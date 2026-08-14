Stiže naknada za preko 100.000 roditelja, profesorica upozorila na male iznose

Isplate dječjeg doplatka za srpanj kreću u utorak, 18. kolovoza, izvijestio je Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO). Doplatak za djecu dobit će 124.216 korisnika za ukupno 259.210 djece.

Na dječji doplatak pravo ove godine imaju roditelji čiji ukupni dohodak ostvaren u prethodnoj kalendarskoj godini po članu kućanstva mjesečno ne prelazi 618,02 eura. Ovisno u kojem su rangu, doplatak varira od 30,90 do 61,80 eura mjesečno. Daleko najveći broj djece korisnika doplatka dobiva 30,90 ili 39,73 eura mjesečno. Kako ostvariti pravo na njega, pročitajte ovdje.

Kako smo nedavno pisali, Ministarstvo financija odustalo je od ideje ukidanja poreznih olakšica na plaće roditelja te da se umjesto njih uvede univerzalni dječji doplatak za svu djecu. No, Ministarstvo demografije tvrdi da će doplatak povećati. O toj temi razgovarali smo nedavno s profesoricom komparativne socijalne politike na Pravnom fakultetu u Zagrebu Ivanom Dobrotić. Kazala je kako doplatak prima svega 37 posto djece. Trenutačni iznosi, poentirala je, ne mogu vidljivije pomoći obiteljima s djecom.

- Komparativno gledano, Hrvatska spada među zemlje s najslabijom financijskom potporom obiteljima s djecom. OECD-ovi podaci pokazuju da su vrijednosti obiteljskih naknada među najnižima u usporedbi s OECD državama. Primjerice, jednoroditeljska obitelj u kojoj roditelj radi nepuno radno vrijeme za medijalnu plaću prima obiteljske naknade u vrijednosti od svega 4 posto prosječne plaće, dok je prosjek OECD-a 11,9 posto, a u Latviji iznosi 30,8 posto, u Njemačkoj 25,7 posto, a u Litvi 22,6 posto. Istodobno, za dvoroditeljske obitelji u kojima jedan roditelj radi puno radno vrijeme, a drugi nema prihode, obiteljske naknade u Hrvatskoj praktički ne postoje (0 posto prosječne plaće), dok prosjek OECD-a iznosi 4,7 posto, a u zemljama poput Poljske, Njemačke ili Luksemburga višestruko je viši, opisala je ranije Dobrotić.