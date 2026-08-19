Što je Amnezija? U minutu objašnjavamo zašto može ugroziti zdravlje

Glumac Jan Kerekeš odbio je dvjema maloljetnicama kupiti proizvod naziva Amnezija, no nakon njega naišao je čovjek koji je to učinio.

Maloljetnici na ulicama zaustavljaju odrasle slučajne prolaznike i mole za uslugu - traže da im se kupi proizvod pod nazivom Amnezija, o čemu smo pisali ovdje. Svjedočio je tome i glumac Jan Kerekeš koji je priču podijelio na svom Facebook profilu. Odbio je dvjema maloljetnicama kupiti ovaj proizvod, no nakon njega naišao je čovjek koji je to učinio.

O kakvom je proizvodu točno riječ objasnili smo u jednominutnom videozapisu u nastavku. Sve nam je otkrila Sanja Mikulić, voditeljica Službe za ovisnosti pri Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo (HZJZ).