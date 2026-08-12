Oprez, roditelji: Maloljetnici uokolo 'žicaju' da im se kupi opasan proizvod Amnezija

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12. kolovoz 2026.
Ako vas maloljetnici zamole da im kupite 'Amneziju', od vas traže proizvod od konoplje. Konzumacija može zahtijevati hitnu medicinsku intervenciju.
Maloljetnici u Hrvatskoj na ulici mole odrasle prolaznike da im kupe 'Amneziju'. Tome je svjedočio i glumac Jan Kerekeš koji je priču podijelio na svom Facebook profilu. Odbio je dvjema maloljetnicama kupiti ovaj proizvod, no nakon njega je naišao čovjek koji je to učinio. Sanja Mikulić, voditeljica Službe za ovisnosti pri Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo (HZJZ), za srednja.hr objašnjava da se naziv 'Amnezija' koristi za različite proizvode od konoplje.
- Među njima su i proizvodi s niskim udjelom THC-a koji se prodaju kao CBD proizvodi. Prema Zakonu o suzbijanju zlouporabe droga, prag do 0,2 posto THC odnosi se prije svega na industrijsku konoplju i određene proizvode od nje, dok se za gotove proizvode koji se stavljaju na tržište primjenjuju i druga pravila, ovisno o njihovoj namjeni i sastavu. Za hranu, dodatke prehrani, napitke, ulja i druge proizvode koji se konzumiraju primjenjuju se i propisi EU-a o novoj hrani. Europska komisija CBD i različite ekstrakte konoplje koji sadrže kanabinoide tretira u okviru sustava Novel Food, a za novu hranu potrebna je prethodna autorizacija prije stavljanja na tržište. Kod proizvoda označenih kao 'CBD' ne može se zaključivati da su zdravstveno sigurni samo na temelju oznake THC < 0,2 posto, pojašnjava Mikulić.
Potrebno je, naime, uzeti u obzir vrstu proizvoda, njegovu namjenu, stvarni kemijski sastav te prisutnost drugih kanabinoida. Poseban problem, nastavlja Mikulić, predstavljaju proizvodi u kojima se uz CBD nalaze HHC ili drugi psihoaktivni sintetski odnosno polusintetski kanabinoidi.
Mladi masovno naručuju opasan proizvod, oduzeto 970 komada: 'Potiče ovisnost'
Carinska uprava oduzela je 970 komada e-cigareta i podijelila kazne od ukupno 4.350 eura. Ove proizvode uglavnom su naručivali maloljetnici.
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- Takvi proizvodi koji sadrže HHC mogu se pojavljivati i u obliku smola, vape proizvoda, e-tekućina i jestivih proizvoda. Na razini Europske unije zabilježeni su brojni slučajevi proizvoda koji se prodaju kao CBD, a naknadnim analizama u njima su pronađeni sintetski ili polusintetski kanabinoidi, uključujući HHC. Zato se samo na temelju naziva ili deklaracije proizvoda ne može pouzdano utvrditi njegov sastav, jačina i zdravstveni rizik, bez dodatnih laboratorijskih analiza. Kod proizvoda koji se prodaju kao CBD važno je uzeti u obzir mogućnost da mogu sadržavati druge psihoaktivne kanabinoide koji nisu navedeni na deklaraciji. U takvim proizvodima utvrđeni su i psihoaktivni sintetski i polusintetski kanabinoidi. Ako sadrže HHC ili druge psihoaktivne kanabinoide, predstavljaju rizik za zdravlje, osobito kod djece i adolescenata. Rizik je veći i zbog toga što se takvi proizvodi često pakiraju i predstavljaju na način privlačan mlađim osobama, upozorava Mikulić.
Izloženost psihoaktivnim sintetskim i polusintetskim kanabinoidima, dodaje, povezana je s akutnim trovanjima i drugim neželjenim učincima. Kod djece i adolescenata zabilježeni su i slučajevi, uključujući poremećaje svijesti, koji su zahtijevali hitnu medicinsku intervenciju.
- Hrvatski zavod za javno zdravstvo prati pojavu novih psihoaktivnih tvari i rizike povezane s proizvodima koji sadrže kanabinoide, a nadzor prodajnih mjesta i proizvoda provodi se u suradnji s nadležnim tijelima, uključujući Državni inspektorat, Ministarstvo unutarnjih poslova i Carinsku upravu, zaključuje Mikulić.
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