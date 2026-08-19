U koliko bi sati ujutro trebala započinjati nastava? Škola promijenila praksu, nastala rasprava

Hoće li se zbog vrućine odgoditi početak nastave? Pitali smo ministarstvo
Dio javnosti apelira na odgodu početka nastave zbog vrućine. Iz resornog ministarstva rekli su nam da je školski kalendar i dalje na snazi.
09:24 12 d 07.08.2026
19. kolovoz 2026.
Umjesto u osam sati ujutro učenici viših razreda u Bregani u školu će kretati u 7:30 ujutro. Dio roditelja nije zadovoljan.
Nakon što je Osnovna škola Milana Langa Bregana na Facebooku objavila da će nastava za dio učenika započinjati u 7:30 ujutro, dio roditelja pobunio se. Naime, do sada je u matičnoj školi nastava započinjala u osam sati ujutro, pri čemu su postajale dvije smjene. Od nove nastavne godine škola prelazi u jednosmjensku nastavu, samo ujutro, pa će viši razredi s nastavom započinjati u 7:30 ujutro, a niži s početkom u osam sati. Dakle, učenici od petog do osmog razreda morat će pola sata ranije dolaziti u školu.
Roditelji u komentarima zapitali su se zašto je donesena takva odluka. Iz škole su razjasnili da zbog organizacijskih razloga neće svi učenici počinjati s nastavom u isto vrijeme. Na upit nije li prijedlog bio da učenici viših razreda s nastavom kreću u 8:30, iz škole odgovaraju da je to bio jedan od prijedloga, a ne definitivna odluka. Naglašavaju da su pritom analizirali sve prednosti i nedostatke te da će viši razredi u školu kretati u 7:30 ujutro.
Nadalje, neki roditelji zazvali su povratak u dvije smjene te razjasnili da treninzi i ostale izvanškolske aktivnosti većinom završavaju kasno navečer, pa bi radije da škola kreće kasnije. Iz škole su naveli kako se nadaju da se neće morati vraćati na priču o dvije smjene te kako vjeruju da će se neke izvanškolske aktivnosti uspjeti 'pomaknuti' ranije jer dvije velike škole na području Samobora prelaze u jednu smjenu. Netko se zapitao i kako će se sad učenici buditi u šest sati ujutro. Škola odgovara:
- Poštujemo sva mišljenja, ali organizacija rada je isključivo u ingerenciji škole. Kao što smo naveli, analizirano je sve, odvagnuli su se plusevi i minusi i donijeta je takva odluka. Većina naših učenika živi na petnaestak minuta hoda ili desetak minuta javnim prijevozom. Jedni koji su se zaista morali buditi tako rano kao što navodite, i o njima uvijek intenzivno razmišljamo, su učenici-putnici s područja Žumberka i okolnih mjesta. I prijašnjih godina su, zbog nemogućnosti drugačije organizacije prijevoza, oni dolazili već oko 7:40 u školu. Hoće li se klubovi prilagoditi ovisi o njima, ne vidim razlog da to ne učine s obzirom da su djeca slobodna popodne i nemaju nastavu, ali škola bi uvijek morala imati prioritet. Ponavljamo, ukoliko se vidi da se nešto može promijeniti nabolje, napravit ćemo to. Zasad ostaje ovako, naveli su iz škole, dok je jedna majka drugim roditeljima poručila da ne budu jako osjetljivi jer ista ta djeca koja moraju spavati u 22 sata budu na mobitelu do ponoći.
Da začetak škole nakon 8:30 sati ujutro može donijeti znatne koristi, pokazalo je istraživanje u Velikoj Britaniji u 2017. godini (Kelley P, Lockley SW, Kelley J and Evans MDR. Is 8:30 a.m. Still Too Early to Start School? A 10:00 a.m. School Start Time Improves Health and Performance of Students Aged 13–16. Front. Hum. Neurosci. 11:588. doi: 10.3389/fnhum.2017.00588). Proučavali su kako početak škole u 10 ujutro, umjesto u 8:50 sati, utječe na učenike od 13 do 16 godina. Četverogodišnja studija pokazala je kako je kasniji početak nastave doveo do smanjenja bolesti kod učenika za više od 50 posto u dvije godine te su ti učenici ostvarivali i statistički značajno bolje rezultate na nacionalnim vrednovanjima. Dakako, radi se o podneblju Engleske.
Spomenimo i da je prije nekoliko godina, u vrijeme pandemije, Psihijatrijska bolnica za djecu i mladež Zagreb objavila da su istraživanja pokazala kako je adolescentima zbog promjena u lučenju melatonina (uspavljivača) i kortizola (razbuđivača) teško ranije usnuti tako da je njihov odlazak na spavanje odgođen kao što im je odgođeno i jutarnje buđenje. Nedostatak sna, naveli su, javlja se zbog neusklađenosti školskog rasporeda s potrebama adolescenata pa adolescenti tijekom dana znaju patiti od neispavanosti, s čime su roditelji povezali pojavu 'nadoknađivanja' tijekom vikenda.
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