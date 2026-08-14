Popunjeno manje od 70 posto kvote: U ovim učeničkim domovima ostalo je mjesta za jesenski rok

Broj slobodnih mjesta u učeničkim domovima za jesenski rok jest 712. Kako su nam otkrili iz CARNET-a, na ljetnom upisnom roku ukupno je bilo 2.287 slobodnih mjesta za učenike prvih razreda srednjih škola, a na kraju roka upisano je 1.575 učenika. To znači da je popunjeno 68,87 posto kvote. Podsjetimo, neki učenički domovi na nepopunjena mjesta primaju i studente.

Na jesenskom roku postupak prijave isti je kao na ljetnom. Početak prijava u sustav i prijava učeničkih domova kreće 31. kolovoza i traje do 2. rujna, a objava konačnih rezultata bit će odmah dan nakon, dakle 3. rujna. Inače, i na ljetnom i na jesenskom roku učenici mogu podnijeti prigovor ili žalbu, a rokove za to možete pogledati u tablicama u ovom članku.

Upis u učenički dom na jesenskom roku

Kad je riječ o jesenskom upisu u učeničke domove, postoji nekoliko čestih pitanja istaknutih na službenoj web stranici prijava za domove. Jedno od njih je 'ako sam ostvario pravo upisa u učenički dom na ljetnom roku, a nisam zadovoljan odabirom, mogu li pristupiti jesenskom upisnom roku'? Odgovor: ako si ostvario pravo upisa na ljetnom roku i dostavio upisnicu, ne možeš prijaviti dom na jesenskom upisnom roku. Za detaljne informacije i daljnje upute javi se izravno domu koji si upisao/la i domu koji želiš upisati.

Jedno od čestih pitanja je i 'što ako nisam ostvario pravo upisa niti u jedan dom na jesenskom upisnom roku'. Potrebno je obratiti se izravno učeničkom domu koji želiš upisati. Nakon kraja jesenskog upisnog roka, sve promjene i naknadni upisi vrše se u izravnoj komunikaciji s učeničkim domom.

Nadalje, tu je i pitanje 'mogu li prijaviti učenički dom ako nisam stekao pravo upisa u srednju školu na ljetnom upisnom roku'. Samo oni učenici koji su ostvarili pravo upisa i predali upisnicu u srednju školu moći će se naći na konačnim listama za domove. Također, učenici koji su ostvarili pravo upisa, ali nisu predali upisnicu u srednju školu, neće se naći na konačnim listama.

Učenički domovi u kojima je ostalo mjesta za jesenski rok

Često pitanje je i možete li prijaviti dom u mjestu gdje je škola u koju se planirate prebaciti nakon početka školske godine. Moći ćeš prijaviti dom ako si upisao školu van svojega mjesta prebivališta, bez obzira na to što se mjesto doma neće podudarati s mjestom škole koju si upisao. Dom koji želiš upisati morat će kontaktirati školu u koju ćeš se prebaciti kako bi provjerili hoće li ti škola odobriti prebacivanje. Podsjetimo da je objavljen i službeni broj mjesta za jesenski rok upisa u srednje škole.

U dokumentu u nastavku možete pronaći u kojem je učeničkom domu ostalo koliko slobodnih mjesta za učenice, a koliko za učenike. Napomena: da biste vidjeli sve stranice, potrebno je listati s desna na lijevo.