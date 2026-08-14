Učenici imaju pravo na 'plaću' za praksu: Evo što učiniti ako se to krši

Neki učenici strukovnih škola ljeto provode na - praksi. Podsjetimo, učenici za praktičnu nastavu odnosno učenje temeljeno na radu trebaju dobiti određeni iznos novca. Neisplata nagrade razlog je za raskid ugovora. Obveza isplate nagrade učeniku, podsjećaju iz Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (ASOO) za srednja.hr, propisana je Zakonom o strukovnom obrazovanju.

Kome se obratiti u slučaju problema s isplatom novčane nagrade?

Tijekom izvođenja učenja temeljenog na radu kod poslodavca učenik sukladno provedenom vremenu ima pravo na nagradu koju isplaćuje poslodavac, i to u visini od 10 posto prosječne neto plaće ostvarene u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini u prvoj godini obrazovanja, 20 posto u drugoj te 25 posto u ostalim godinama obrazovanja, a poslodavac učenika može nagraditi i iznosom većim od propisanoga. Ista osnovica vrijedi i za učenike s ugovorom o naukovanju.

Hrvatska obrtnička komora (HOK) svake godine objavljuje Uputu za isplatu minimalnih nagrada učenicima s iznosima preračunatima po satu. Za školsku godinu 2026./2027., prema prosječnoj neto plaći za 2025. godinu (1.449,00 eura), minimalna naknada iznosi 0,84 eura po satu u prvoj, 1,67 eura u drugoj te 2,09 eura po satu u trećoj godini. Uputu možete pronaći na kraju članka.

Iz ASOO-a napominju da je neisplata nagrade propisima predviđena kao razlog za raskid ugovora: učenik, roditelj ili škola u tom slučaju raskidaju ugovor s poslodavcem, a škola je učeniku dužna omogućiti sklapanje ugovora s drugim poslodavcem. Dodaju i kome se obratiti u slučaju problema s isplatom nagrade.

- Agenciji se povremeno obraćaju učenici i roditelji s upitima o ostvarivanju prava tijekom učenja temeljenog na radu, učestalije nakon medijskih objava o toj temi, a upiti se najčešće odnose na isplatu nagrada. Budući da postupanje po takvim predstavkama nije u nadležnosti Agencije, podnositelje upućujemo da se obrate školi koja je s poslodavcem sklopila ugovor te Hrvatskoj obrtničkoj komori i Ministarstvu gospodarstva, a za pitanja iz djelokruga inspekcijskog nadzora prosvjetnoj inspekciji Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, navode iz ASOO-a.

Uputa za isplatu minimalnih nagrada

Podsjetimo, praktična nastava, odnosno učenje temeljeno na radu, kod poslodavca se izvodi na temelju ugovora o provedbi učenja temeljenog na radu koji sklapaju ustanova za strukovno obrazovanje (škola), poslodavac i punoljetni učenik, odnosno roditelj ili staratelj učenika mlađeg od 18 godina. Evidenciju sklopljenih ugovora vodi škola. Učenici koji se obrazuju za vezane obrte praktični dio programa (naukovanje) ostvaruju na temelju ugovora o naukovanju sukladno Zakonu o obrtu i Pravilniku o minimalnim uvjetima za ugovore o naukovanju, pri čemu dozvole (licencije) poslodavcima izdaje Hrvatska obrtnička komora.

Nakon završetka praktične nastave ili stručne prakse učenici u pravilu dostavljaju školi potvrdu o izvršenju te dnevnik rada na uvid. U dnevniku bilježe i opisuju poslove i aktivnosti koje su tijekom prakse obavljali. O svim obvezama, načinu predaje dokumentacije i rokovima učenike pravodobno informira njihova škola.

Napomenimo i da učenici koji rade preko učeničkih ugovora razne poslove tijekom praznika, što im se ne ubraja u praksu, imaju zagarantiranu minimalnu satnicu od 6,56 eura.

U dokumentu u nastavku možete pronaći Uputu za isplatu minimalnih nagrada učenicima za školsku godinu 2026/2027. To se odnosi na učenike na praksi.