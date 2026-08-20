Mladi to često rade na društvenim mrežama, a ne znaju da zato mogu upasti u probleme: Postoje jasna pravila

Autoska prava postoje s razlogom, a vrijede i na društvenim mrežama. ZAMP je objavio upute za objavljivanje covera na društvenim mrežama.

Društvenim mrežama prevladava sadržaj koji stvaraju upravo korisnici. Brojna djeca su još u osnovnoj školi odlučila pokrenuti svoj YouTube kanal, a jednostavnost objave videa, mogućnost brzog dijeljenja sadržaja i komentiranja potiče mnoge mlade korisnike da se i sami odvaže i postanu kreatori.

Danas je među mladima prilično popularno snimanje covera pjesama. Cover je bilo koja izvedba pjesme koju ne izvodi originalni izvođač. Mnogi misle da bez ikakve zakonske odgovornosti mogu objaviti cover pjesme na svojim društvenim mrežama ako od toga novčano profitiraju, međutim u stvari za to vrijede jasna pravila.

Društvene mreže imaju svoje uvjete

Sva pravila oko objavljivanja covera detaljno je objasnila Stručna služba zaštite autorskih muzičkih prava (ZAMP) Hrvatskog društva skladatelja.

Cover je dozvoljeno objaviti na društvenim mrežama poput Facebooka, Instagrama i TikToka, poštujući uvjete platforme. Društvene mreže i platforme često imaju uređene licence za korištenje glazbe, pa za objavu cover izvedbe najčešće nije potrebno posebno tražiti dopuštenje autora. Međutim zbog toga platforma može video blokirati, utišati, ograničiti ili prihode usmjeriti nositeljima prava, pojašnjavaju iz ZAMP-a.

Ako pak objavljujete cover izvedbu na YouTubeu samo kao korisnički video, a ne kao službeni singl često nije potrebno unaprijed pojedinačno tražiti dopuštenje autora jer YouTube ima uređene licence s brojnim nositeljima prava. ​Ipak, YouTube može vaš video monetizirati, ograničiti ili čak blokirati u ime nositelja prava na korišteno djelo, poručili su iz ZAMP-a.

Razlika je u službenom coveru i korisničkom videu

Što se tiče objave službenog covera na YouTubeu, pravila su ipak malo stroža. Ako planirate službenu objavu covera kao singla s pripadajućim videom koji ćete plasirati u medije, potrebno je prethodno urediti prava s autorom, izdavačem ili drugim ovlaštenim zastupnikom.

- Preporučujemo kontaktirati tzv. agregatore - licencirane tvrtke koje imaju uređene odnose s YouTubeom. Tako se smanjuje rizik blokiranja videa i uređuje monetizacija sadržaja, navode iz ZAMP-a.

Za objavu covera na streaming servisima kao što su Spotify, Apple Music i Deezer potrebno je prethodno urediti odgovarajuća prava za korištenje autorskog djela. Način licenciranja ovisi o vrsti objave, teritoriju, servisu i distributeru. Ako cover uključuje preradu djela, potrebno je i odgovarajuće odobrenje autora, izdavača ili drugog ovlaštenog zastupnika.

Za mijenjanje aranžmana treba dozvola

Ako promijenite aranžman pjesme, više možda nije riječ o običnom coveru. Ako mijenjate tekst, melodiju, strukturu ili druge bitne elemente izvornog djela, može biti potrebno dodatno odobrenje autora ili njegovih zastupnika. Autor se može protiviti izmjenama kojima se njegovo djelo mijenja ili narušava.

ZAMP naglašava da se ni sampleovi iz nečije pjesme ne smiju koristiti bez dopuštenja. Za uzimanje samplea potrebno je urediti najmanje dvije skupine prava: prava na autorsko djelo i prava na originalnu snimku.

Suglasnost je potrebna i za prepjev te prijevod teksta na melodiju strane pjesme. Novi tekst na postojeću glazbu, kao i prijevod ili adaptacija postojećeg teksta smatraju se preradom izvornog djela i traže odobrenje nositelja prava, upozorava ZAMP.

Uvijek navodite autore

U svim slučajevima kad dobijete prava za objavu potrebno je navesti originalne autore djela jer je pravo autora da bude priznat i označen kao autor jedno od njihovih moralnih prava. Za kraj ZAMP navodi i situaciju kad je autor preminuo ili nedostupan.

- Ako je djelo još zaštićeno autorskim pravom, treba se obratiti nasljednicima, izdavačima ili drugim ovlaštenim zastupnicima. Ako ne znate kome se obratiti, provjerite tko zastupa djelo ili se javite nadležnoj organizaciji za kolektivno ostvarivanje prava. U Hrvatskoj to smo mi: HDS ZAMP, glas autora!, poručuju iz ZAMP-a.