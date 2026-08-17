Nakon odluke škole javila se udruga antifašista: 'Mislimo da je to bio izgovor'

Zajednica udruga antifašističkih boraca i antifašista grada Zadra pozvala je vlast u općini Privlaka da se spomenik palim borcima i žrtvama fašističkog terora, koji su postavili mještani Privlake 1981. godine, uredi i vrati na svoje mjesto gdje je tada postavljen. Naime, kako smo pisali, školski odbor Osnovne škole Privlaka zatražio je uklanjanje spomenika koji je desetljećima stajao ispred škole. Kako su odlučili, izmještanje je potrebno radi uređenja infrastrukture škole i uređenja školskog dvorišta 'primjerenim sadržajima za djecu'. Udruga antifašista poručuje kako svaki razumni čovjek ne može biti ravnodušan na devastaciju spomenika 'našim precima, djedovima, bakama i očevima koji su sudjelovali u NOB-i'.

- Razgovarao sam s Načelnikom, sve je ponovio je što je objavio javno u izjavi. Školski odbor je tražio uklanja spomenika radi uređenja školskog dvorišta. Mi mislimo da je to bio izgovor da se ukloni spomenik. On nije nikom smetao u školskom dvorištu. Taj spomenik postavili su mještani 1981. godine. Na spomeniku su upisana imena mještana palih boraca u NOB i žrtvama fašističkog terora. Za vrijeme Okupacije narod Privlake je bio protiv okupatora i domaćih izdajnika kao i u ostalim mjestima u Dalmaciji. Narod Privlake je prednjačio u otporu u Ninskom kraju. Posebno mještani koji su bili žrtve fašističkog terora. U Republici Hrvatskoj osnivač javnih osnovnih škola najčešće su jedinica lokalne samouprave (grad ili općina). U ovom slučaju Načelnik općine Privlaka je poslušao školski odbor i dao nalog za izmještanje Spomenika kojeg je izradio akademski kipar Mate Šango, mještanin Privlake, sada živi u Zagrebu. Naše mišljenje je da se spomenik mora vrati na izvorno mjesto. Taj spomenik svjedoči o borbi naroda Privlake u borbi protiv okupatora,i važno je da to uče mladi naraštaji. Nekomu je to smetalo. Žalosno. U Privlaci dosta je došlo novih stanovnika koji su preglasni. Čudi nas da se mještani starosjedioci nisu pobunili protiv izmještanja spomenika. Mnogo je mještana zvalo nas, tražili su da mi reagiramo, stoji u priopćenju koji potpisuje predsjednik Miljenko Letinić.

Nadalje, navode kako postoji Deklaracija o antifašizmu kojom je 13. travnja 2005. godine Sabor potvrdio antifašističku i demokratsku utemeljenost Republike Hrvatske. Smatraju da se vladajući baš ne drže te Deklaracije. Iz udruge izdvajaju kako je u Zadarskoj županiji porušeno i devastirano oko 50 posto spomenika koji svjedoče o borbi naroda u NOB-u. Navode da ima još rušenja i premještanja uz kojekakve izgovore.

Ističu i da su zagovaratelji NDH-a glasni te da dio mladih bez razmišljanja prihvaća te stavove jer u školama gotovo ništa ne uče o pobjednicima u 2. svjetskom ratu, 'svojim hrabrim precima partizanima koji su oslobodili Lijepu Našu, vratili Matici hrvatskoj otuđene krajeve koje su prepustili tzv. NDH, fašistima i nacistima'. Podsjetimo, prošle smo godine pisali kako djeca u udžbenicima iz povijesti uče o NDH.

- Znamo da sad u vlasti sudjeluju stranke kojima je NDH primjer domoljublja i na sve načine opstruiraju Ustav i zakone, koristeći demokraciju za provođenje svoje ideologije. Nažalost dio klera u katoličkoj crkvi su zagovornici te ideologije. Dio braniteljskih udruga indoktrinirano je tom ideologijom što se vidi po sve većem nasrtaju na tekovine NOB -e. Postoje navijačke skupine, mladeži u navijačkim skupinama. Poznato je što navijačke skupine rade na stadionima, oko njih i ulicama gradova! Oni koji su zaduženi da sprovode zakon i Ustav ne čine to zadovoljavajuće, ističu.