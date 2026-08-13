Student cijelu Hrvatsku obilazi biciklom, skuplja novac za humanitarnu pomoć: 'Najteže mi se oprostiti...'

Patrickov cilj je prikupiti sredstva koja će pomoći liječenju djece oboljele od malignih bolesti. Cijeli kolovoz na biciklu putuje Hrvatskom.

Patrick Sivka, 19-godišnji student politologije na zagrebačkom Fakultetu političkih znanosti, kolovoz provodi bicikliranjem kroz cijelu Hrvatsku, od Osijeka do Dubrovnika. To čini kao humanitarnu akciju za karlovačku udrugu Jak kao Jakov. Svoj put dokumentira na društvenim mrežama, a pratitelji na svakoj objavi mogu pronaći račun za donacije. Cilj mu je prikupiti financijska sredstva koja će pomoći liječenju djece oboljele od malignih bolesti. Na ideju je došao u želji za pomicanjem vlastitih granica, dok istovremeno radi ono u čemu istinski uživa - putuje.

Na dan 31. kolovoza planira doći u Dubrovnik

- Prošle godine završio sam utrku IRONMAN 70.3 u Poreču i trebalo mi je nešto izazovnije od toga, pa sam nakon nekog vremena 'kemijanja' došao na ovu ideju. Znao sam da bi ovaj pothvat trebao dobiti malo veću medijsku pozornost, a Udruzi sam se javio u procesu jer sam već neko vrijeme htio podržati njezin rad, priča nam Patrick.

U trenutku našeg razgovora, sredinom ovog tjedna, nalazio se u Zagrebu, a cilj u tom danu bio je doći do Karlovca.

- Ostatak rute ćete jednostavno morati popratiti na mojim društvenim mrežama, ali obećavam da ću proći kroz baš cijelu Hrvatsku. Planiram je maksimalno razvući jer je ultimativni cilj doći 31. kolovoza u Dubrovnik, kaže Patrick.

Svaku noć do sada spavao je u nekom smještaju, 'zahvaljujući dijelom mojim prijateljima iz raznih gradova Hrvatske, dijelom Udruzi, a dijelom pukoj sreći'. Za svaki slučaj, ponio je i vreću za spavanje, pa mu, kaže, nije ni najmanji problem prenoćiti na otvorenom.

- S hranom sam prepušten na milost i nemilost svojim prijateljima i njihovim obiteljima (šalim se, do sad sam se uvijek najeo do sita i bilo je odlično), a ako spavam u apartmanu, imam slobodnu volju kupiti što god želim pa se tu nađe i čokolada i gumenih bombona i svega, objašnjava Patrick.

'Najteže mi se oprostiti od mjesta nakon samo jednog dana'

Dodaje da mu je svaki dan nova uspomena koju će jednog dana zasigurno prepričavati svojoj djeci.

- Od šišanja na nulu i pecanja u Đakovu, do bicikliranja s novim prijateljem od Slavonskog Broda do Nove Gradiške, vožnje Bjelovarom, sauniranja u Koprivnici, istraživanja Preloga ili kajakiranja na Jarunu u Zagrebu. Sve su to za sad lijepe uspomene i ne sumnjam da će ih do kraja biti još. Najteže mi se oprostiti od mjesta nakon samo jednog dana. Naučio sam da je svaki grad unikatan na svoj način i jedan dan je definitivno premalo za upoznati ga u potpunosti, navodi Patrick.

Onima koji će njegov put popratiti na društvenim mrežama poručuje - 'sve što hoćeš, možeš i nemoj se nikad ograničavati samo zato što neka ideja ili san djeluje apsurdno'. Također, stvari uvijek idu prema boljem ako razmišljaš pozitivno, dodaje Patrick, koji nam na samom kraju objašnjava zašto je upisao studij politologije.

- Na studij politologije odlučio sam se jer jednog dana želim u saboru ili možda potencijalno svojoj vladi svojim radom i zalaganjem doprinositi javnom dobru svih građana, zaključuje Patrick.

Svi koji žele donirati sredstva udruzi Jak kao Jakov to mogu učiniti na IBAN: HR4924020061500138484; opis plaćanja: Patrick za Jak kao Jakov.