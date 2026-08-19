Novosti Što je Amnezija? U minutu objašnjavamo zašto može ugroziti zdravlje

Što je Amnezija? U minutu objašnjavamo zašto može ugroziti zdravlje

Korana Povijač
Korana Povijač

19. kolovoz 2026.

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Što je Amnezija? U minutu objašnjavamo zašto može ugroziti zdravlje

Učenici, konoplja | foto: Canva

Glumac Jan Kerekeš odbio je dvjema maloljetnicama kupiti proizvod naziva Amnezija, no nakon njega naišao je čovjek koji je to učinio.

Maloljetnici na ulicama zaustavljaju odrasle slučajne prolaznike i mole za uslugu - traže da im se kupi proizvod pod nazivom Amnezija, o čemu smo pisali ovdje. Svjedočio je tome i glumac Jan Kerekeš koji je priču podijelio na svom Facebook profilu. Odbio je dvjema maloljetnicama kupiti ovaj proizvod, no nakon njega naišao je čovjek koji je to učinio.

O kakvom je proizvodu točno riječ objasnili smo u jednominutnom videozapisu u nastavku. Sve nam je otkrila Sanja Mikulić, voditeljica Službe za ovisnosti pri Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo (HZJZ).

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