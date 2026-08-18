Zapamtite im imena, učenici se vraćaju kući s trofejima: 'Uspjeh potvrđuje kvalitetu'

Naša reprezentacija na Međunarodnoj geografskoj olimpijadi osvojila je tri brončane medalje, a sad uzima predah prije povratka u Hrvatsku.

Hrvatski učenici osvojili su tri medalje na Međunarodnoj geografskoj olimpijadi (iGeo), održanoj od 11. do 17. kolovoza u Istanbulu. Hrvatski je tim osvojio tri brončana odličja i drugu nagradu u kategoriji postera.

Hrvatska sad ima više od 40 medalja

S brončanim medaljama u Hrvatsku se vraćaju Korana Drakulić iz Gimnazije Josipa Slavenskog u Čakovcu, Josip Krpan iz Klasične gimnazije fra Marijana Lanosovića s pravom javnosti u Slavonskom Brodu te David Pongrac iz XV. gimnazije u Zagrebu. Na natjecanju je sudjelovala i Mariela Fiorenini iz XV. gimnazije u Zagrebu.

Učenike su, u svojstvu voditelja tima, za natjecanje pripremali i na putu pratili profesori Ivan Šulc i Ivan Ivić s Geografskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu.

- Želimo istaknuti da je ukupan broj hrvatskih medalja na Međunarodnoj geografskoj olimpijadi premašio brojku 40! Ovaj veliki uspjeh potvrđuje kvalitetu naših učenika, sustava formalnoga geografskog obrazovanja te procesa odabira i pripreme učenika visokomotiviranih za geografiju u Hrvatskoj, priopćili su s PMF-a.

Reprezentacija se vraća u Hrvatsku u subotu

Odlazak na 22. Međunarodnu geografsku olimpijadu organiziralo je Hrvatsko geografsko društvo uz financijsku potporu Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih te sponzorstvo tvrtke GDi.

Povratak hrvatske reprezentacije očekuje se u subotu, 22. kolovoza 2026., u večernjim satima u Zračnu luku Franjo Tuđman.