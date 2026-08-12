Novosti Objavljen službeni broj mjesta za jesenski rok upisa u srednje, evo kada kreće procedura

Objavljen službeni broj mjesta za jesenski rok upisa u srednje, evo kada kreće procedura

Hrvoje Debeljak
Hrvoje Debeljak

12. kolovoz 2026.

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Objavljen službeni broj mjesta za jesenski rok upisa u srednje, evo kada kreće procedura

Upisi | foto: Canva

Bliži se jesenski rok upisa u srednje škole. Sada je objavljen službeni broj upisnih mjesta. Mjesta ima u strukovnim školama, ali i gimnazijama.

Kuhar u Samoboru, opća gimnazija u Velikoj Gorici, tehničar za računarstvo u Zaprešiću, farmaceutski tehničar u Rijeci, tehničar u strojarstvu u Vukovaru, jezična gimnazija u Splitu, prirodoslovno-matematička gimnazija u Zagrebu. U svim ovim programima ostalo je praznih mjesta nakon ljetnog upisnog roka u srednje škole, što znači da se mogu upisati u jesenskom roku.

Na jesenski rok mogu samo oni koji se nisu upisali u ljetnom

Sada je CARNET objavio službeni broj upisnih mjesta za jesenski rok koji možete pronaći na dnu članka. Osim strukovnih škola na popisu su i gimnazije. Već smo izvještavali kako su prvi podatci pokazali da je od ukupno 12.879 mjesta u gimnazijskim smjerovima diljem Hrvatske prazno ostalo njih 1.879.

Valja napomenuti kako se u jesenskom roku mogu upisati samo oni učenici koji to nisu napravili u ljetnom. Dakle, učenici koji su se upisali u ljetnom roku sada se ne mogu premjestiti u neku drugu školu. To će moći pokušati učiniti na početku nastavne godine, do početka drugog polugodišta, zahtjevom prema nastavničkom vijeću. U školskoj godini 2024./2025., školu je promijenilo 1.170 učenika.

Iz CARNET-a savjetuju učenike koji idu na jesenski rok oko prioriteta.

- Savjetujemo da prije formiranja liste prioriteta provjeriš je li škola koju želiš staviti na svoju listu odredila upisni prag. Ako u startu imaš manji broj bodova od propisanog praga, ne trebaš staviti tu školu na listu prioriteta zbog nedovoljnog broja bodova koje traži škola. Također, moguće je pratiti bodovno stanje za svaki prijavljeni program obrazovanja na kartici 'Moji rezultati'. Ako nisi zadovoljio potrebne preduvjete za upis nekog od prijavljenih programa obrazovanja, navedeno će biti vidljivo na detaljnom prikazu bodovanja za prijavljeni program obrazovanja u svakom trenutku. Takve programe obrazovanja možeš obrisati sa svoje liste, ako ne postoji mogućnost zadovoljenja potrebnih preduvjeta i, umjesto njih, prijaviti druge programe obrazovanja, stoji u obavijesti.

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Prijave u sustav kreću 24. kolovoza

Ključan datum za upise u srednje škole u jesenskom roku jest 24. kolovoza, kada za redovite učenike iz Hrvatske počinje prijava u sustav e-Upisi, ali i prijava srednjoškolskih smjerova. Prijave smjerova završavaju 28. kolovoza. Iznimka su škole koje imaju prijemne, a za koje će prijave završiti 26. kolovoza.

Konačne ljestvice poretka u jesenskom roku izlaze 31. kolovoza, a do 2. rujna učenici školama moraju dostaviti dokumentaciju za upise, odnosno upisnice.

Spomenimo i da nakon jesenskog slijedi i takozvani naknadni upisni rok. On se obavlja direktno preko škole, a ne preko internetskih e-Upisa. Svi učenici koji se nisu upisali ni na ljetnom ni na jesenskom roku u ovom se slučaju direktno mogu obratiti srednjoj školi u kojoj je ostalo upisnih mjesta i upisati se na naknadnom upisnom roku. Iz CARNET-a razjasnili su kako se lista slobodnih mjesta objavljuje po završetku jesenskog upisnog roka, što bi trebalo biti 3. rujna. Podsjetimo, nastava će u idućoj školskoj godini započeti 7. rujna, dok trenutačno traju i rasprave trebaju li se zbog vrućina produžiti ljetni praznici. Svoje bodove za upis u srednje možete izračunati u našem kalkulatoru.

Jesenski upisni rok | foto: MZOM
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