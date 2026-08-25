Škola se oprašta od preminulog učenika Ante: 'Pamtit ćemo ga po toplom osmijehu'

Donedavni učenik Strukovne škole Vice Vlatkovića Zadar Ante poginuo je u 18. godini života u prometnoj nesreći ovog ponedjeljka. Škola se od njega oprostila emotivnom objavom.

- 'A tko to gore crta puteve za nas, i tko to gore ravna tko će kamo i u koji čas... Čuvaj nam se, tamo gore..'. Postoje trenuci kada riječi gube smisao pred prevelikom tugom. Opraštamo se od našeg Ante, koji je tek prije nekoliko mjeseci, u lipnju, završio našu školu. Zajedničke godine koje je proveo u našim klupama ostaju nam kao trajna uspomena na jednog plemenitog, dobrog i omiljenog mladića, objavili su.

'Njegov prerani odlazak ostavlja golemu prazninu u srcima svih nas'

Dodaju, posebno će ga pamtiti po njegovom toplom osmijehu.

- Po onom iskrenom osmijehu kojim je s lakoćom osvajao srca mnogih i unosio radost u naše školske dane. Njegov prerani odlazak ostavlja golemu prazninu u srcima svih nas koji smo ga poznavali. Izražavamo najdublje suosjećanje s obitelji, rodbini i prijateljima u ovim najtežim trenucima. Dragi Ante, putuj s anđelima i počivaj u miru. Tvoja Strukovna, stoji u oproštaju škole.

Oproštaj iz rukometna kluba: 'Dječak koji je valjda imao najširi osmijeh ikada'

Od Ante oprostili su se i iz Rukometnog kluba Zadar 1954. Ne pronalaze riječi kojima bi pozdravili svog bivšeg igrača, uvijek nasmijana dječaka.

- Dječaka koji je valjda imao najširi osmijeh ikada, tako sladak da bi ti se odmah uvukao pod kožu. Sjećamo se jedne utakmice u Mocirama, koja nam je bila bitna u borbi za Završnicu državnog prvenstva, svi napeti, a njega nema - naš Ante je zaspao. Došao je na drugu utakmicu i samo rekao zaspao sam. Nisi mu mogao zamjeriti. Sada je nažalost zaspao zauvijek! Rukometni klub Zadar 1954, svi igrači, treneri, uprava kluba, a posebno njegovi suigrači iz generacija 2008/2009/2010 ovim putem žele izraziti sućut roditeljima, sestri, obitelji i prijateljima našeg Ante. Dragi naš anđele, počivao u miru Božjem! Mirno spavaj, napisali su u oproštaju.

Župa: 'Neka ova tragedija bude tihi podsjetnik koliko je život dragocjen'

Iz Župe sv. Šimuna i Jude Tadeja u Zadru napisali su kako je Ante otišao prerano, ostavljajući za sobom obitelj, prijatelje i sve koji su ga poznavali.

- U ovakvim trenucima riječi su premale za bol koju nosi jedna obitelj. Zato im možemo pružiti ono najvrjednije svoju blizinu, molitvu i suosjećanje. Neka Gospodin primi ovog mladog čovjeka u svoj zagrljaj i podari mu vječni mir, a njegovim roditeljima, obitelji i prijateljima snagu da izdrže ove teške trenutke. A nama svima, osobito mladima, neka ova tragedija bude tihi podsjetnik koliko je život dragocjen i koliko je svaki trenutak koji nam je darovan vrijedan. Čuvajmo jedni druge, budimo odgovorni i ne zaboravimo koliko nas ljudi vole i koliko im značimo. Uputimo večeras jednu molitvu za ovog mladog čovjeka i za njegovu obitelj. Dragi Ante počivaj u miru do ponovnog susreta u vječnosti, stoji u oproštaju župe.