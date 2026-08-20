Majka dala savjet kako da roditelji uštede prije početka škole

Josipa Kozina na TikToku objavljuje savjete za roditelje. Što se tiče nabavke školskog pribora kaže, ključ je u tome da ne kupite sve u istoj trgovini

Do početka školske godine preostala su dva i pol tjedna. Učenici se u klupe vraćaju 7. rujna. Za dio roditelja to znači da je počelo vrijeme nabavljanja školskog pribora. Kao i većina artikala, i cijene školskog pribora rasle su u odnosu na prošlu godinu.

Međutim, cijene se jako razlikuju po trgovinama. U nekima se posve isti proizvodi mogu naći po različitim cijenama, s time da nisu svi proizvodi skuplji u jednoj, a jeftiniji u drugoj trgovini, već su doista podijeljeni.

'Ključ je u tome da se ne kupuje sve na jednom mjestu'

Za savjete pri kupnji školskog pribora obratili smo se Josipi Kozini, kreatorici sadržaja za roditelje koja na TikToku objavljuje različite videe o pripremi za školu i životne savjete.

- Nemam sačuvane točne račune od prošle godine, ali kao mama detaljno pratim troškove pred početak školske godine. Osjetno se primjećuje da je sve poskupjelo u odnosu na lani. Ipak, uz malo više planiranja i obilazaka, još uvijek se na akcijama može pronaći osnovni pribor po sasvim prihvatljivim cijenama. Ključ je u tome da se ne kupuje sve na jednom mjestu, nego da se prate popusti, savjetuje Josipa Kozina.

'Izuzetno su skupe, a dio ostane potpuno neiskorišten'

Najviše su je iznenadile, kaže, cijene likovnih mapa. Smatra da su postale previsoke za ono što se u njima dobije. Uz to dodaje da je kvalitetan likovni pribor, poput dobrih vodenih bojica i flomastera, također prilično skup.

- Posebno bih izdvojila one specijalizirane kutije za Prirodu, Biologiju i Tehnički za više razrede. Izuzetno su skupe, a na kraju dobar dio tog sadržaja tijekom godine ostane potpuno neiskorišten, dodaje Josipa.

Ponuda je raznolika

Pozitivno ju je iznenadilo što je bilježnice, olovke i gumice uspjela u većim trgovinama pronaći po akcijskim cijenama. Kaže da je važno reagirati na vrijeme, prije isteka zaliha i dok su akcije još dobre.

- Također, ponuda je stvarno raznolika pa se za svaki budžet može složiti funkcionalan komplet, ističe Josipa.