Ponos za Hrvatsku, četiri učenika osvojili medalje: Svi dolaze iz iste škole

Četvero učenika iz XV. gimnazije u Zagrebu kući se vraćaju s medaljama nakon odličnog nastupa na Međunarodnoj informatičkoj olimpijadi u Uzbekistanu.

Mladi hrvatski informatičari osvojili su čak četiri medalje na ovogodišnjoj Međunarodnoj informatičkoj olimpijadi, koja je održana od 9. do 16. kolovoza u Tashkentu u Uzbekistanu. U konkurenciji 375 natjecatelja iz 97 zemalja svijeta osvojili su jednu srebrnu i tri brončane medalje.

Svi dolaze iz MIOC-a

Sva četvorica trofejnih učenika dolaze iz XV. gimnazije u Zagrebu, poznatije kao MIOC. Dino Hadžić, osvajač srebrne medalje, učenik je trećeg razreda, dok su brončani Maša Dobrić i Lovro Tunjić upravo završili četvrti razred, a Ivo Pavičić drugi.

Provplasirani na natjecanju je Qiwen Xu iz Kine, na drugom mjestu je Vladislav Zhiganov, kojem nije istaknuta država, a na trećem mjestu također je Kinez Shenghao Zhao. Naš Dino Hadžić ukupno je 46. od 368 natjecatelja.U prvih deset još su natjecatelji iz Japana, Kazahstana, Poljske, SAD-a, Tajvana i Malezije.

Natjecanje se sastojalo od rješavanja šest problemskih zadataka tijekom dva dana. Učenici su kodirali u programskom jeziku C++ na Linux operativnom sustavu. Učenici se natječu pojedinačno, a svaku zemlju sudionicu zastupa tim od četiri učenika (do 20 godina starosti) i dva voditelja. Stručni voditelj reprezentacije bio je Jakov Celin, dok je odgovorni voditelj i organizator ovog nastupa bio Krešimir Malnar.

U reprezentaciji su najbolji s državne olimpijade

Plasman na međunarodno natjecanje učenici su zaslužili najboljim rezultatima na Hrvatskoj informatičkoj olimpijadi održanoj 10. svibnja te Izbornim pripremama 30. i 31. svibnja.

Nastup naših natjecatelja i stručne pripreme za natjecanje organizirao je Hrvatski savez informatičara. Program se financira iz javnih potreba za tehničku kulturu, a pokroviteljstvo i potporu pružaju Hrvatska zajednica tehničke kulture i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih Republike Hrvatske.