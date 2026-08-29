Još jedna država želi zabraniti društvene mreže mlađima od 16: 'Ne možemo prihvatiti štetu'

Premijer Christopher Luxon najavio je zakon koji bi mlađima od 16 zabranio društvene mreže, a platformama propisao novčane kazne do 10 posto prometa.

Nakon što je Australija u prosincu prošle godine zabranila društvene mreže mlađima od 16 godina, takvu mjeru planira i niz drugih zemalja. Novi zakon sada je najavio Christopher Luxon, premijer Novog Zelanda, prenio je Guardian.

Osim što bi novi zakon zabranio osobama mlađima od 16 godina korištenje društvenih mreža, predvidio bi i izricanje novčanih kazni platformama za nepoštivanje ograničenja, i to u iznosu do 10 posto njihovih globalnih prihoda.

'Društvene mreže ih izlažu tehnologiji koja stvara ovisnost'

Zakon bi od društvenih mreža zahtijevao da poduzmu mjere kojima bi maloljetnicima ograničili korištenje društvenih mreža, kao što je provjera digitalnih identifikacijskih dokumenata. Premijer je naglasio da je svjestan da se zakonom neće uspjeti svako dijete maknuti s društvenih mreža i da će neka sigurno zaobići zabranu, ali da su opasnosti prevelike da barem ne pokušaju.

- Jednostavno ne možemo prihvatiti štetu koja se nanosi generaciji novozelandske djece. Društvene mreže izlažu ih štetnom sadržaju, tehnologiji koja stvara ovisnost i pritiscima s kojima se nisu spremni nositi, a to utječe na njihov obiteljski život, mentalno zdravlje, san i obrazovanje, izjavio je premijer u ponedjeljak, prenosi Guardian.

Dio vladajuće koalicije protiv zakona

Međutim, pitanje je hoće li novi zakon biti prihvaćen jer za to mora dobiti većinsku potporu u parlamentu. Stranka New Zealand First (Novi Zeland prvi), jedna od članica vladajuće koalicije, izjasnila se da neće podržati prijedlog zakona.

- Zabrinuti smo zbog predloženog zakona, njegova smjera i nesigurnog terena na koji će zakoni poput ovoga neizbježno odvesti našu zemlju, napisao je čelnik stranke New Zealand First i novozelandski ministar vanjskih poslova Winston Peters na X-u.

EU plasira aplikacija za provjeru dobi

O zabrani društvenih mreža mlađima od 16 godina govori se i u zemljama Europske unije. Najveći korak u tom smjeru izrada je zajedničke aplikacije za provjeru dobi, koja je dostupna kao rješenje otvorenog koda, a na državama je da odluče kako će je implementirati i koje će uvjete postaviti društvenim mrežama.

Aplikacija će se moći instalirati na mobitel ili računalo, a potom će od korisnika tražiti da učitaju svoju osobnu iskaznicu ili putovnicu. Korisnici će ostati anonimni, a aplikacija će samo „zapamtiti“ njihovu dob te će se koristiti kao dokaz za pristup platformama i stranicama s dobnim ograničenjima.

- Kad je u pitanju sigurnost djece na internetu, situacija je ekstremno zabrinjavajuća. Svako šesto dijete žrtva je vršnjačkog nasilja na internetu. Svako osmo dijete i samo je nasilnik. Društvene mreže dizajnirane su tako da lako izazivaju ovisnost, koju hrane beskonačno skrolanje i kratki videi, narušavaju pažnju djece i plasiraju im personalizirani sadržaj. Djeca nikad nisu toliko vremena provodila pred ekranima, a to je vrijeme koje ne provode na igralištu s vršnjacima. Što više vremena provedu na internetu, veće su šanse da će biti izložena štetnom i ilegalnom sadržaju i da mogu biti meta predatora, rekla je von der Leyen u govoru prilikom predstavljanja aplikacije.