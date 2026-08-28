One su odlučile predavati iako mucaju, to zahtijeva hrabrost: 'Nastavili smo kao da ništa nije bilo'

Logopedinja i profesorica Suzana Jelčić Jakšić rekla je da bi nastavnici koji mucaju trebali to otvoreno reći, a ne skrivati pred razredom.

Iako u Hrvatskoj ne postoji cjelokupna baza podataka o govornim teškoćama populacije, stručnjaci procjenjuju da kod nas oko 70 tisuća osoba muca. Međutim, kako nam objašnjava logopedinja dr. sc. Suzana Jelčić Jakšić iz Hrvatskog logopedskog društva, mucanje nije najčešća govorna teškoća, iako najviše utječe na komunikaciju.

- Najčešći poremećaji izgovora u odrasloj dobi su rotacizam (poremećaj izgovora glasa R) i sigmatizam (poremećaj izgovora glasova S, Z, C, Š, Ž, Č, Ć, Đ i Dž). Od poremećaja tečnosti govora najčešće je mucanje. Poremećaji izgovora su stalni, ne variraju u jakosti i smatra se da osobama koje ih imaju ne smetaju, a i okolina se na njih navikne. Nasuprot tome, mucanje varira u jakosti od situacije do situacije, iznenađuje i osobe koje mucaju i njihove sugovornike te često utječe na ponašanje i komunikaciju osoba koje mucaju, objašnjava Jelčić Jakšić.

Stoga mucanje može obeshrabriti osobe da se odluče za zanimanje u kojem će morati redovito verbalno komunicirati, kao na primjer za zanimanje učitelja i nastavnika. Unatoč tome neke osobe koje mucaju pronalaze se upravo u tom pozivu, a govorna teškoća samo je još jedan od izazova na njihovom putu.

'Fokusirana sam na ono što govorim, a ne na to kako govorim'

Suzana Jelčić Jakšić radi kao profesorica na Fakultetu za logopediju Sveučilišta u Rijeci. Kao profesorica koja i sama muca kaže nam da one koji odaberu nastavnički poziv unatoč ovoj teškoći treba podržati jer pokazuju hrabrost.

S mucanjem se suočava i učiteljica Anamarija Šimić. Ona kaže da njena govorna teškoća ne utječe puno na predavanja.

- Volim svoj posao i fokusirana sam na ono što govorim, a ne na to kako govorim, tako da, kada nema (puno) stresa, nemam ni poteškoća. Kada se poteškoće i pojave, mogu se nositi s njima, komentira Anamarija Šimić.

'Nastavnici koji mucaju mogu se suočavati s nepromišljenim, spontanim reakcijama'

Kad se govori o ovoj temi obično se postavlja pitanje kako nastavnici mogu pomoći učenicima s govornim teškoćama, ali treba se zapitati i kako učenici mogu pomoći nastavnicima da se u učionici osjećaju ugodno i bez problema rade svoj posao unatoč govornoj teškoći.

- Nastavnici koji mucaju mogu se suočavati s nepromišljenim, spontanim reakcijama svojih učenika na njihov govor koji se razlikuje od govora okoline. I sami učenici/studenti, dakle sugovornici, budu iznenađeni mucanjem, osobito jer se ono može pokazivati u različitim oblicima – od kratkih i laganih ponavljanja dijelova riječi do jakih i dugih blokada u govoru, koje mogu trajati i nekoliko ili više desetaka sekundi. Uz jake oblike mucanja mogu se vidjeti i popratna ponašanja, neuobičajeni glasovi, pokreti lica, glave, trupa i ekstremiteta, što još jače može iznenaditi sugovornika i pojačati njegovu reakciju. Dakle, sugovornici često negativno reagiraju na iznenadno ponašanje koje je nepredvidljivo i njima nerazumljivo, objašnjava nam profesorica Jelčić Jakšić.

Koji su savjeti za nastavnike?

Nastavnica bi dala savjet da prihvate svoj govor, za što najučinkovitijom smatra metodu 'samo-otvaranja', odnosno da osoba koja muca sama kaže da muca. Napominje da ta izjava ne bi smjela biti opravdavajuća, nego edukativna.

- Uz objavu mucanja dobro je u nekoliko rečenica objasniti što je mucanje, naravno na razini prihvatljivoj sugovornicima. Najveći problem u provođenju ovog naizgled jednostavnog postupka jest taj što ljudi koji mucaju uglavnom na različite načine žele prikriti svoje mucanje, nadajući se da ga okolina neće primijetiti. Zato samovoljno otkrivanje ljudima koji mucaju djeluje zastrašujuće i bespotrebno jer se nadaju da će proći prikriveni, komentira logopedinja.

Kako kaže profesorica Jelčić Jakšić, učenici, studenti i sugovornici tad mogu jasnije shvatiti i prihvatiti da je pred njima osoba koja im ima što za reći, samo joj za to ponekad treba više vremena. Kad učenici ili studenti prihvate govor nastavnika koji muca i slušaju predavanja, nastavnik će se osjećati opuštenije te će onda i tečnije govoriti.

