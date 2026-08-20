Novo pravilo za prodaju alkohola u velikom gradu, neki će ostati 'praznih ruku'

Grad Split odlučio je stati na kraj masovnim pijanim okupljanjima u svojoj povijesnoj jezgri. Stoga je ograničio prodaju alkohola tijekom sezone.

U Splitu je u srijedu, 19. kolovoza, na snagu stupila Odluka o ograničenju prodaje alkoholnih pića. U Splitu se odsad zabranjuje prodaja alkoholnih pića u trgovinama od 21:00 do 6:00 sati, i to u razdoblju od 1. lipnja do 15. rujna.

- Mjera se donosi u interesu zaštite javnog zdravlja, javnog reda i mira, kulturne baštine i okoliša, s ciljem smanjenja narušavanja javnog reda, buke i onečišćenja javnih površina povezanih s noćnom konzumacijom alkohola tijekom turističke sezone. Grad Split zahvaljuje svim poslovnim subjektima i građanima koji će svojim poštivanjem Odluke doprinijeti ostvarenju njezinih ciljeva, na dobrobit cijele lokalne zajednice, objavljeno je na službenom Facebook kanalu Grada Splita.

Ova odluka znači da se alkohol u to vrijeme neće moći kupiti u prodajnim mjestima, što uključuje trgovine i kioske, ali ne i ugostiteljske objekte, poput kafića, restorana i noćnih klubova. Odluka je donesena jer je prepoznat problem alkoholiziranih osoba, uglavnom turista, koje tijekom sezone doslovno ošamućene leže nasred ulice u povijesnoj jezgri grada te nerijetko narušavaju javni red i mir.

Prva je to učinila Makarska

U Hrvatskoj prva je ovu odluku usvojila Makarska, još sredinom srpnja, samo tjedan dana nakon usvajanja izmjena Zakona o trgovini. Obrazloženje Grada bilo je da se grad tijekom ljetnih mjeseci osobito u staroj gradskoj jezgri i na području gradske plaže, suočava s masovnim okupljanjima na javnim površinama koja su okarakterizirana neprimjerenim ponašanjem, bacanjem smeća te devastacijom povijesne jezgre.

Podsjetimo, donošenje ove odluke omogućile su izmjene Zakona o trgovini koje su stupile na snagu početkom lipnja. Prema izmjenama Zakona, predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave može odlukom propisati ograničenje prodaje alkoholnih pića i drugih pića koja sadrže alkohol u prodajnim objektima na cijelom području jedinice lokalne samouprave unutar određenog vremena, ako je to u interesu zaštite javnog zdravlja, zaštite javnog reda i mira, zaštite kulturne baštine ili zaštite okoliša.

Maloljetnici više ne mogu naručiti alkohol putem interneta

Izmjenama tog Zakona uveden je i novi sustav provjere punoljetnosti prilikom kupnje alkohola putem interneta. Nakon donošenja izmjena Zakona, ako naručujete alkohol putem interneta, punoljetnost morate dokazati putem sustava e-Građani, odnosno unutar nove aplikacije m-Građani.

Trgovci koji prodaju alkohol putem interneta dužni su u vlastitom informacijskom sustavu implementirati i osigurati korištenje tehničkog rješenja za vjerodostojnu provjeru punoljetnosti kupca posredstvom sustava e-Građani. Također su se dužni upisati u evidenciju Ministarstva gospodarstva, o čemu više možete doznati ovdje.

U Hrvatskoj je alkoholizam veliki problem

Inače, Hrvatska ima golem problem s alkoholizmom, što najzornije pokazuje podatak Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo da je 2022. godine čak 250.000 Hrvata bilo ovisno o alkoholu. Prema njihovim podacima, 77,7 posto odraslih i 82,4 posto mlađih odraslih konzumiralo je alkohol u posljednjih godinu dana.

Prema HZJZ-ovu istraživanju iz 2019. godine, 87,2 posto učenika barem je jednom okusilo neko alkoholno piće. U posljednjih 30 dana svaki drugi učenik okusio je alkohol, a najviše se konzumiraju žestoka pića, a potom pivo i vino. Uz to, na web-stranici HZJZ-a izdvojen je podatak da je 42,5 posto učenika i 43,9 posto učenica u dobi od 15 godina iskusilo pijanstvo najmanje jednom u životu.

Ovi podaci, između ostalog, pokazuju da je alkohol mladima, unatoč službenoj zabrani prodaje, lako dostupan. Izmjenama Zakona više ga neće moći naručiti putem interneta, no veći je problem to što neki trgovci ne provjeravaju osobne iskaznice kupaca, kao i to što odrasli često olako shvaćaju kada ih maloljetnici zamole da im kupe alkohol te im bez zadrške ispune tu želju.