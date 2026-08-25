Novost u srednjim školama velike države: Drugu srušio Ustavni sud

Francuska uvodi zabranu mobitela i u srednjim školama. Međutim zabranu društvenih mreža mlađima od 15 godina srušio je Ustavni sud.

S početkom iduće nastavne godine u Francuskoj nastupa zabrana mobitela i u srednjim školama, najavila je glasnogovornica Vlade Maud Bregeon, prenosi Euronews. Predsjednik Emmanuel Macron potvrdio je odluku o proglašenju novog zakona.

Konačnu verziju zakona odobrio je i francuski Ustavni sud (Conseil constitutionnel), iako je srušio članak kojim se tražila zabrana društvenih mreža mlađima od 15 godina, navodeći da bi ta mjera bila neprimjereno ograničenje slobode izražavanja i komunikacije koje nije nužno ni razmjerno rizicima, prenio je BBC.

- Jednostavno rečeno, zabrana mobilnih telefona u srednjim školama može stupiti na snagu s početkom nove školske godine, na temelju stabilnog i usklađenog zakonodavnog okvira, izjavila je glasnogovornica Vlade.

Zakon je originalno tražio plaforme da osiguraju provjeru dobi

Novi francuski zakon predviđa iznimke u kojima bi se mobiteli mogli koristiti i u srednjim školama, kao što su potrebe nastave ili školske administracije.

Jedna od zamjerki Ustavnog suda bila je utjecaj koji bi provjera dobi mogla imati na privatnost djece. Prijedlog zakona je od platformi zahtijevao da uspostave sustav koji prilikom registracije od korisnika traži provjeri dobu, međutim u njemu nisu navedeni tehničke pojedinosti o njihovoj provedbi.

- Budući da nije definiralo uvjete i ograničenja provjere dobi, zakonodavno tijelo nije osiguralo pravne mehanizme zaštite nužne za zaštitu prava na privatnost, zaključio je Ustavni sud, kako prenosi LeMonde.

Macron ipak najavljuje reformu za iduću godinu

Ured francuskog predsjednika nakon odluke Ustavnog suda 14. kolovoza priopćio je da će francuska vlada što je brže moguće raditi na pripremi novog prijedloga zakona te istaknuo da je predsjednik odlučan provesti reformu do početka 2027. godine.

Podsjetimo, u Hrvatskoj mobilni uređaji zabranjeni su u osnovnim školama izmjenama Pravilnika o kriterijima za izricanje pedagoških mjera još u ožujku ove godine. Učenik mobilni telefon smije donijeti u školu, ali ga mora držati ili u torbi ili u ormariću, ovisno o tome što je propisano kućnim redom svake škole. Za učenike srednjih škola još nije propisano takvo ograničenje.

Naš pravilnik predviđa jasne iznimke

Nedavno smo razgovarali s Filipom Aušpergerom, učenikom Medicinske škole Bjelovar i članom Zagrebačkog dijabetičkog društva koji je skrenuo pažnju na to da su mobiteli potrebni učenicima s nekim zdravstvenim stanjima, kao što je dijabetes.

Pravilnik i predviđa to da učenici smiju koristiti mobitele tijekom nastave u zdravstvene svrhe, međutim toga trebaju biti svjesni i nastavnici, kako ne bi došlo do nesporazuma. Više o tome pročitajte na poveznici.