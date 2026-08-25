Koliko je dana ostalo do početka škole? Zavirili smo u školski kalendar

Do početka nastavne godine preostalo je još samo 12 dana, a i učenici i nastavnici polako se pripremaju za povratak u klupe. Osnovnoškolci će dobiti udžbenike, a srednjoškolci imaju još nešto manje od dva tjedna da ih nabave, pri čemu će se vjerojatno obratiti starijim generacijama ili se zaputiti u knjižaru ili antikvarijat. Međutim, iz antikvarijata su nam nedavno rekli da im prodaja udžbenika značajno pada.

Za sad nema odgode početka nastave

Zbog ekstremnih vrućina bilo je govora o odgađanju početka nastavne godine. Međutim, iz Ministarstva obrazovanja rekli su da je još nemoguće predvidjeti kakvo će točno vrijeme biti tog tjedna te da je školski kalendar i dalje na snazi, nepromijenjen.

Mi smo stoga proveli anketu u kojoj je sudjelovalo 7.540 ispitanika. Najveći udio, njih 53,93 posto, zalaže se za odgađanje početka nastave. Na idućem su mjestu, s 26,68 posto, ispitanici koji misle da je odgoda potrebna samo ako se za taj tjedan prognozira toplinski val. Nadalje, 13,12 posto ispitanika smatra da odgoda nije potrebna i da je školski kalendar u redu. Samo 6,27 posto smatra da odluku treba prepustiti svakoj školi ili lokalnoj zajednici zasebno.

Neće biti priželjkivanih spajanja

I prije nego što se vrate u klupe, većina učenika vjerojatno će već maštati o tome hoće li se neki državni praznik spojiti u produženi vikend. Nesretna je vijest stoga što Svi sveti (1. studenoga) padaju u nedjelju pa neće biti dodatnog neradnog dana, dok Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje (18. studenoga) pada usred tjedna, u srijedu.

Prvo polugodište traje do četvrtka, 24. prosinca, dok drugo polugodište počinje u četvrtak, 7. siječnja 2027. godine. Cijeli školski kalendar za školsku godinu 2026./2027. pronađite na ovoj poveznici, a ako prijatelja želiš pripremiti za novu nastavnu godinu, samo mu pošalji ovaj video u kojem sve ukratko sažimamo.