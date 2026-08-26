Raspisan natječaj za mlade umjetnice, mogu osvojiti 1.000 eura: Evo što je sve potrebno za prijavu

Klinika za psihijatriju Vrapče u sjećanje na Slavu Raškaj nagradit će slikaricu s 1.000 eura, dok će do 20 radova biti izloženo u galeriji.

Slava Raškaj najpoznatija je po slikanju lopoča i druge prirode rijeke Kupe te područja oko grada Ozlja. Iako je ona prošla formalno umjetničko obrazovanje, u doba kada je stvarala, žene su rijetko bile slikarice te u kontekstu Hrvatske Raškaj ostaje zapamćena kao simbol žena u umjetnosti.

Dio života Raškaj je provela u Klinici za psihijatriju Vrapče u Zagrebu, a ta bolnica sada obilježava 120. obljetnicu njezine smrti natječajem za mlade slikarice. Na natječaj se mogu prijaviti slikarice u dobi od 18 do 29 godina s prebivalištem ili boravištem u Republici Hrvatskoj, a svaka autorica može prijaviti samo jedan svoj rad.

Žiri će odabrati do 20 radova za izložbu

Žiri će odabrati do dvadeset radova za izložbu u Galeriji 'Slava Raškaj' Klinike za psihijatriju Vrapče. Odabrat će i najbolji rad koji će Klinika otkupiti za iznos od 1.000 eura bruto te će time postati dio njihove zbirke.

- Povezivanjem umjetničkog nasljeđa Slave Raškaj s prostorom Organizatora Natječaj pridonosi smanjenju stigme povezane s psihičkim smetnjama i psihijatrijskim liječenjem te promicanju društva u kojem iskustvo psihičkih teškoća ne određuje cjelokupni identitet, vrijednost, dostojanstvo ni stvaralački potencijal osobe, navedeno je u konceptu natječaja.

Prijave traju do 6. rujna

Prihvaćaju se radovi izvedeni u svim slikarskim tehnikama i njihovim kombinacijama, pod uvjetom da je riječ o autorskom slikarskom djelu prijaviteljice. Najveće dopuštene vanjske dimenzije rada, uključujući okvir, iznose 90 × 80 cm. Motiv djela nije jasno definiran te je umjetnicama prepuštena kreativna sloboda prema dolje opisanom konceptu.

- Umjetnost se u okviru Natječaja prepoznaje kao prostor osobnog izražavanja, dijaloga, uključivanja i povezivanja psihijatrijske ustanove sa zajednicom. Natječajem se želi potaknuti preispitivanje predrasuda prema osobama s iskustvom psihičkih smetnji i psihijatrijskog liječenja, istodobno stvarajući prostor za afirmaciju nove generacije mladih umjetnica. Pozitivna mjera primjenjuje se na natječajni ciklus 2026. godine, a nakon završetka Natječaja Organizator će procijeniti ostvarenje njegovih umjetničkih, društvenih, afirmativnih i destigmatizacijskih ciljeva, navedeno je u opisu koncepta natječaja.

Prijave su otvorene do 6. rujna 2026. u 23:59, a izložba će biti otvorena 12. listopada 2026. Za prijavu je potrebno napisati kratku autorsku izjavu o radu i umjetničkom pristupu, do 1.000 znakova s razmacima, te kratki životopis autorice, također do 1.000 znakova, jednu fotografiju cijelog rada te dvije fotografije detalja bez upotrebe filtera.

Radovi se ocjenjuju prema tri kriterija

Stručni žiri čini pet članova: zamjenik ravnateljice Klinike za psihijatriju Vrapče Domagoj Vidović, liječnica Tihana Jendričko, povjesničarka umjetnosti i kustosica Marta Radman, akademska slikarica Nikolina Šimunović te akademski kipar i voditelj Galerije 'Slava Raškaj' Niko Radas.

Svaki član žirija samostalno ocjenjuje svaki valjani rad prema kriterijima umjetničke kvalitete, uvjerljivosti i cjelovitosti rada (do 45 bodova), originalnosti i individualnosti umjetničkog pristupa (do 30 bodova) te odnosa prema kustoskom konceptu natječaja (do 25 bodova). Natječaj za mlade slikarice | Foto: Klinika za psihijatriju Vrapče

Autorice će dobiti mail o tome je li im rad izabran

Konačni broj bodova pojedinog rada predstavlja aritmetičku sredinu bodova svih članova žirija koji su ocijenili taj rad, zaokruženu na dvije decimale. Za izlaganje će biti odabrano najviše 20 radova koji su ostvarili najmanje 50 bodova.

Autorice će najkasnije do 18. rujna 2026. godine elektroničkom poštom biti obaviještene o tome je li njihov rad odabran za izlaganje. Na mrežnoj stranici Organizatora objavit će se imena autorica i podaci o radovima odabranima za izlaganje. Imena i podaci prijaviteljica čiji radovi nisu odabrani neće se javno objavljivati.

Radovi odabrani za izlaganje moraju biti dostavljeni najkasnije do 28. rujna 2026. Više informacija o tome, uvjetima za prijavu te detaljnim uvjetima natječaja pročitajte u dokumentu u prilogu. Uz to, u prilogu je i izjava prijaviteljice koju autorica mora ispuniti kako bi sudjelovala na natječaju.