
Korana Povijač

16. kolovoz 2026.

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Koliko je maturanata 2026. imalo mogućnost izravnog upisa na fakultet? Evo za što ga možete dobiti

Postani student, djevojka | foto: Canva

Najčešći razlog dobivanja prava prednosti je šezdesetpostotno i veće tjelesno oštećenje, kažu iz Agencije za znanosti i visoko obrazovanje.

Ove je godine 141 maturant imao mogućnost izravnog upisa na fakultet, ako zadovolji i ostale uvjete. Podsjetimo, maturanti za upis fakulteta moraju položiti državu maturu, a na nekima i prijemni ispit. Uz to, maturantima za upis na studij mogu pomoći dodatni bodovi, ali i izravni upis.

Najčešći razlozi

- Ove godine smo dodali status prava prednosti za 141 kandidata kojim mogu dobiti pravo na izravan upis, ako se zadovolje i ostali uvjeti. Najčešći razlog dobivanja prava prednosti je šezdesetpostotno i veće tjelesno oštećenje (invaliditet), rekli su nam iz Agencije za znanost i visoko obrazovanje (AZVO).

Za što se dobivaju dodatni bodovi i izravni upis detaljno je pojašnjeno u dokumentu pod nazivom Pravila o uvjetima, postupku prijave, provedbi ispita za upis i rangiranju kandidata na studije, a o čemu smo detaljnije pisali u ovom članku. To si možete osigurati i izvrsnim plasmanima na natjecanjima, kako domaćima, tako i međunarodnima.

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Izravan upis na fakultet na primjeru FER-a

Podsjetimo, svaki fakultet za sebe u sustav Postani student unosi podatke o tome koja gradska, županijska, državna ili međunarodna natjecanja ili druga dodatna postignuća boduje. Ili za koji uspjeh možete ostvariti izravan upis.

Objasnimo to na primjeru Fakulteta elektrotehničke i računarstva (FER), na kojemu ste za postignuća na natjecanjima mogli ostvariti izravan upis. To je moguće ako ste ostvarili prva tri mjesta u trećem i četvrtom razredu na državnom iz fizike, informatike u kategoriji primjena algoritma i matematici. Izravan upis na ovaj faks omogućuju i prva tri mjesta tijekom srednje na Europskoj matematičkoj olimpijadi za djevojke, na Europskoj informatičkoj olimpijadi za djevojke te na međunarodnim olimpijadama iz fizike, informatike i matematike.

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