Mladić osumnjičen da je zaprijetio obitelji, pa zapalio kuću: Ide u istražni zatvor

Policija i DORH izvijestili su o slučaju u Ivanovcu, gdje je 18-godišnjak osumnjičen za prijetnju obitelji i podmetanje požara. Ide u istražni zatvor.

Osamnaestogodišnjak, kojeg policija sumnjiči za izazivanje požara u kući u Ivanovcu u Međimurskoj županiji, smješten je u istražni zatvor zbog sumnje da je prijetio članu obitelji te da je nakon toga podmetnuo požar, izvijestio je DORH.

Podsjetimo, požar je u obiteljskoj kući izbio u petak 14. kolovoza, nešto prije 22 sata. Požar su ugasili pripadnici JVP-a Čakovec te DVD-a Gornji Vidovec i Ivanovec, pri čemu je nastala značajna materijalna šteta. Ozlijeđenih osoba nije bilo, izvijestila je Policijska uprava međimurska.

- Provedenim očevidom na mjestu događaja, koji je obavljen u suradnji s inspektoricom za zaštitu od požara i eksplozija, utvrđeno je da je uzrok požara poduzeta ljudska radnja. Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je 18-godišnjak, nakon što je prethodno ozbiljno zaprijetio da će zapaliti kuću, došao do obiteljske kuće u Ivanovcu, gdje je sa stražnje strane uporabom tjelesne snage nasilno otvorio vrata i ušao u kuću. Nakon ulaska u kuću, na nekoliko je mjesta podmetnuo požar, uslijed čega se požar proširio na unutrašnjost kuće. Nastalu materijalnu štetu 51-godišnji vlasnik kuće procijenio je na oko 70.000 eura, stoji u priopćenju policije.

Zbog počinjenja kaznenih djela dovođenja u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom i prijetnje protiv osumnjičenog podnesena je kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu te je predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave međimurske. Odlukom suca Županijskog suda u Varaždinu osumnjičeni je smješten u istražni zatvor.