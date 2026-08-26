Ove članke možete čitati u cijelosti uz pretplatu: Još kratko traje ljetna akcija

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Iza svakog našeg teksta stoje ljudi koji svojim radom potvrđuju da novinarstvo koje vrijedi, a vjerujemo da je naše takvo, nije besplatno. Portal srednja.hr nedavno je uveo pretplatni model, što znači da je dio sadržaja rezerviran samo za pretplatnike.

Pretplata ne otključava samo portal srednja.hr. Sestrinski portali mirovina.hr i bauštela.hr dio su iste mreže, pa jedna pretplata znači pun pristup na sva tri portala.

Članci koje možete pročitati u cijelosti ako se pretplatite

Donosimo vam tri članka koja možete pročitati u cijelosti s uzimanjem pretplate. Zagrebačka III. gimnazija nakon ljetnog upisnog roka ostala je s 22 prazna mjesta, prvi put nakon 1991. godine.

- Do sada smo uvijek imali višak kandidata. Sada smo prvi puta u situaciji da je ostalo mjesta, kaže ravnateljica Darka Sudarević. Koliko je mjesta ostalo praznih u prirodoslovno-matematičkim gimnazijama diljem države i koliko interes učenika pada iz godine u godinu, pročitajte u tekstu.

Brucoši medicine moraju odraditi 40 sati prakse prije nego što uopće uđu u predavaonicu. Jedan dan provedu kod liječnika obiteljske medicine, jedan s patronažnom sestrom, a ostatak u ordinaciji koju sami pronađu. Kako brucoši traže mentore i što o svemu kažu oni koji su praksu već odradili, donosimo u ovome tekstu.

Na burzi rada trenutačno je oko 600 otvorenih oglasa u obrazovanju, a najviše ih je za pomoćnike u nastavi i odgajatelje u vrtićima. Koje struke najviše nedostaju, gdje se traže i koliko se na tim radnim mjestima zarađuje, pogledajte u tekstu.

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