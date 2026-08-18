Stižu euri: Ovi gradovi nude novčanu pomoć učenicima i studentima

Neki učenici i studenti iz Rijeke imaju pravo na novčanu pomoć u iznosu od 150 eura, dok srednjoškolci iz Samobora mogu ostvariti pravo na 200 eura.

Grad Rijeka nudi jednokratnu novčanu pomoć za obrazovanje redovitim učenicima srednje škole i studentima u iznosu od 150 eura. S druge strane, Grad Samobor srednjoškolcima s prebivalištem na svom području, a koji ispunjavaju propisane uvjete, osigurava jednokratnu naknadu u iznosu od 200 eura za kupnju udžbenika i drugog obrazovnog materijala.

Jednokratna pomoć za učenike i studente u Rijeci

Od 18. kolovoza do 18. rujna 2026. godine zaprimat će se zahtjevi građana Rijeke za novčanu pomoć za obrazovanje redovitim učenicima srednje škole i studentima u školskoj, odnosno akademskoj godini 2026./2027. Također, zaprimat će se zahtjevi za podmirenje troškova javnoga gradskog prijevoza studentima tijekom akademske godine 2026./2027.

Kad je riječ o novčanoj pomoći za obrazovanje redovitim učenicima srednje škole i studentima, radi se o jednokratnoj novčanoj pomoći u iznosu od 150 eura. Pomoć može ostvariti redoviti učenik/ca srednje škole ili student/ica prema sljedećim uvjetima:

član je kućanstva koje je korisnik zajamčene minimalne naknade pri Hrvatskom zavodu za socijalni rad, Područni ured Rijeka;

član je kućanstva čiji su prosječni mjesečni prihodi u zadnja tri mjeseca niži od cenzusa prihoda koji je utvrdio Grad Rijeka za pojedini broj članova kućanstva. Cenzus za tročlano kućanstvo iznosi 1.080 eura, za četveročlano kućanstvo 1.260 eura, dok se za brojnija kućanstva cenzus povećava za 150 eura za svakoga dodatnog člana. Cenzus za jednoroditeljsko kućanstvo viši je za 20 posto te za dvočlano kućanstvo iznosi 1.080 eura, za tročlano 1.296 eura itd.;

korisnik/ca je prava na inkluzivni dodatak pri Hrvatskom zavodu za socijalni rad, Područni ured Rijeka;

dijete je hrvatskoga ratnoga vojnog invalida iz Domovinskog rata ili dijete civilnog invalida iz Domovinskog rata;

smješten/a je u udomiteljsku obitelj;

smješten/a je u sklonište za žrtve obiteljskog nasilja.

Besplatan javni gradski prijevoz za studente u Rijeci

Studentima koji ispunjavaju propisane uvjete Grad Rijeka u potpunosti podmiruje troškove javnoga gradskog prijevoza na linijama na kojima prijevoz obavlja KD Autotrolej. Broj odobrenih zona prijevoza, od 1. do 4. zone, ovisi o adresi fakulteta, a pravo na podmirenje troškova prijevoza vrijedi od datuma priznavanja prava do kraja akademske godine.

Pravo na podmirenje troškova javnoga gradskog prijevoza može ostvariti student/ica:

član kućanstva koje je korisnik zajamčene minimalne naknade pri Hrvatskom zavodu za socijalni rad, Područni ured Rijeka;

član kućanstva čiji su prosječni mjesečni prihodi u zadnja tri mjeseca niži od cenzusa prihoda koji je utvrdio Grad Rijeka za pojedini broj članova kućanstva. Cenzus za tročlano kućanstvo iznosi 1.080 eura, za četveročlano kućanstvo 1.260 eura, dok se za brojnija kućanstva cenzus povećava za 150 eura za svakoga dodatnog člana. Cenzus za jednoroditeljsko kućanstvo viši je za 20 posto te za dvočlano kućanstvo iznosi 1.080 eura, za tročlano 1.296 eura itd.;

smješten/a je u udomiteljsku obitelj;

smješten/a je u sklonište za žrtve obiteljskog nasilja.



Više informacija, kao i potrebne obrasce možete pronaći na službenoj web stranici Grada Rijeke.

200 eura za srednjoškolce u Samoboru

Grad Samobor pak i u školskoj godini 2026./2027. nastavlja s financijskom podrškom srednjoškolcima i njihovim roditeljima. Srednjoškolcima s prebivalištem na području grada Samobora koji ispunjavaju propisane uvjete osigurana je jednokratna naknada u iznosu od 200 eura za kupnju udžbenika i drugog obrazovnog materijala.

Pravo na naknadu imaju redoviti učenici srednjih škola, hrvatski državljani s prebivalištem na području grada Samobora, koji su upisani u školsku godinu 2026./2027. i pohađaju srednju školu u Samoboru ili drugim jedinicama lokalne samouprave. Iznimka su učenici koji pohađaju srednje škole na području Grada Zagreba, gdje udžbenike osigurava Grad Zagreb.

Uvjet za ostvarivanje prava je i da učenici nisu dobili udžbenike ili sredstva za njihovu nabavu iz drugog izvora financiranja, odnosno od druge jedinice lokalne samouprave. Zahtjevi za ostvarivanje prava na naknadu podnose se od 24. kolovoza do 21. rujna 2026. godine, na propisanom obrascu i uz potrebnu dokumentaciju. Zahtjev se može predati osobno u Urudžbenom zapisniku Grada Samobora, poslati poštom na adresu Grad Samobor, Trg kralja Tomislava 5, 10430 Samobor ili elektroničkom poštom na adresu [email protected].

Isplata jednokratne naknade provodit će se od 28. rujna do 24. listopada 2026. godine u poslovnici FINA-e u Samoboru, Ulica Ljudevita Gaja 2. Detaljne informacije o uvjetima, potrebnoj dokumentaciji i obrazac zahtjeva dostupni su na mrežnoj stranici. Grad Samobor pomaže i osnovnoškolce i njihove roditelje, koji će od države dobiti besplatne udžbenike, pa će Grad Samobor za školarce sa svog područja osigurati radne bilježnice i ostali dodatni obrazovni materijal, a za prvašiće i poklone dobrodošlice.

Dodajmo da smo već pisali o tome koje sve stipendije postoje. Dijele se i učenicima koji su upisali određene srednje, a neki su već objavili kad kreću prijave.