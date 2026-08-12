Fuchsu stigao oštar dopis: Ministarstvo se na problematiku osvrnulo u dvije rečenice

Međunarodni dan mladih obilježava se danas, a Mreža mladih Hrvatske (MMH) tim povodom upozorava na činjenicu da Hrvatska i dalje nema važeći Nacionalni program za mlade (NPM). Prethodni, koji je Vlada donijela 7. lipnja 2023. godine, istekao je 31. prosinca 2025. godine. Novi dokument još uvijek nije donesen, niti je, kažu iz MMH-a, javnosti predstavljen jasan i transparentan proces njegove izrade. Podsjetimo, nakon što je na taj problem upozorila i pučka pravobraniteljica Tena Šimonović Einwalter, u travnju ove godine upitali smo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih (MZOM) o tome, no tada još uvijek nisu imali ni radnu skupinu.

'Ne želimo ponovno čekati godinama'

- Ovo nije prvi put da mladi čekaju na strateški okvir za politike za mlade. Nakon isteka Nacionalnog programa za mlade 2017. godine, Hrvatska je na novi dokument čekala gotovo šest godina, iako je tadašnji nadležni središnji državni ured napominjao kako su mladi Hrvatskoj prioritet. Naša poruka je jasna: ne želimo ponovno čekati godinama! S obzirom na to da još nije osnovana radna skupina koja bi trebala pripremiti prvi prijedlog, niti je, prema javno dostupnim informacijama, objavljeno da je nadležno ministarstvo pokrenulo analizu stanja, potreba i izazova u sektoru mladih, jasno je kako se provedba ovih procesa odvija bez poznatog vremenskog okvira i transparentnih informacija o ključnim koracima koji slijede. Tijelo koje bi trebalo sudjelovati u procesu izrade, Savjet za razvoj politika za mlade Vlade Republike Hrvatske, prethodno poznat kao Savjet za mlade Vlade RH, bilo je neaktivno tijekom većeg dijela razdoblja nakon isteka mandata prethodnog Savjeta, još 2020. godine. Isto tijelo pokušalo se ponovno uspostaviti donošenjem odluke Vlade 2021. i 2024. godine, no drugi koraci osim donošenja odluke nisu se dogodili, poručuju iz MMH-a povodom Međunarodnog dana mladih.

Dodaju da je novom odlukom iz lipnja 2025. godine nadležno ministarstvo zatražilo imenovanje predstavnika tijela državne uprave te provelo javni poziv za članove ispred udruga mladih. Godinu kasnije, u srpnju 2026., odlučili su tko će biti odabrani predstavnici.

- Ovo staro-novo tijelo dobilo je još jednu važnu ulogu, koordinirati aktivnosti Dijaloga EU s mladima. DEUM bi kao najveći europski mehanizam za participaciju mladih bio odličan temelj za prikupljanje mišljenja mladih, kada bi se u praksi provodio. Zbog istih razloga, provedba ovog mehanizma prekinuta je 1. srpnja 2025. godine, u kojoj smo do tog trenutka imali ulogu koordinatora procesa. No, iako su članovi uspješno imenovani, tijelo se još nije konstituiralo, već je otvoren interni poziv na koji se može iskazati interes za uključivanje u radnu skupinu za izradu novog NPM-a. Istovremeno, nije jasno komunicirano kada će radna skupina započeti s radom, kada će biti provedena potrebna analiza stanja sektora mladih i potreba mladih niti na koji način će mladi i organizacije mladih biti uključeni u proces, izvan okvira rada radne skupine, kažu iz MMH-a.

'Politike za mlade ne mogu nastajati onda kada za njih ostane vremena'

Smatraju da se ovakav pristup i u nedavnoj povijesti pokazao 'neefikasnim, netransparentnim i nimalo participativnim'.

- Politike za mlade ne mogu nastajati onda kada za njih ostane vremena. Načela dobrog upravljanja podrazumijevaju da pripreme za strateški važan dokument kreću prije nego što prethodni strateški dokument već istekne. Pogotovo kada za to postoji nadležno ministarstvo i 26 predviđenih (zaposlenih) osoba odlukom Vlade koje bi trebale za takve procese brinuti, navode iz MMH-a.

MMH je u svibnju 2026. godine objavio i MZOM-u službeno uputio tzv. Alternativni nacionalni program za mlade (ANPM), koji možete pronaći na kraju članka. Sada pozivaju MZOM da javno objavi hodograme izrade novog Nacionalnog programa za mlade i osigura transparentan i participativni proces u kojem će mladi i organizacije mladih i za mlade imati stvarnu mogućnost utjecaja na sadržaj NPM-a. Traže i javnu objavu informacija o sastavu i mandatu radne skupine za izradu NPM-a, provedbu kvalitetne analize stanja, potreba i izazova s kojima se mladi i organizacije mladih i za mlade u Hrvatskoj suočavaju te da se u procesu izrade NPM-a ozbiljno razmotri prioritete i preporuke koje dolaze iz sektora mladih, uključujući one sadržane u Alternativnom nacionalnom programu za mlade.

S druge strane, MZOM u svom priopćenju za Međunarodni dan mladih navodi da aktivno pridonose osmišljavanju i provedbi politika za mlade u Hrvatskoj, 'i to u suradnji sa svim nadležnim ministarstvima u Vladi Republike Hrvatske'. Kroz međuresornu suradnju, kažu, bave se pitanjima koja izravno utječu na kvalitetu života i perspektivu mladih, osobito stanovanja, kao ključnog pitanja osamostaljivanja mladih.

