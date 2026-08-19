U dalekoj državi živi čak 200.000 Hrvata: Faks im sada pokrenuo tečaj hrvatskog

Kako gradišćanski Hrvati uče svoj jezik: 'Često moramo sami kombinirati program'
07:53 179 d 21.02.2026
19. kolovoz 2026.
Fakultet filozofije i humanističkih znanosti u Santiagu u Čileu pokrenuo je tečaj hrvatskog jezika i kulture. Ondje su već dostupni kolegiji hrvatskog
Fakultet filozofije i humanističkih znanosti Sveučilišta u Čileu prošlog je tjedna pokrenuo tečajeve hrvatskog i rumunjskog jezika i kulture. Oba su tečaja besplatna, a održavaju se tijekom osam susreta na kojima sudjeluje više od 50 studenata. Fakultet se nalazi u Santiagu, glavnom gradu te južnoameričke države.
Kako je priopćeno na stranici Fakulteta, cilj je ovog projekta jačanje interkulturalnog obrazovanja i poticanje internacionalizacije akademske zajednice. Tečajevi su pokrenuti uz pokroviteljstvo Lektorata hrvatskog jezika i književnosti te Lektorata rumunjskog jezika, književnosti i kulture, koji djeluju pri Fakultetu filozofije i humanističkih znanosti. Lektorat hrvatskog jezika i književnosti predvodi Kristina Barišić, uz podršku našeg Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih. Zadaća je lektorata približavanje novih jezika, tradicija i kulturnih perspektiva sveučilišnoj zajednici, čime se jačaju i veze međunarodnih institucija i zajednica.
Ovi programi predstavljaju oblik akademske suradnje i internacionalizacije usmjeren na podučavanje, širenje i promicanje stranih jezika i kultura, uz sudjelovanje specijaliziranih nastavnika te suradnju s ministarstvima obrazovanja i vanjskih poslova, veleposlanstvima, jezičnim institutima i drugim predstavničkim tijelima iz inozemstva. Na taj način potiču se kulturna razmjena, učenje jezika i razvoj globalnih kompetencija unutar sveučilišne zajednice, stoji u priopćenju Fakulteta.
Tečaj 'Uvod u hrvatski jezik: pristupi kroz kulturu', koji vodi lektorica hrvatskog jezika i književnosti, profesorica Lucija Bojkić, pruža prvi uvid u hrvatski jezik kroz svakodnevne komunikacijske situacije. Tijekom susreta obrađuju se osnovni elementi izgovora, vokabulara, gramatike i konverzacije, povezani sa sadržajima o hrvatskoj povijesti, književnosti, baštini i tradicijama.
- Metodologija uključuje praktične aktivnosti, igre uloga, grupni rad i rad u manjim skupinama, pri čemu se naglasak stavlja na interakciju i razvoj početnih komunikacijskih kompetencija. Tečaj također obrađuje različite dodirne točke između Hrvatske i Čilea iz geografskih, kulturnih i umjetničkih perspektiva, navedeno je u priopćenju.
Inicijativa se želi proširiti na nove jezike, potičući polaznike da nastave svoje učenje kroz redovite kolegije hrvatskog i rumunjskog jezika koje nudi Sveučilište u Čileu, kako na preddiplomskoj razini tako i u okviru svojih programa cjeloživotnog i dodatnog obrazovanja.
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Uskoro će biti objavljeni novi kolegiji koji će biti uključeni u Katalog međunarodnog obrazovanja 2026., čime će se proširiti mogućnosti učenja i dodatno osnažiti ponuda internacionalizacije za cijelu sveučilišnu zajednicu, navedeno je u priopćenju.
Uz ovaj, hrvatski lektorat postoji i na Sveučilištu Magallanes u Punta Arenasu, gdje je otvoren 2018. godine. I ondje studenti mogu upisati hrvatski jezik, a obično ga pohađa 30 do 40 studenata po semestru.
Prema Ministarstvu vanjskih poslova Čilea, procjenjuje se da u Čileu živi oko 200.000 osoba hrvatskog podrijetla (gotovo 1,3 % ukupnog stanovništva). Taj broj uključuje treću, četvrtu, a u nekim slučajevima i petu generaciju hrvatskih useljenika i njihovih potomaka, navedeno je na stranici Središnjeg ureda za Hrvate izvan RH.
Osim na fakultetu, hrvatski se jezik u Čileu može učiti i u školama. Nastava hrvatskog jezika za oko 120 učenika, odnosno djecu treće generacije hrvatskih useljenika, održava se u Punta Arenasu u školama Escuela República de Croacia, Escuela Miguel de Cervantes i Colegio Cruz del Sur, koje su sve u nadležnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske.
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