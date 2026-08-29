Roditelji sami obnavljaju školu: Odvoze namještaj, liče zidove, i to po idejama učenika

Roditelji učenika OŠ Budaševo već mjesecima rade na uređivanju škole. Nakon roditelja djece iz matične, uključili su se i oni iz područnih škola.

Roditelji učenika Osnovne škole Budaševo kod Siska iskoristili su ovaj vikend za 'radnu akciju'. Cijeli dan su zajedno uređivali učionicu, a za kraj mame i osmašice su je ukrasile likovnim uratkom. Ovo nije prva volonterska akcija roditelja djece iz ove škole, a ravnateljica Ljiljana Slunjski priča nam da su ove godine i službeno osnovali udrugu.

- Ideja uređenja učionice rodila se nakon što je škola dobila suglasnost osnivača za drugu skupinu produženog boravka. Budući da učionicu dijele razredna nastava i, kasnije, produženi boravak, trebalo je urediti prostor. Dio roditelja odmah se ekipirao i osmislio sve aktivnosti. Oličili su zidove, angažirali se oko dijela rabljenog namještaja koji su obojili i ukrasili likovnim ostvarajima. Ideje za crteže dala su djeca, a roditelji su ih proveli u djelo. Kupnju dijela novog namještaja osigurao je Grad Sisak, a dio su osigurali sami roditelji, koji su kupili stol i stolice te donirali novu kutnu garnituru, ispričala nam je ravnateljica Slunjski.

Roditelji su spontano započeli ozbiljno uređivati školu

Voditeljica skupine Roditelji-volonteri je Jadranka Radić, a u skupinu su uključeni roditelji učenika iz matične škole, a povremeno i roditelji djece iz pet područnih škola. Uz čišćenje, ličenje i ukrašavnje učionica, roditelji volonteri su prevozili donirane ormare, odvozili glomazni otpad s tavana škole te pomogli osoblju škole u svim aktivnostima. Ravnateljica nam kaže da je dodatno potaknula roditelje na ovakav angažman nakon stupanja na poziciju.

- Dolaskom na poziciju čelne osobe škole samo sam preslikala način rada s roditeljima u razredu na razinu škole. Dugi niz godina roditelji su bili česti gosti u mom razrednom odjelu i pokazali su se kao partneri vrijedni svakog poštovanja, s mnoštvom kreativnih ideja i kao velika pomoć. Tako je spontano započeo i rad veće skupine roditelja na uređenju škole za blagdane i prigodne datume tijekom školske godine 2025./2026, podijelila je s nama ravnateljica.

U akcijama sudjeluje do desetak roditelja

Nakon prve akcije uređenja učionice uključili su se i roditelji drugih razreda i tako su oličili sve učionice u matičnoj školi. Ravnateljica nam priča da su roditelji svakog pojedinog razreda uredili učionicu za svoju djecu. Zidove su ukrasili motivima koji su nastali iz ideja učenika.

- Škola je osigurala boju, a ostalo su osigurali naši roditelji volonteri. U akcijama sudjeluje do desetak roditelja koji rade u samoj učionici, ali uglavnom svi u razrednoj grupi dogovaraju aktivnosti i na neki način daju svoj doprinos, dodala je ravnateljica.

Već je najavljena iduća akcija

Veliku 'radnu akciju' roditelji volonteri obavili su u svibnju prilikom obilježavanja 170 godina rada Područne škole Prelošćica. Oličili su dva velika hodnika, prethodno ih pogletali, obojili ogradu terase, oličili terasu, sadili cvijeće, čistili dvorište, bojali vrata i odradili još mnogo toga.

- U Budaševu su uredili park cvjetnim nasadima, izradili i postavili ukrasne bunare s cvijećem, izradili još ukrasnih posuda i obogatili prostor ispred škole. Od 26. kolovoza počinju prati i bojati dio fasade te će ga oslikati prigodnim radovima, postaviti vanjsku pozornicu od paleta i učiniti još mnogo toga, najavila je ravnateljica.

U većini područnih škola sad je u tijeku formiranje skupina volontera za iduću školsku godinu. Ravnateljica Slunjski kaže nam da roditelje redovno informira o stanju u školama, o teškoćama na koje nailaze i navode kako mogu pomoći, a zbog takve otvorene komunikacije roditelji se i odazivaju u pomoć.

'Roditelji su ravnopravni partneri u stvaranju škole kakvu želimo za budućnost'

Roditelji su sudjelovali u radionicama uređenja škola, ali i u drugim aktivnostima u školi. Uključeni su i u humanitarne akcije i sajmove, a ravnateljica navodi i da su zajedno s osobljem škole snimili božićnu čestitku odjeveni u narodne nošnje.

- Sudionici su projekata koje provodimo zajedno s djecom i nama učiteljima, a sviđa im se pažnja i važnost koju im iskazujemo. Roditelji posjeduju različite sposobnosti i vještine koje su nam dragocjene, kojima nam pružaju pomoć i kojima nas poučavaju. Sve to pridonosi razvijanju osjećaja zajedništva. Roditelji nisu tek pasivni promatrači, nego naši prvi i ravnopravni partneri u stvaranju škole kakvu želimo za budućnost. Istodobno su i primjer svojoj djeci, koja su na njih izuzetno ponosna, zaključila je ravnateljica Ljiljana Slunjski.