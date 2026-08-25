Novosti Stigli savjeti za početak škole, može vas skupo koštati ako ih se ne pridržavate

Stigli savjeti za početak škole, može vas skupo koštati ako ih se ne pridržavate

Hrvoje Debeljak
Hrvoje Debeljak

25. kolovoz 2026.

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Stigli savjeti za početak škole, može vas skupo koštati ako ih se ne pridržavate

Učenici | foto: Canva

Učenicima, nastavnicima i roditeljima stigli su savjeti za sigurnost njihovih računa i uređaja, budući da se bliži početak škole.

Nakon što su ovog ljeta procurili podatci 560 tisuća učenika i nastavnika koji su se našli na internetu u kriptiranoj datoteci, učenici i nastavnici pozvani su na dodatni oprez pri otvaranju mailova u kojima se traže podaci za prijavu ili druge osobne informacije. Naime, takvi mailovi često su prijevara i zloupotreba, sve kako bi se korisnicima ukrao novac.

Kako se bliži nastavna godina, savjete za siguran početak škole i kibernetičku higijenu odaslali su iz Nacionalnog CERT-a gdje se bave prevencijom i zaštitom od računalnih ugroza. Uz poštivanje savjeta, napominju, mogu se spriječiti neovlašteni pristupi računalima i uređajima, gubitak podataka, razne ucjene i krađa novca.

Jednostavnu rečenicu 'Idem kući pjevajući' lako možete pretvoriti u snažnu lozinku

Prvo savjetuju korištenje snažnih i jedinstvenih lozinka. Savjetuju da lozinka ima najmanje 16 nasumičnih znakova, da sadrži velika i mala slova, brojeve i znakove, bez korištenja imena i prezimena, datuma rođenja, mjesta stanovanja ili imena kućnog ljubimca. Imaju konkretan savjet što ako je takvu lozinku teško zapamtiti.

- Ako vam je teško zapamtiti 16 nasumičnih znakova, sličan učinak možete postići tako da određenu rečenicu preoblikujete zamjenom slova brojevima ili znakovima. Na primjer, rečenicu 'Idem kući pjevajući' možete napisati u obliku 'Idem_Kuc1_Pj3vajuc1!!' Kao što vidimo, ovakva lozinka sadrži 21 znak, velika i mala slova, brojeve i znakove. Lozinka je jedinstvena ako je koristite samo za jedan račun, a snažna ako ju drugi ne mogu pogoditi. Lozinke koje koristite za društvene mreže ili servise za igranje igara ne biste trebali koristiti za školske račune. Važno: lozinke NIKADA ne dijelite s drugima, savjetuju iz CERT-a.

Nadalje, preporučuju uključiti višefaktorsku autentifikaciju (MFA). Radi se o modelu gdje nakon unosa lozinke treba dodatno potvrditi identitet. Nadalje, preporučuju napraviti sigurnosnu kopiju važnih podataka, ali i ažurirati uređaje i aplikacije.

- Prije povezivanja na školsku mrežu provjerite jesu li operativni sustav, aplikacije i sigurnosni programi ažurirani. Ažuriranja često sadrže važne sigurnosne zakrpe koje štite uređaje od poznatih prijetnji. Zatim, pregledajte postavke privatnosti na društvenim mrežama i aplikacijama koje koristite. Razmislite o tome tko može vidjeti vaše objave, fotografije, lokaciju i druge osobne podatke. Posebno budite oprezni s prihvaćanjem prijatelja (pratitelja) na društvenim mrežama te se povezujte samo s osobama koje poznajete. Neočekivane e-poruke, poveznice i privici mogu biti pokušaj krađe podataka. Prije nego što kliknete na poveznicu, provjerite tko je pošiljatelj i jeste li takvu poruku očekivali. Ako nešto izgleda sumnjivo, nemojte klikati, provjerite informaciju drugim putem. Budite oprezni čak i ako poruka dolazi od vašeg prijatelja. Možda je netko neovlašteno preuzeo kontrolu nad njegovim računom i koristi ga za zlonamjerne radnje, navode iz CERT-a.

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'Kao što ste ih učili o sigurnom prelasku ceste, tako ih učite i kako se sigurno kretati u bespuću interneta'

Učenicima posebno savjetuju da ne dijele lozinke ni kodove za potvrdu prijave s drugima i da budu oprezni kada primaju poruke koje traže hitnu reakciju ili osobne podatke. Roditeljima pak savjetuju da pomognu djeci da dobre navike kibernetičke sigurnosti usvoje od prvog dana školske godine.

Kao što ste ih učili o sigurnom prelasku ceste, tako ih učite i kako se sigurno kretati u bespuću interneta. Razgovarajte s njima o sigurnim lozinkama, zaštiti privatnosti, prepoznavanju sumnjivih poruka, neprimjerenog sadržaja i ponašanja na internetu. Potaknite ih da vam se obrate ako naiđu na nešto što im izgleda neobično ili sumnjivo, ističu.

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Savjet nastavnicima: 'Zaključajte računalo kada napuštate radno mjesto'

Iz CERT-a imaju poruku i za nastavnike. Kibernetička sigurnost nije tema o kojoj treba razgovarati tek nakon sigurnosnog incidenta, napominju.

- Uključite osnovne sigurnosne navike u svakodnevnu nastavu i komunikaciju s učenicima. Zaključajte računalo kada napuštate radno mjesto, zaštitite svoje korisničke račune i budite posebno oprezni pri rukovanju s podacima učenika, zaključuju u CERT-u.

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