'Oba puta sam ih ignorirala, pa su odustali'

Anamarija Šimić navodi da je njoj za vrijeme predavanja najvažnije da učenici ne reagiraju na njeno mucanje. Kaže nam da je dvaput imala neugodna iskustva kad su je učionici zadirkivali zbog govora, ali situacija nije eskalirala.

- Oba puta sam ih ignorirala, a tako i ostatak razreda, pa su odustali. Nastavili smo sa satom kao da ništa nije bilo. Možda sam imala sreće da je to bio jedan učenik po razredu, ali, i da ih je bilo više, isto bih postupila, ispričala je učiteljica.

Sličan savjet kao za nastavnike, profesorica Jelčić Jakšić ima i za učenike. Međutim naglašava da je djeci teže provesti samo-objavu, odnosno da im je potrebna pomoć i vođenje odrasle osobe.

- Kao što sam navela, mucanje je iznenađujuće i za one koji mucaju i za njihove sugovornike. Neke osnovne, pa i srednje škole imaju stručnog suradnika – logopeda, koji bi mogao biti osoba koja će pomoći u poticanju učenika da govori o svom mucanju, objasniti nastavniku kako se ophoditi prema učeniku koji muca i pomoći drugim učenicima da shvate i prihvate svog vršnjaka koji muca, savjetuje profesorica.

Učenike koji mucaju ne treba 'štediti' usmenih ispitivanja

Anamarija Šimić i nastavnicima savjetuje da ne reagiraju ako učenik muca jer će se tako jedino moći osjećati dovoljno samouvjereno da otvoreno komunicira na nastavi.

- Također ne reagirati i dati učeniku vremena da odgovori, ne dovršavati rečenice za njega niti ga isključivati iz aktivnosti koje uključuju govor, odgovorila je Anamarija Šimić.

Profesorica Jelčić Jakšić naglašava da je najbolje da o tome kako mogu pomoći nastavnik i drugi učenici pitaju učenika koji muca. Priča nam da prema njenom iskustvu, nastavnici često smatraju da pomažu učenicima koji mucaju tako da ih oslobode usmenog odgovaranja i omogućuju im pisano ispitivanje znanja, međutim to nije dobro dugoročno rješenje.

- Osobno, temeljeno i na vlastitom iskustvu, a i široka međunarodna stručna javnost smatra da dugoročno nije dobro na taj način izdvajati učenika koji muca. Svaka tako riješena trenutačno teška situacija dodatni je uteg na djetetovo samopouzdanje u budućnosti i povlači ga u vlastitu čahuru srama zbog mucanja i zatvaranja u sebe, pa i u razvijanje drugih, često nepoželjnih načina ponašanja. Učenici i nastavnici, podučeni o ovom poremećaju, trebaju učeniku koji muca dati priliku da vlastitim tempom izrazi svoje znanje i mišljenje, savjetuje logopedinja.

Bezobrazno je ubacivati u riječ

Što se tiče komunikacije s osobama koje mucaju općenito, bezobrazno je ubacivati im se u riječ, iako ljudi često mogu imati pozitivnu namjeru jer vjeruju da im tako olakšavaju govor.

- Nema smisla pogađati što osoba koja muca želi reći. Ubacivanjem pokazujemo nestrpljenje, iako vjerojatno želimo samo pomoći nekome tko se pred nama očigledno muči. I ovdje možda trenutno pomažemo smanjiti muku i naprezanje, ali dugoročno ne činimo dobro. Najbolje je svakoga tko muca pitati kako mu možemo pomoći, poručuje profesorica.

Uz to dodaje da drugi učenici i nastavnici mogu surađivati s djetetovim logopedom, ako je učenik uključen u logopedsku terapiju, i pomagati u primjeni terapijskih tehnika u razrednom okruženju.

Potrebno je više edukacije

Anamarija Šimić i Suzana Jelčić Jakšić slažu se oko toga da je u školama potrebno više edukacije o govornim teškoćama te da bi od njih koristi mogli imati i učenici i nastavnici.

- Edukacija učenika o različitim razvojnim teškoćama i poremećajima pomoći će da se svi bolje razumijemo i prihvaćamo. Takve edukacije trebali bi provoditi nastavnici, ali i njima treba dodatno znanje o tome. Dakle, treba poboljšati edukaciju nastavnika tijekom njihova školovanja ili kroz dodatne edukacije. Svakako bi pomoglo kada bi sve škole imale zaposlenog logopeda kao stručnog suradnika. Zaključno, razgovor o mucanju i drugim govornim poremećajima početak je svake pomoći, razumijevanja i prihvaćanja, zaključuje logopedinja Suzana Jelčić Jakšić.

Ovaj tekst nastao je uz potporu Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija u sklopu projekta Nevidljivi u obrazovanju.