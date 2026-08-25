Stigli savjeti za početak škole, može vas skupo koštati ako ih se ne pridržavate

Učenicima, nastavnicima i roditeljima stigli su savjeti za sigurnost njihovih računa i uređaja, budući da se bliži početak škole.

Nakon što su ovog ljeta procurili podatci 560 tisuća učenika i nastavnika koji su se našli na internetu u kriptiranoj datoteci, učenici i nastavnici pozvani su na dodatni oprez pri otvaranju mailova u kojima se traže podaci za prijavu ili druge osobne informacije. Naime, takvi mailovi često su prijevara i zloupotreba, sve kako bi se korisnicima ukrao novac.

Kako se bliži nastavna godina, savjete za siguran početak škole i kibernetičku higijenu odaslali su iz Nacionalnog CERT-a gdje se bave prevencijom i zaštitom od računalnih ugroza. Uz poštivanje savjeta, napominju, mogu se spriječiti neovlašteni pristupi računalima i uređajima, gubitak podataka, razne ucjene i krađa novca.

Jednostavnu rečenicu 'Idem kući pjevajući' lako možete pretvoriti u snažnu lozinku

Prvo savjetuju korištenje snažnih i jedinstvenih lozinka. Savjetuju da lozinka ima najmanje 16 nasumičnih znakova, da sadrži velika i mala slova, brojeve i znakove, bez korištenja imena i prezimena, datuma rođenja, mjesta stanovanja ili imena kućnog ljubimca. Imaju konkretan savjet što ako je takvu lozinku teško zapamtiti.

- Ako vam je teško zapamtiti 16 nasumičnih znakova, sličan učinak možete postići tako da određenu rečenicu preoblikujete zamjenom slova brojevima ili znakovima. Na primjer, rečenicu 'Idem kući pjevajući' možete napisati u obliku 'Idem_Kuc1_Pj3vajuc1!!' Kao što vidimo, ovakva lozinka sadrži 21 znak, velika i mala slova, brojeve i znakove. Lozinka je jedinstvena ako je koristite samo za jedan račun, a snažna ako ju drugi ne mogu pogoditi. Lozinke koje koristite za društvene mreže ili servise za igranje igara ne biste trebali koristiti za školske račune. Važno: lozinke NIKADA ne dijelite s drugima, savjetuju iz CERT-a.

Nadalje, preporučuju uključiti višefaktorsku autentifikaciju (MFA). Radi se o modelu gdje nakon unosa lozinke treba dodatno potvrditi identitet. Nadalje, preporučuju napraviti sigurnosnu kopiju važnih podataka, ali i ažurirati uređaje i aplikacije.

- Prije povezivanja na školsku mrežu provjerite jesu li operativni sustav, aplikacije i sigurnosni programi ažurirani. Ažuriranja često sadrže važne sigurnosne zakrpe koje štite uređaje od poznatih prijetnji. Zatim, pregledajte postavke privatnosti na društvenim mrežama i aplikacijama koje koristite. Razmislite o tome tko može vidjeti vaše objave, fotografije, lokaciju i druge osobne podatke. Posebno budite oprezni s prihvaćanjem prijatelja (pratitelja) na društvenim mrežama te se povezujte samo s osobama koje poznajete. Neočekivane e-poruke, poveznice i privici mogu biti pokušaj krađe podataka. Prije nego što kliknete na poveznicu, provjerite tko je pošiljatelj i jeste li takvu poruku očekivali. Ako nešto izgleda sumnjivo, nemojte klikati, provjerite informaciju drugim putem. Budite oprezni čak i ako poruka dolazi od vašeg prijatelja. Možda je netko neovlašteno preuzeo kontrolu nad njegovim računom i koristi ga za zlonamjerne radnje, navode iz CERT-a.

'Kao što ste ih učili o sigurnom prelasku ceste, tako ih učite i kako se sigurno kretati u bespuću interneta'

Učenicima posebno savjetuju da ne dijele lozinke ni kodove za potvrdu prijave s drugima i da budu oprezni kada primaju poruke koje traže hitnu reakciju ili osobne podatke. Roditeljima pak savjetuju da pomognu djeci da dobre navike kibernetičke sigurnosti usvoje od prvog dana školske godine.

- Kao što ste ih učili o sigurnom prelasku ceste, tako ih učite i kako se sigurno kretati u bespuću interneta. Razgovarajte s njima o sigurnim lozinkama, zaštiti privatnosti, prepoznavanju sumnjivih poruka, neprimjerenog sadržaja i ponašanja na internetu. Potaknite ih da vam se obrate ako naiđu na nešto što im izgleda neobično ili sumnjivo, ističu.

Savjet nastavnicima: 'Zaključajte računalo kada napuštate radno mjesto'

Iz CERT-a imaju poruku i za nastavnike. Kibernetička sigurnost nije tema o kojoj treba razgovarati tek nakon sigurnosnog incidenta, napominju.

- Uključite osnovne sigurnosne navike u svakodnevnu nastavu i komunikaciju s učenicima. Zaključajte računalo kada napuštate radno mjesto, zaštitite svoje korisničke račune i budite posebno oprezni pri rukovanju s podacima učenika, zaključuju u CERT-u.