Škola zatražila premještanje spomenika palim borcima NOR-a: Ovako su objasnili razlog

Ispred Osnovne škole Privlaka, 20-ak kilometara sjeverozapadno od Zadra, stajao je spomenik palim borcima Narodnooslobodilačka rata (NOR). Na njemu su bila ispisana imena palih boraca narodnooslobodilačkog rata i žrtava fašističkog terora od 1941. do 1945. godine. Podigli su ga zahvalni mještani Privlake. Tako je to bilo sve do ovog tjedna.

Škola zatražila, načelnik izvršio

Naime, spomenik je ovog četvrtka srušen, odnosno bit će premješten, objavio je lokalni portal 057info.hr. Zato smo kontaktirali ravnateljicu Osnovne škole Privlaka Vericu Škibolu. Kaže, školski odbor je na svojoj sjednici 10. srpnja donio Zaključak da se uputi zahtjev prema Općini Privlaka za izmještanje spomenika palim borcima NOR-a.

- Jer je izmještanje potrebno radi uređenja infrastrukture škole i uređenja školskog dvorišta primjerenim sadržajima za djecu, školski odbor mišljenja da je primjereno mjesto za izmještanje mjesno groblje Općine Privlaka. Vodstvo škole nije zaprimilo nikakvi službeni dopis za izmještanje spomenika palim borcima NOR-a. Načelnik Gašpar Begonja putem usmene komunikacije dao je do znanja da je dat nalog općinskom komunalnom društvu da započne s radovima izmještanja tijekom ljetnih praznika, stoji u odgovoru ravnateljice.

Tko sjedi u školskom odboru?

Na internetskim stranicama škole vidljivo je da je školski odbor dao suglasnost za izmještaj spomenika NOR-a iz školskog dvorišta. U školskom odboru sjede: Marijana Mustać (predsjednica, imenovalo je Učiteljsko vijeće, učiteljica razredne nastave na Viru), Marijana Jurjević (knjižničarka, imenovalo je Učiteljsko vijeće), Jurica Zanki (učitelj Tjelesnog, imenovalo ga Vijeće radnika škole), Nina Polić (imenovalo je Vijeće roditelja), Srđan Liverić (direktor Turističkog ureda na Viru, imenovao osnivač Zadarska županija), Katarina Glavan (imenovao osnivač Zadarska županija) i Ivana Skoblar Šango (pročelnica općine Privlaka, imenovao osnivač Zadarska županija). Na sjednici u srpnju kada se glasalo o izmještaju spomenika, nazočno je bilo šest članova - Mustać, Zanki, Glavan, Jurjević, Liverić i Polić.

Osnivač škole je Zadarska županija, koju smo također kontaktirali, no do zaključenja teksta nisu se javili. Također, upit smo poslali i općini Privlaka, odakle isto nije stigao odgovor. Njihove odgovore pravovremeno ćemo objaviti ako i kada stignu.

Načelnik Begonja za 057info.hr kazao je kako će se spomen ploče premjestiti u noviji dio mjesnog groblja, gdje će se urediti prostor na zidu i gdje će mještani moći zapaliti svijeće, položiti vijence ili na drugi način preminulim borcima odati počast.