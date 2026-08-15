I zatvorenici mogu završiti fakultet: Provjerili smo kako i pod kojim uvjetima

U godišnjim izvješćima o radu zatvorskog sustava objavljuju se zbirni podaci o uključenosti zatvorenika i maloljetnika u obrazovne programe. Prema Izvješću o radu zatvorskog sustava za 2024. godinu, tijekom navedene godine u različite obrazovne programe bila su upisana 183 zatvorenika i maloljetnika, od kojih je 98 završilo program, 14 ih je prekinulo upisani program, dok je 71 nastavilo obrazovanje u sljedećoj godini. Potvrdili su to iz Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije (MPUDT) za srednja.hr.

Studira jedan do dva zatvorenika godišnje

Navedeni podaci obuhvaćaju različite vrste i razine obrazovanja. S obzirom na to da su nas prvenstveno zanimali podaci o zatvorenicima koji studiraju, iz MPUDT-a napominju da se radi o vrlo malom broju zatvorenika koji studiraju tijekom izdržavanja kazne zatvora. U pravilu je to jedan do dva zatvorenika godišnje, a podaci o obrazovanju ne spadaju u set obveznih podataka o kojima su osobe lišene slobode dužne informirati kaznena tijela.

- Primjerice, moguće su situacije u kojima se osoba nalazi na izvršavanju kraće zatvorske kazne (do godinu dana) te svoje obrazovne aktivnosti 'zamrzava' kroz navedeno vremensko razdoblje pa nastavlja sa studijem nakon izlaska na slobodu, o čemu zatvorski sustav u trenutku izvršavanja kazne nema nikakvih informacija, pojašnjavaju iz MPUDT-a.

Zakon o izvršavanju kazne zatvora omogućuje zatvoreniku stjecanje kvalifikacije u visokom obrazovanju na vlastiti trošak, ako se studijski program može uskladiti sa sigurnosnim razlozima. Zakon pritom ne propisuje različite uvjete ovisno o tome je li zatvorenik studijski program upisao prije početka izdržavanja kazne zatvora ili ga želi upisati tijekom izdržavanja kazne.

- U oba slučaja mogućnost studiranja procjenjuje se s obzirom na okolnosti konkretnog slučaja, osobito vezano uz usklađivanje studijskog programa sa sigurnosnim zahtjevima i organizacijskim mogućnostima. Vrsta i razina obrazovanja kojoj zatvorenik može pristupiti određuje se programom izvršavanja kazne zatvora, uzimajući u obzir njegove sposobnosti i sklonosti, trajanje kazne, druge okolnosti važne za ostvarivanje svrhe izvršavanja kazne te mogućnosti kaznionice odnosno zatvora. Zatvorenik se, prema procjeni Stručnog tima, može uključiti u proces obrazovanja i kada ono prethodno nije bilo predviđeno programom izvršavanja, sukladno vlastitoj želji i afinitetima, dodaju iz MPUDT-a.

Izlazak se odobrava sukladno procjeni rizika

Način studiranja ovisi o konkretnom studijskom programu, uvjetima visokog učilišta, sigurnosnoj procjeni te organizacijskim i tehničkim mogućnostima kaznionice odnosno zatvora. Pravilnikom o tretmanu zatvorenika propisano je da se obrazovanje zatvorenika provodi neposrednim pohađanjem nastave ili putem videokonferencije, a obrazovanje se može stjecati i polaganjem ispita u konzultativno-instruktivnoj, dopisno-konzultativnoj ili multimedijalnoj nastavi, u skladu s propisima o obrazovanju odraslih.

- U konkretnim slučajevima potrebna komunikacija i organizacija između zatvorenika, kaznionice odnosno zatvora i obrazovne ustanove uređuje se ovisno o zahtjevima studijskog programa i sigurnosnim uvjetima. Ne postoji jedinstven model koji bi se na jednak način primjenjivao na sve studijske programe i sva kaznena tijela. Pravilnik izričito predviđa mogućnost izlaska iz kaznionice odnosno zatvora radi neposrednog pohađanja nastave ili polaganja ispita, uz nadzor službenika pravosudne policije ili bez nadzora. Takav izlazak može se odobriti sukladno procjeni rizika, u pravilu na vlastiti trošak zatvorenika, te se ne smatra izvanrednim izlaskom niti pogodnošću izlaska u smislu Zakona o izvršavanju kazne zatvora, navode iz MPUDT-a.

Ne postoji popis fakulteta na kojima mogu studirati

U odnosu na ograničenja vezana uz studijske programe, ističu kako utvrđen popis fakulteta odnosno visokih učilišta na kojima zatvorenici mogu studirati niti su unaprijed određeni studijski programi koji su im dostupni. Ključno je da se konkretni studijski program može uskladiti sa sigurnosnim razlozima i uvjetima izvršavanja kazne zatvora. Stoga u praksi nisu jednako izvedivi svi studijski programi. Upitali smo ih i kako se takvo obrazovanje zatvorenika financira.

- Na mogućnost studiranja mogu utjecati, primjerice, obveza redovitog fizičkog prisustvovanja nastavi, praktična ili laboratorijska nastava, terenska nastava, dostupnost studijskih sadržaja i literature, način polaganja ispita te druge obveze koje proizlaze iz pojedinog studijskog programa. Stjecanje kvalifikacije u visokom obrazovanju zatvoreniku se može omogućiti na vlastiti trošak. To se odnosi ponajprije na troškove koje zahtijeva samo studiranje, uključujući školarinu i druge troškove povezane sa studijem. Pravilnikom je dodatno propisano da se i izlazak iz kaznionice odnosno zatvora radi neposrednog pohađanja nastave ili polaganja ispita u pravilu omogućuje na vlastiti trošak zatvorenika, zaključuju iz MPUDT-a.