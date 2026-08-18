Počelo vrijeme nabavljanja udžbenika, za antikvarijate je povijest: 'Cijene idu do ispod 40 posto tržišne'

Besplatne udžbenike dobit će svi osnovnoškolci. Za srednjoškolce knjige su besplatne u Zagrebu, pa vlasnicima antikvarijata značajno pada prodaja.

Do početka školske godine preostala su tri tjedna. Učenici se u klupe vraćaju 7. rujna. Za dio roditelja to znači da je počelo vrijeme nabavljanja udžbenika, dok će dio učenika knjige čekati u školi.

Svi učenici osnovnih škola i ove godine imaju pravo na besplatne udžbenike iz obveznih i izbornih predmeta. Budući da se radne bilježnice ispunjavaju, one se ne vraćaju, pa ih roditelji nabavljaju sami, kao i ostali školski pribor poput atlasa. Gradovi također često osiguravaju i radne bilježnice za osnovnoškolce, pogotovo za socijalne skupine.

Srednjoškolci neće dobiti besplatne udžbenike na razini države, izuzev onih koji žive u obiteljima koje su korisnici zajamčene minimalne naknade. Za njih će država i ove godine osiguravati i besplatne udžbenike i druge obrazovne materijale.

Srednjoškolci u Zagrebu dobivaju besplatne udžbenike

Uz to, neki gradovi i općine i srednjoškolcima su priuštili besplatne udžbenike. U Zagrebu će besplatne udžbenike dobiti učenici 57 škola kojima je osnivač Grad te 20 privatnih srednjih škola koje djeluju na području Grada Zagreba. Besplatne udžbenike dobit će i učenici koji pohađaju školu u okolici Zagreba ako im je prebivalište u Zagrebu, kao i učenici koji pohađaju srednjoškolske programe koje ne mogu upisati u Zagrebu ni okolici ako im je prebivalište u Zagrebu. Pravo na besplatne udžbenike imaju i učenici s prebivalištem u Zagrebu koji su privremeno smješteni u udomiteljskoj obitelji ili kod drugog pružatelja socijalne usluge smještaja te upisani u srednje škole koje se ne nalaze na području Urbane aglomeracije Zagreb za financijsko razdoblje 2021. – 2027.

Grad Split još nije objavio odluku o financiranju udžbenika za srednjoškolce za ovu školsku godinu. Prošle godine Grad Split i Splitsko-dalmatinska županija osigurali su 200 eura koji su sjeli na račun roditelja svakog srednjoškolca.

Grad Rijeka započeo je sa zaprimanjem zahtjeva građana za novčanu pomoć za obrazovanje srednjoškolaca i studenata. Jednokratna pomoć iznosi 150 eura, a mogu je dobiti srednjoškolci i studenti ako su prosječni mjesečni prihodi njihovog kućanstva u posljednja tri mjeseca niži od propisanog cenzusa prihoda. Pravo na naknadu imaju i korisnici prava na inkluzivni dodatak, djeca hrvatskoga ratnoga vojnog invalida iz Domovinskog rata, djeca civilnog invalida iz Domovinskog rata te djeca smještena u udomiteljsku obitelj ili sklonište za žrtve obiteljskog nasilja. Više o tome pročitajte ovdje.

Antikvarijatima u Zagrebu prodaja udžbenika je prošlost

Narednih dana županije, gradovi i općine trebali bi objaviti odluke o mogućem financiranju školske opreme prilikom početka školske godine ili socijalnim mjerama. Za roditelje srednjoškolaca koji nisu obuhvaćeni nekom od socijalnih politika svakako je najjeftinija opcija razmijeniti ili posuditi udžbenike. Za one koji to ne uspiju, uz knjižare koje prodaju nove udžbenike, opcija su i antikvarijati u kojima se mogu nabaviti rabljeni udžbenici.

Budući da u sve više mjesta udžbenici postaju besplatni, antikvarijati ostvaruju sve manje prometa od prodaje udžbenika. Posebno je to izraženo u Zagrebu, gdje su i svim srednjoškolcima udžbenici besplatni. Razgovarali smo s djelatnikom antikvarijata Jesenski i Turk, koji nam kaže da im prodaja rabljenih udžbenika sada iznosi tek oko 1 posto dobiti, dok su prije pred antikvarijatom bili redovi niz ulicu.

- Šaljemo udžbenike poštom kao i sve druge knjige i to ponekad roditelji naručuju, ali sve slabije. Cijene su najmanje 10 posto jeftinije nego u knjižarama, ali idu i ispod pola tržišne cijene, nekad i ispod 40 posto tržišne cijene, ovisno o stanju knjige, rekao nam je Berislav Šimičić.

Više ni ne otkupljuju nove udžbenike

Kaže nam da zbog toliko niske potražnje više ni ne otkupljuju nove udžbenike, već prodaju samo ono što im je ostalo na 'lageru', što su uglavnom starija izdanja koja mogu biti korisna za natjecanja. Iako su locirani u Zagrebu, roditelji imaju mogućnost naručiti knjige od njih poštom. Međutim, Šimičić smatra da se u mjestima u kojima srednjoškolci nemaju besplatne udžbenike roditelji češće snalaze razmjenjujući udžbenike nego kupujući rabljene.

Inače, uz udžbenike, država će ove godine osnovnoškolcima čije su obitelji korisnici zajamčene minimalne naknade, djeci nezaposlenih branitelja i ratnim stradalnicima te učenicima koji pohađaju cjelodnevnu školu financirati i druge obrazovne materijale, koji uključuju radne bilježnice.

Kada je riječ o srednjoškolcima, izuzetak su na razini države, kao što smo napomenuli u uvodu, jedino učenici koji žive u obiteljima koje su korisnici zajamčene minimalne naknade. Za njih će država i ove godine osiguravati i besplatne udžbenike i druge obrazovne materijale, o čemu možete pročitati više na poveznici.