- Provode se aktivnosti kojima se promiče dostupnost prilika mladima u svim dijelovima Hrvatske, s posebnom pozornošću prema mladima iz ruralnih područja. Znanje i obrazovanje pritom ostaju jedan od najvažnijih temelja osobnog i profesionalnog razvoja mladih te osnova njihova ekonomskog osamostaljivanja. Ministarstvo kroz različite programe stipendiranja potiče izvrsnost i osigurava dostupnost kvalitetnog obrazovanja, dok se povijesnim ulaganjem u sustav odgoja i obrazovanja stvaraju bolji uvjeti za djecu, mlade i mlade obitelji diljem Hrvatske. Mladi su nam partneri u oblikovanju javnih politika i zato ćemo nastaviti jačati mehanizme kroz koje mladi mogu iznositi svoje prijedloge te izravno sudjelovati u donošenju odluka, kažu iz MZOM-a.

MZOM je Nacionalni program za mlade spomenuo u dvije rečenice

Navode da su u posljednjih godinu dana dodatno ojačali podršku mladima i mehanizme njihova sudjelovanja u oblikovanju javnih politika. Ugovorena su, dodaju, 142 projekta usmjerena mladima, i to po prvi put na dvogodišnje razdoblje.

- Osnovana su dva važna nacionalna mehanizma - Savjet mladih Republike Hrvatske, usmjeren na snažnije predstavljanje prioriteta mladih, kao i Savjet za razvoj politika za mlade Vlade Republike Hrvatske, koji kroz međuresornu suradnju i dijalog s mladima pridonosi oblikovanju kvalitetnijih politika za mlade. Ove je godine konstituiran i Savjet mladih Hrvata izvan Hrvatske radi okupljanja i povezivanja mladih Hrvata diljem svijeta s domovinom. Mladi danas aktivno zagovaraju svoje interese i sudjeluju u oblikovanju politika na svim razinama - od savjeta mladih u svojim lokalnim i regionalnim zajednicama, preko nacionalnih mehanizama sudjelovanja, pa sve do europske i globalne razine. Prioriteti mladih iz Hrvatske zastupljeni su i u Savjetodavnom odboru za mlade predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen, kao i kroz hrvatske mlade delegate pri Ujedinjenim narodima. Partnerstvo s mladima u središtu je izrade novog Nacionalnog programa za mlade. Kroz različite aktivnosti i konzultacije uključit ćemo mlade iz različitih dijelova Hrvatske kako bi njihovi prijedlozi postali prioriteti, a dokument bio oblikovan po mjeri mladih, kažu iz MZOM-a.

Fuchs: 'Naša je odgovornost stvarati uvjete u kojima ćete imati priliku ostvariti svoje potencijale'

Iz Ministarstva dodaju čestitku ministra Radovana Fuchsa, koji poručuje da su mladi 'snaga, kreatori promjena i pokretači novih ideja koji svojim znanjem, talentima, inovativnošću i odvažnošću pridonose izgradnji modernije, snažnije i uključivije Hrvatske'.

- Vaša znatiželja, energija i spremnost da preispitujete postojeće okvire otvaraju prostor za nove perspektive i potiču razvoj našega društva. Naša je odgovornost stvarati uvjete u kojima ćete imati priliku ostvariti svoje potencijale - kroz kvalitetno obrazovanje, mogućnosti osobnog i profesionalnog razvoja, dostojanstven rad, osamostaljivanje i aktivno sudjelovanje u društvu. Želimo Hrvatsku u kojoj mladi vide svoju perspektivu i u kojoj imaju priliku svojim znanjem, radom i idejama oblikovati njezinu budućnost. Neka vas na vašem životnom i profesionalnom putu prate ustrajnost, odvažnost, solidarnost, vjera u vlastite mogućnosti i posvećenost općem dobru. Učite, stvarajte, uključujte se i budite glas promjena koje želite vidjeti u svojoj zajednici. Sretan vam Međunarodni dan mladih, poručio je Fuchs.

Iz MZOM-a su nadodali da je Međunarodni dan mladih prilika da istaknu potencijal mladih kao jednog od najvitalnijih dijelova društva, 'ali i da dodatno usmjerimo pozornost na mogućnosti koje im se pružaju te izazove s kojima se danas suočavaju'.

- To je ujedno prilika za pohvaliti doprinos mladih izgradnji uključivijeg, razvijenijeg i održivijeg društva. Ovogodišnja tema 'Različiti konteksti, zajedničke težnje' podsjeća nas da, iako njihove živote oblikuju različite društvene, gospodarske i geografske okolnosti, mladi diljem svijeta dijele brojne zajedničke težnje - žele jednake prilike, kvalitetno obrazovanje, dostojanstvene uvjete rada, mogućnost aktivnog sudjelovanja u društvu te sigurnu i održivu budućnost. Posebnu pozornost ovogodišnje obilježavanje usmjerava na mlade koji žive u najmanje razvijenim zemljama i suočavaju se sa siromaštvom, posljedicama klimatskih promjena, ograničenim mogućnostima i nejednakim pristupom digitalnim tehnologijama. Prepoznavanje različitih okolnosti u kojima mladi odrastaju i žive važno je i za oblikovanje politika koje im trebaju omogućiti jednake prilike za ostvarivanje vlastitih potencijala, poručili su iz MZOM-a.

U nastavku možete pronaći dopis MMH-a MZOM-u povodom Međunarodnog dana mladih 2026. te njihov Alternativni nacionalni program za mlade.