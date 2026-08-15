Što će biti s vodom u školama u Lici zbog ekocida?

Dugogodišnje nezakonito odlaganje raznih vrsta otpada u Gospiću, među kojima je i onaj opasan za ljude te okoliš, dovelo je do toga da je sada tamo utvrđeno 37 tisuća tona otpada, od čega je zakopano 33 tisuće. Nakon glasnih građanskih inicijativa objavljeno je vještačenje koje je pokazalo kako odlagalište sadrži toksične i opasne spojeve. Država sanaciju nije napravila, pozivajući se na javne pozive na koje se nitko nije javio, što posebno zabrinjava stanovnike Like.

'Kvaliteta vode provjeravat će se i prije početka nadolazeće školske godine'

Nastavna godina sve je bliža, ona kreće 7. rujna, djeca su cijelo vrijeme u vrtićima, postavljamo pitanje je li voda za piće na tim mjestima sigurna. Iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) odgovaraju kako je voda sigurna za piće u cijeloj Ličko-senjskoj županiji. Zanima nas što će biti sa školama.

- Kvaliteta vode u školama se provjerava redovito, sukladno zakonskom okviru, a provjeravat će se i prije početka nadolazeće školske godine. Građanima se preporučuje da ne ulaze na područje odlagališta, ne diraju niti premještaju otpad i onečišćeno tlo te da djeci i kućnim ljubimcima onemoguće pristup toj lokaciji. Također je preporučljivo izbjegavati aktivnosti koje bi na samoj lokaciji mogle podizati prašinu, navode iz HZJZ-a na naš upit.

'Sigurnost i zdravlje naših učenika i zaposlenika nam je na prvom mjestu'

Kontaktirali smo i nekoliko ravnatelja. Da su do sada vodu koristili normalno i svakodnevno, govori nam vršiteljica dužnosti ravnateljice Osnovne škole dr. Franje Tuđmana Lički Osik Dragana Sokolić. HZJZ ih je obavijestio kako je voda ispravna za ljudsku potrošnju, dodaje.

- Obavijestili su nas i da će se provoditi dodatna ispitivanja i izvješća podnositi dva puta tjedno. Sigurnost i zdravlje naših učenika i zaposlenika nam je na prvom mjestu te shodno tome, postupat ćemo prema naputcima struke, odgovorila nam je Sokolić.

Ravnatelj Osnovne škole dr. Jure Turića Gospić Ivica Radošević kaže kako je voda tijekom protekle školske godine uzorkovana u više navrata. Kontrole su provodili Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije i djelatnici društva Ličke vode.

- Prema dobivenim nalazima, ispitivani parametri bili su sukladni propisanim vrijednostima te nije utvrđeno nikakvo onečišćenje vode. Prije početka nove nastavne godine ponovno će se uzeti uzorci vode od strane nadležnih institucija kako bi se utvrdila njezina zdravstvena ispravnost. Škola će u cijelosti postupati sukladno nalazima, preporukama i smjernicama Zavoda za javno zdravstvo Ličko-senjske županije i drugih nadležnih institucija, podcrtava Radošević.